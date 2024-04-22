Daha Verimli Nasıl Çalışılır? Dikkat Dağınıklığını Yenmenin Yolları!

Dikkat dağınıkılığı ve bunun getirdiği verimsizlik kuşkusuz kuşkusuz her beyaz yakalının ortak şikayeti. Pek çoğumuz uzun süre tatilsiz geçen bir çalışma döneminin ardından 8 saatlik mesainin sonunda bile işlerin yalnızca yarısının bitmesinden şikayetçi.

Ancak bazı verimli çalışma teknikleri ile bu sorunu en aza indirgemek ve hatta ortadan kaldırmak mümkün. Biz de bu yazımızda iş yerinizde üretkenliğinizi artıracak verimli çalışma teknikleri hakkında bilgi vereceğiz.

Üretkenliği Artıracak 10 Verimli Çalışma Tekniği

Belirtmekte fayda var ki verimli çalışma teknikleri bir mucize değil. Uygulaması tamamen size kalan bir konu. Bu nedenle bu yöntemler sizin sorununuzu çözemeyebilir. Yine de işe odaklanmayı sağlayacak ve yapılacaklar listesini tamamlamak için uygulayabileceğiniz verimli çalışma teknikleri şu şekilde sıralanabilir:

1. İşteyken Çalışarak Geçen Zamanların Takibi Yapılmalı

İşteyken verimli çalışma teknikleri listemizin ilk sırasında iş takibi geliyor. Verimli ve üretken çalışma için çalışanın bir iş üzerinde ne kadar zaman geçirdiğine mutlaka bakması gerekiyor. Çalışma zamanları takip edilerek işe odaklanmayı engelleyecek tüm unsurlar daha kolay fark edilip ortadan kaldırılabilir. Böylelikle iş başında oyalanma gibi durumlarda ortadan kalkmış oluyor.

2. Mola Saatleri Belirleme

Yapılan çalışmalardan verim alınmasında molalarında etkisi çok büyüktür. Bu sebeple işverenlerin mola saatleri belirleyerek çalışanlarının dinlenmesini sağlaması gerekiyor. Gün içinde molasız şekilde çalışmak çalışanın yorulması ve bıkmasına neden olur. Dolayısıyla bu durumda iş verimliliğini düşürür.

3. Yapılacaklar ve Yapılanlar Listesi Oluşturulmalı

Görevlerin planlaması ve önceliklendirilmesi noktasında yapılacaklar listesinin mutlaka oluşturulması gerekiyor. Üretkenliğin artırılması için yapılması gerekenler arasında iyi bir sistem kurulmalıdır. Mesai, bir sonraki yapılacaklar şeklinde bir liste oluşturularak bitirilmelidir.

Özellikle ertesi gün yapılacakların bir gün öncesinde planlanması dikkatin toplanarak daha hızlı tamamlanmasını sağlar. Yapılacaklar ve yapılanlar ayrı listeler şeklinde oluşturulduğunda günün daha verimli geçmesini sağlanır. Zamanın yönetimi açısından da çok önemlidir.

4. Tek Bir İşe Odaklanılmalı

Birden fazla işinin tek kişi tarafından yürütülmesi iş yerindeki en büyük stres kaynaklarındandır. Kişi yapacağı işe odaklanamadığından dolayı verimlilikte azalır. Planlı şekilde belirli sıraya koyularak yapılan işler sayesinde çalışanlar, yaptıkları işten daha keyif ve verim alırlar. İşler önem sırasına göre kaliteden ödül verilmeden yapılmalıdır.

5. Teknolojinin İmkanlarından Faydalanılmalı

Verimli çalışma teknikleri arasında teknolojinin imkanlarından faydalanmakta yer alıyor. Dijitalleşen dünyada hemen hemen her işte teknolojiden yararlanılıyor. Böylelikle zaman yönetimi de kolaylaşıyor. Aynı zamanda verim ve düzende artıyor. İşte teknolojiden şu şekillerde yararlanılabilirsiniz;

Tekrar eden görevler otomatikleştirilmeli,

Elektronik cihazlarda kısayollar kullanılmalı,

Notların alınması ve düzenlemesini kolaylaştıran uygulamalardan yararlanılmalı,

Bilgisayarın ana ekranı düzenli tutulmalı,

İlk olarak önemli görevlere odaklanılmalı daha sonra acelesi olmayanlar tamamlanmalı,

Takvimde çalışmaya zamanlar işaretlenmeli,

6. Sağlıklı Alışkanlıklar Edinilmeli

İş dışındaki alışkanlıklara da çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü sağlıklı alışkanlıklar edinmek işte verimlilik içinde çok önemlidir. Örneğin, sabah işe gelmeden önce ya da işte kahve içmeden evvel mutlaka bir bardak su içilmelidir. Gün içerisinde tüketilmesi gereken su miktarı da dikkate alınmalıdır.

Çalışma ortamının sağlıklı şekilde havalandırılmasına da çok dikkat edilmelidir. Havasız bir ortamda uyku bastırarak işler yavaşlamaya başlar. Ağır, işlenmiş ve sağlıksız yiyecekler tüketilmesi de iş verimliliğini azaltır. Bu sebeple iş yerinde her zaman sağlıklı yiyecekler tüketmeye dikkat edilmelidir.

7. Sosyal Medya ile Araya Mesafe Koyulmalı

Verimli çalışma teknikleri ele alınırken sosyal medyanın dikkat dağıtıcı etkenleri de mutlaka göz önünde tutulmalıdır. Mesaideyken sosyal medyayla ilgilenmek insanın işe olan ilgisinin dağılmasına neden olur.

İş yerinde dikkatin dağılmasına neden olan en önemli unsurlardan biridir. Yeteri kadar işe odaklanılmadığında iş verimliliği de düşer. Bunun için çalışan bilinçli davranarak sosyal medyaya mesai saatleri içerisinde bakmamaya özen göstermelidir.

Aynı zamanda verimli çalışmak için bel destekli sandalyelerin kullanılmasına özen gösterilmeli. Bel destekli sandalyeler sayesinde baş ve gövde dik şekilde durur. Çalışan çalışırken karın kaslarını kasıp bel stabilizasyonunu da mutlaka sağlamalıdır.

Ayrıca uzun süre oturur vasiyette durmamalıdır. Düzenli şekilde molalar vererek dolaşmalıdır. Bu molalarda esneme egzersizleri yapılmalıdır.