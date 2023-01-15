Video İndirmek İçin En İyi Tarayıcı Eklentileri

Video indirmek için tarayıcı eklentileri kullanmak isteyen kişiler için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede pek çok hizmet bulunuyor. Bunlar içerisinden hoşunuza giden hizmeti tarayıcınıza ekleyebilir ve indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Facebook, YouTube ve Twitter gibi platformlar üzerinden yayımlanan bir videoyu daha sonra izlemek için bilgisayarınıza indirmek istiyorsanız uygulayabileceğiniz çeşitli yöntemler bulunuyor. Bunlardan biri de tarayıcıya eklenti yüklemektir.

Web tarayıcınıza eklediğiniz eklenti sayesinde internetteki videoları çok pratik bir şekilde bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Peki, en iyi video indirme uzantıları hangileri?

Video İndirmek İçin Kullanılabilecek Tarayıcı Eklentileri

ByClick Downloader

Video Downloader Plus

Video Downloader Ultimate

Video Downloader - CocoCut

iTubeGo YouTube Downloader

HD Video Downloader

Yukarıda web tarayıcınız üzerinden video indirebilmenize imkân tanıyan çeşitli uzantılar bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca video formatı dönüştürme işleminin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız en iyi video dönüştürücüler listesine de göz atabilirsiniz.

ByClick Downloader

YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Dailymotion dahil olmak üzere pek çok web sitesini destekleyen ByClick Downloader ayrıca YouTube'da oynatma listelerini indirme imkânı da sunuyor. MP3, MP4, AVI, FLV, WMV ve 3GP gibi çeşitli formatları destekleyen eklentide 720p, 1080p, 4K ve 8K seçenekler bulunuyor.

Video Downloader Plus

Video Downloader Plus, Facebook'tan YouTube'a Vimeo'dan Dailymotion'a kadar pek çok web sitesi üzerinden video indirebilmenizi sağlıyor. Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan eklenti, aynı anda birden fazla indirme işlemine imkân tanıyor. Desteklenen formatlar arasında 3GP, MP4, WMV, FLV ve daha pek çok format bulunuyor.

Video Downloader Ultimate

Video Downloader Ultimate sayesinde internette yer alan bir videoyu çok kolay bir şekilde bilgisayarınıza indirebilirsiniz. MP4, AVI, MP3, FLV, MPEG ve ASF dahil olmak üzere pek çok formatı destekleyen hizmet, farklı çözünürlükler arasından seçim yapabilmenize de imkân tanıyor.

Video Downloader - CocoCut

İnternette bulunan videoları çok pratik şekilde indirebilmenize olanak tanıyan Video Downloader - CocoCut MP4, FLV, HLV, WEBM, MKV, MOV, OGG, WMA, WAV dahil olmak üzere pek çok formatı destekliyor. 3 MB civarında dosya boyutuna sahip olan eklenti çok kolay bir kullanıma sahip. Bu sayede eklentiyi zorluk yaşamadan kullanabilmeniz mümkün.

iTubeGo YouTube Downloader

Video indirme uzantıları arasında bulunan iTubeGo YouTube Downloader isimli eklentiyi kullanarak videoları 240p'den 720p'ye 1080p'den 4K'ya kadar istediğiniz çözünürlükte indirebilirsiniz. Hizmette ayrıca YouTube videolarını MP3 formatında indirme seçeneği de mevcut. Hizmet Chrome, Firefox, Safari, Opera dahil pek çok tarayıcıyı destekliyor.

HD Video Downloader

HD Video Downloader, internetten video indirmek için kullanabileceğiniz eklentilerden biridir. En son 2023 yılının ocak ayında güncellenen eklenti, sahip olduğu kolay kullanım sayesinde kullanıcıların herhangi bir zorluk yaşamadan indirme işlemini gerçekleştirebilmesine imkân tanıyor.

Bu yazıda internet üzerinden paylaşılan videoları indirebilmenizi sağlayan uzantıları bir arada topladık. Listede yer alan uzantıları tarayıcınıza ekleyerek indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca bilgisayarınızda bulunan videoları izleyebilmenize olanak tanıyan en başarılı programların hangileri olduğunu merak ediyorsanız en iyi video izleme programları listesine göz atabilirsiniz.