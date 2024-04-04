Bütçe Dostu Telefon: vivo G2 Özellikleri ve Fiyatı

Uygun fiyatlı vivo telefon G2, 2024 yılının ocak ayında tanıtıldı. Şık bir görünüme sahip olan vivo G2 özellikleri ve fiyatı nedeniyle dikkat çekiyor. Peki, söz konusu akıllı telefon modeli neler sunuyor? Bu rehberde telefona dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

vivo G2 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,56 inç

: 6,56 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 720 x 1612 piksel

: 720 x 1612 piksel Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 269 PPI

: Yaklaşık 269 PPI İşlemci : MediaTek Dimensity 6020

: MediaTek Dimensity 6020 RAM : 4 GB / 6 GB / 8 GB

: 4 GB / 6 GB / 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 13 MP ana kamera

: 13 MP ana kamera Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 5 MP

: 5 MP Bluetooth : 5.1

: 5.1 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 15W

: 15W Yazılım : Android 13 tabanlı OriginOS 3

: Android 13 tabanlı OriginOS 3 Ağırlık : 186 gram

: 186 gram Kalınlık: 8,1 mm

6,56 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1612 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve yaklaşık 269 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Gücünü MediaTek Dimensity 6020 işlemcisinden alan telefon 163,7 x 75,4 x 8,1 mm boyutlarında.

4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunan telefonda 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri mevcut. Android 13 tabanlı OriginOS 3 ile beraber gelen cihazda 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Peki, uygun fiyatlı vivo telefon G2 ne kadar fiyata satılıyor?

vivo G2 Fiyatı

4 GB RAM + 128 GB Depolama : 1.199 yuan (tahmini Türkiye fiyatı 10.780 TL)

: 1.199 yuan (tahmini Türkiye fiyatı 10.780 TL) 6 GB RAM + 128 GB Depolama : 1.499 yuan (tahmini Türkiye fiyatı 13.478 TL)

: 1.499 yuan (tahmini Türkiye fiyatı 13.478 TL) 8 GB RAM + 128 GB Depolama : 1.599 yuan (tahmini Türkiye fiyatı 14.377 TL)

: 1.599 yuan (tahmini Türkiye fiyatı 14.377 TL) 8 GB RAM + 256 GB Depolama: 1.899 yuan (tahmini Türkiye fiyatı 17.075 TL)

vivo G2 Çin'de piyasaya sürüldü. Akıllı telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Yukarıda tahmini fiyatlara yer verdik ancak telefon farklı fiyat etiketleriyle satışa sunulabilir.

vivo G2'nin ücreti ve donanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu akıllı telefon ile iligli düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.