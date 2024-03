Vivo Star Işığı Teknolojisi Nedir? Ne İşe Yarar?

Vivo V29 ile hayatımıza giren ‘star ışığı’ teknolojisi yeni nesil akıllı telefonlarda kullanılmaya başladı. Cep telefonu ile yapılan çekimlerde devrim yaratacak olan bu teknoloji flaş ile çekim yapma devrini sona erdiriyor.

Peki, nedir bu star ışığı teknolojisi? Nasıl kullanılır? Ne işe yarar? Diyorsanız bu yazımızda star ışığı teknolojisi ile ilgili sorularınızı birlikte yanıtlıyoruz. İşte, detaylar!

Vivo Star Işığı Teknolojisi Nedir?

Aura Light olarak da tabir edilen bu teknoloji ışık miktarının az olduğu ortamlarda yüksek çözünürlüklü ve kaliteli çekim imkânı sunuyor. Eski usul flaşlı çekimlerin yerini bu teknoloji ile elde edilen görseller alıyor.

Star ışığın bulunduğu cihazlarda telefonun arka yüzeyinde yuvarlak, dikdörtgen, kare gibi çeşitli formlardaki LED ışığa yer veriliyor. Bu aydınlatmada kullanılan özel teknolojiler neredeyse stüdyoda çekilmiş gibi gözüken fotoğraflar elde etmenizi sağlıyor.

Loş ve karanlık ortamlarda kullanılan flaş ile kıyaslandığında star ışığı teknolojisinin dokuz kat daha fazla ışık sunduğu belirtiliyor. Yumuşak ve 3D aydınlatma efekti sayesinde gölge ve ışık dengesi başarılı bir şekilde kurulabiliyor.

Vivo V29’da kullanılan bu teknoloji kapsamında kullanıcılara LED ışığı için 4 farklı renk sıcaklığı seçeneği sunuluyor. Yansıtıcı koni sayesinde ışık, mekâna veya portrede yer alan kişiye homojen bir şekilde yansıtılıyor.

Vivo Star Işığı Teknolojisi Ne İşe Yarar?

Vivo star ışığının kullanımı bildiğimiz flaş özelliğinden çok da farklı değil. Kamera ayarlarından bu özelliği aktifleştirip kapatabilirsiniz. Vivo aura ışık teknolojisi üç boyutlu bir etki yaratarak fotoğrafını çektiğiniz nesnenin tamamen aydınlanmasını sağlıyor. Kişilerin yüzünde bulunan gölgeler ve karanlık alanlar ortadan kaldırılıyor.

Bu işlem sırasında keskin ve odaksal bir ışık kaynağı yerine yumuşak bir aydınlatma sağlandığından yüzünüzdeki kusurların örtüldüğü doğal bir ışık dağılımı gerçekleştiriliyor. Günün her saatinde kullanabileceğiniz bu özellik sayesinde kaliteli fotoğraf ve video çekimleri için doğru ışığı aramanıza veya gün ışığını beklemenize gerek kalmıyor.

İstediğiniz her an homojen ve natürel bir etki yaratan Vivo star ışığı portresi imdadınıza koşuyor. Kısacası, cebinizde istediğiniz an açıp kurabileceğiniz portatif bir fotoğraf stüdyosu taşıdığınızı düşünebilirsiniz. Çünkü bu ışık ile yapılan çekimler stüdyoda yapılanları aratmıyor.

Siz bu teknolojiyi nasıl buldunuz? Deneyimleme fırsatınız olduysa yorumlarda bizimle düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın!