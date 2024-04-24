Vivo T3X 5G Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Vivo’dan bütçe dostu yeni bir fiyat/performans ürünü geliyor. Hindistan’da tanıtımı yapılan modelin sahip olduğu özelliklere göre fiyatı oldukça uygun bir aralıkta yer alıyor.

İnce tasarımıyla dikkat çeken modelde bizi bekleyen birçok kullanışlı özellik mevcut. Bu özellikler neler? Vivo T3x 5G’nin satış fiyatı ne kadar?

Derseniz, bu içeriğimizde markanın yeni akıllı telefon modeli ile ilgili aklınıza takılan soruları yanıtlıyoruz. İşte, Vivo T3x 5G’nin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi!

Vivo T3x 5G Özellikleri

Cihazın teknik özelliklerine şöyle bir bakacak olursak ilk etapta bizi 6.72 inç büyüklüğünde IPS LCD bir ekran karşılıyor. Bu ekran FHD+ çözünürlüğe sahip. Ekran yenileme hızı ise 120 Hz.

İşlemci tarafında Qualcomm imzalı popüler yonga setlerinden Snapdragon 6 Gen 1’in tercih edildiğini görüyoruz.

Depolama anlamında iki farklı RAM seçeneği sunuluyor. 4 GB ve 8 GB RAM alternatiflerine 128 ve 256 GB Dahili hafıza eşlik ediyor.

Batarya kapasitesi 6.000 mAh olan cihazda 44 W’luk hızlı şarj desteği mevcut.

Adından da anlayacağınız üzere 5G teknolojisini kullanıcıları ile buluşturan bir cihaz. Ayrıca Wi-Fi 902.11 ve Bluetooth 5.1 bağlantı destekleri mevcut.

Kameraya gelecek olursak arka tarafta 50 MP çözünürlüğündeki ana kamera bizi karşılıyor. Bu kameraya eşlik eden 2 MP’lik bir derinlik sensörü mevcut.

Ön yüzeyde ise 8 MP’lik bir özçekim kamerası bulunuyor.

Telefonun suya ve toza karşı dayanıklılığı IP64 sertifikası ile derecelendirilmiş. Toza karşı en üst düzeyde dayanıklılık sergileyen cihaz su sıçramalarına karşı da dirençli. Ancak derin suda ve uzun süreli suya maruz kalma durumunda koruma sağlamıyor.

Vivo T3x 5G Fiyatı

Cihazın az önce belirttiğimiz özellikleri ile kıyaslandığında oldukça avantajlı gözüken fiyat seçenekleri mevcut. Bu fiyatlar, tercih ettiğiniz RAM ve depolama kapasitesine göre değişiklik gösteriyor.

İlk olarak Hindistan’da satışa çıkacak olan cihazın başlangıç fiyatının 13.499 Rupi olacağı belirtildi. Yani yaklaşık 162 dolar. Bu da TL bazında baktığımızda 5.280 TL civarına denk geliyor. Vergiler eklendiğinde ise Türkiye’de başlangıç fiyatının 10.725 TL’ye yakın bir tutar olacağını söyleyebiliriz.

Vivo T3x 5G Çıkış Tarihi

Vivo’nun fiyat/performans cihazı için çıkış tarihi beilrlendi. 24 Nisan 2024 tarihi hedef olarak gösterildi. Bu tarihten itibaren resmi Vivo kanallarında ve Flipkart aracılığıyla Vivo T3x 5G’nin satışı yapılacak.

Peki, siz bu telefonu nasıl buldunuz? Sizce özelliklerine göre fiyatı iyi mi? Türkiye’ye gelirse almayı düşünür müsünüz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın!