Bütçe Dostu Telefon: vivo Y17S Özellikleri ve Fiyatı

Bütçe dostu akıllı telefon modeli olan vivo Y17S'in özellikleri, ucuz Android telefon satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, uygun fiyat etiketiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran telefon neler sunuyor?

Bu rehberde vivo Y17S'in fiyatı ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte 2023 yılının eylül ayında tanıtılan telefona dair detaylar!

vivo Y17S Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,56 inç

6,56 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1612 piksel

720 x 1612 piksel Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 269 PPI

Yaklaşık 269 PPI İşlemci: MediaTek Helio G85

MediaTek Helio G85 GPU: Mali-G52 MC2

Mali-G52 MC2 RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Arka Kamera: 50 MP geniş açılı kamera + 2 MP derinlik kamerası

50 MP geniş açılı kamera + 2 MP derinlik kamerası Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS

1080p 30 FPS Ön Kamera: 8 MP geniş açılı kamera

8 MP geniş açılı kamera Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS

1080p 30 FPS Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 15W

15W Ağırlık: 186 gram

186 gram Kalınlık: 8,09 mm

6,56 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1612 piksel çözünürlük, yaklaşık 269 PPI piksel yoğunluğu, 60Hz yenileme hızı ve yaklaşık yüzde 83,8 ekran gövde oranı sunuyor.

186 gram ağırlığındaki telefonun yan tarafında parmak izi okuyucusu bulunuyor. "Işıltılı mor" ve "Orman yeşili" renk seçeneklerine sahip cihaz 163,74 x 75,43 x 8,09 mm boyutlarında.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip derinlik kamerası bulunuyor.

Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera mevcut. Ön ve arka kameralar 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor.

4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan telefonda MediaTek Helio G85 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci, 2 adet 2,0 GHz ve 6 adet 1,8 GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

vivo Y17S Fiyatı

vivo'nun çevrim içi mağazasında vivo Y17S modelinin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 7 bin 999 TL, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü ise 8 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

vivo Y17S modelinin ücreti ve donanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.