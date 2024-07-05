vivo Y17s Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Bütçe dostu fiyat etiketiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran vivo Y17s su geçirir mi? Bu sorunun yanıtı, söz konusu akıllı telefonu satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Bu rehberde vivo Y17s suya dayanıklı mı sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevaplayacağız. İşte uygun fiyatlı vivo telefon modeline dair detaylar!

vivo Y17s Suya Dayanıklı mı?

vivo Y17s modeli IEC standardı 60529 kapsamında IP54 sertifikasına sahip. Bu, telefonun su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla telefon su geçirmez değildir. Sadece belirli bir seviyeye kadar dayanıklılık sunuyor.

Telefonu ıslakken şarj etmeyin. Suya ve toza karşı dayanıklılığın günlük kullanıma bağlı olarak zaman içerisinde azalabileceği belirtiliyor.

vivo Y17s Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,56 inç

: 6,56 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 720 x 1612 piksel

: 720 x 1612 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 269 PPI

: Yaklaşık 269 PPI İşlemci : MediaTek Helio G85

: MediaTek Helio G85 GPU : Mali-G52 MC2

: Mali-G52 MC2 RAM : 4 GB / 6 GB

: 4 GB / 6 GB Depolama : 64 GB / 128 GB

: 64 GB / 128 GB Arka Kamera : 50 MP geniş açılı + 2 MP derinlik

: 50 MP geniş açılı + 2 MP derinlik Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Yazılım : Android 13 tabanlı Funtouch 13

: Android 13 tabanlı Funtouch 13 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Hızlı Şarj : 15W

: 15W Ağırlık : 186 gram

: 186 gram Kalınlık: 8,1 mm

6,56 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1612 piksel çözünürlük ve yaklaşık 269 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Gücünü MediaTek Helio G85 işlemcisinden alan cihaz 163,7 x 75,4 x 8,1 mm boyutlarında.

vivo Y17s Fiyatı

"Işıklı mor" ve "orman yeşili" olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan vivo Y17s modelinin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 7 bin 999 TL, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 8 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Vivo tarafından satışa sunulan y17s modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.