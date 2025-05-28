VN Video Editor, Android cihazlar için geliştirilen bir ücretsiz video düzenleme uygulamasıdır.

Erkan Calp - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

VN Video Editor APK, vLog çekenler veya Instagram, YouTube gibi sosyal ağlarda video paylaşanlar için harika bir video düzenleme uygulamasıdır. Tamamen ücretsiz olmasıyla öne çıkan video düzenleyicisinin sunduğu araçlarla bilgisayarda yaptığınız pek çok düzenlemeyi mobil cihazınızda yapabilirsiniz.

Sadece Android platformunda 10 milyondan fazla indirilen ücretsiz video düzenleyici VN Video Editor, masaüstü video düzenleyiciler kadar güçlü ve hem yeni başlayanlar hem de profesyonel kullanıcılar için uygun.

VN Video Editor öne çıkan özellikleri şu şekildedir:

Kolay Düzenleme : Zaman çizelgesini yakınlaştırın/uzaklaştırın. Video klipleri bölmek, sürüklemek, silmek ve çoğaltmak için dokunun. Videoyu düzenleyecek zamanınız yok mu? Taslak olarak kaydedin, sonra kaldığınız yerden düzenlemeye devam edin.

: Zaman çizelgesini yakınlaştırın/uzaklaştırın. Video klipleri bölmek, sürüklemek, silmek ve çoğaltmak için dokunun. Videoyu düzenleyecek zamanınız yok mu? Taslak olarak kaydedin, sonra kaldığınız yerden düzenlemeye devam edin. Arka Plan Müziği Ayarlayın : Kendi müziğinizi ekleyin. Müzik ritmini belirleyin. Birden fazla video müziği ekleyebilir, süresini ayarlayabilirsiniz. Ücretsiz birçok müzik mevcut.

: Kendi müziğinizi ekleyin. Müzik ritmini belirleyin. Birden fazla video müziği ekleyebilir, süresini ayarlayabilirsiniz. Ücretsiz birçok müzik mevcut. Harika Video Efektleri : Video hızını istediğiniz gibi değiştirin. Video klipler arasına geçişler ekleyin. 20’den fazla video filtresi mevcut.

: Video hızını istediğiniz gibi değiştirin. Video klipler arasına geçişler ekleyin. 20’den fazla video filtresi mevcut. Güçlü Altyazı Aracı : Zaman çizelgesine başlık slaytları, metin katmanları ekleyin. Yazı tipini, rengini, altyazı boyutunu değiştirin. Altyazı süresini ayarlayın.

: Zaman çizelgesine başlık slaytları, metin katmanları ekleyin. Yazı tipini, rengini, altyazı boyutunu değiştirin. Altyazı süresini ayarlayın. Videoyu Kolayca Kaydedin ve Paylaşın: Videonuzu galerinize ekleyin. YouTube, Twitter, Facebook ve diğer platformlarda anında paylaşın.

VN Video Editor APK İndir

Başarılı yapısı ile adından söz ettiren VN Video Editor APK ile kullanıcılar kolay bir şekilde videolar düzenleyebilecek, videolara arka plan müzikleri ayarlayabilir, güçlü altyazı aracı ile altyazılar ekleyebilecek ve eğlenceli videolar yapabileceksiniz.

Günümüzde 10 milyondan fazla kez indirilen ve dünyanın dört bir yanında kullanılmaya devam edilen VN Video Editor APK'yı indirin ve tüm video düzenleme işlemlerinizi en hızlı şekilde halledin!