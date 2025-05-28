VN Video Editor APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 6,507
- DOSYA BOYUTU 254 MB
- Üretici Ubiquiti Labs, LLC
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VN Video Editor, Android cihazlar için geliştirilen bir ücretsiz video düzenleme uygulamasıdır.
VN Video Editor APK, vLog çekenler veya Instagram, YouTube gibi sosyal ağlarda video paylaşanlar için harika bir video düzenleme uygulamasıdır. Tamamen ücretsiz olmasıyla öne çıkan video düzenleyicisinin sunduğu araçlarla bilgisayarda yaptığınız pek çok düzenlemeyi mobil cihazınızda yapabilirsiniz.
Sadece Android platformunda 10 milyondan fazla indirilen ücretsiz video düzenleyici VN Video Editor, masaüstü video düzenleyiciler kadar güçlü ve hem yeni başlayanlar hem de profesyonel kullanıcılar için uygun.
VN Video Editor öne çıkan özellikleri şu şekildedir:
- Kolay Düzenleme: Zaman çizelgesini yakınlaştırın/uzaklaştırın. Video klipleri bölmek, sürüklemek, silmek ve çoğaltmak için dokunun. Videoyu düzenleyecek zamanınız yok mu? Taslak olarak kaydedin, sonra kaldığınız yerden düzenlemeye devam edin.
- Arka Plan Müziği Ayarlayın: Kendi müziğinizi ekleyin. Müzik ritmini belirleyin. Birden fazla video müziği ekleyebilir, süresini ayarlayabilirsiniz. Ücretsiz birçok müzik mevcut.
- Harika Video Efektleri: Video hızını istediğiniz gibi değiştirin. Video klipler arasına geçişler ekleyin. 20’den fazla video filtresi mevcut.
- Güçlü Altyazı Aracı: Zaman çizelgesine başlık slaytları, metin katmanları ekleyin. Yazı tipini, rengini, altyazı boyutunu değiştirin. Altyazı süresini ayarlayın.
- Videoyu Kolayca Kaydedin ve Paylaşın: Videonuzu galerinize ekleyin. YouTube, Twitter, Facebook ve diğer platformlarda anında paylaşın.
VN Video Editor APK İndir
Başarılı yapısı ile adından söz ettiren VN Video Editor APK ile kullanıcılar kolay bir şekilde videolar düzenleyebilecek, videolara arka plan müzikleri ayarlayabilir, güçlü altyazı aracı ile altyazılar ekleyebilecek ve eğlenceli videolar yapabileceksiniz.
Günümüzde 10 milyondan fazla kez indirilen ve dünyanın dört bir yanında kullanılmaya devam edilen VN Video Editor APK'yı indirin ve tüm video düzenleme işlemlerinizi en hızlı şekilde halledin!
VN Video Editor
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 768
- DOSYA BOYUTU 441 MB
- Üretici Ubiquiti Labs, LLC
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VN Video Editor, iPhone ve iPad için hızlı ve profesyonel video düzenleme uygulamasıdır.
VN Video Editor, iOS cihazlarınızda kulkanabileceğiniz hızlı ve profesyonel video düzenleme uygulamasıdır. Kulanımı kolay, ücretsiz ve filigransız! Kullanıcı dostu interaktif deneyim, video materyallerini hızlıca aktarma ve güçlü düzenleme özellği ile düzenlemeleriniz çok daha etkili. Hem profesyoneller hem de yeni başlayanlar için uygun olan video düzenleyicisi, en çok ilgi gören video edit programları arasında.
Apple’ın kendi video düzenleme uygulaması iMovie’yi yetersiz buluyor, profesyonel video düzenleme uygulamalarına para ödemek istemiyorsanız size etkili ve ücretsiz video düzenleyici VN Video Editor’ı tavsiye ederim.
Kullanıcı dostu düzenleme arayüzü ile videonuzu sorunsuz bir şekilde uygulamaya aktarın. Parmağınızla kolayca yakınlaştırın, kesilmesi gereken sahneleri kolayca seçin. Klibi silmek için yukarı ve aşağı kaydırın, kliplere uzunca basarak sürükleyip istediğiniz yere getirin.
VN Video Editor İndir
Herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın istediğiniz kadar video ve görsel ekleyebilirsiniz. Her adım sizin otomatik olarak kaydedilir, istediğiniz zaman düzenlemeye kaldığınız yerden devam edersiniz. Videoya sesinizi de ekleyebilirsiniz. Düzenleme işlemi sırasında çalışmanızı kolayca önizleyebilirsiniz.
Videonuza kaydırma, filtre, geçiş efektleri ekleyebilir, tersine çevir ve yakınlaştırma ile videoyu daha ilginç hale getirebilir, animasyon efektleri oluşturabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. AirDrop ve WiFi aracılığıyla hızlıca müzik, ses efektleri, yazı tipleri ve çıkartmaları içe aktarabilirsiniz.
Videonuza birden fazla müzik ve ses efekti ekleyebilirsiniz. Videonuza altyazı ekleme ve düzenleme şansına da sahipsiniz. Videonuz hazır olduğunda, 4K 60fps’e kadar farklı çözünürlük ve kare hızında kaydedebilirsiniz. Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok ve diğer platformlarda paylaşım desteği de mevcut.