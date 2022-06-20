VSYNC Nedir, Ne İşe Yarar?

Oyunlarla arası iyi olan kişilerin duymuş olabileceği bir terim olan Vsync, pek çok PC sahibinin oyun deneyimini artırmak için tasarlanmış bir teknolojidir. Peki tam olarak Vsync nedir? Bu yazımızda sizlere Vsync’in ne olduğundan bahsedeceğiz.

Oyun ayarlarında ya da monitör satın alırken görmüş olabileceğiz bir terim olan Vsync, özellikle de oyuncu monitörleri satın alma konusunda kafası karışık olan kişilerin mutlaka bilmesi gereken bir kavram. Hadi şu Vsync nedir ne değildir onu anlayalım.

Vsync Nedir?

Öncelikle Vsync ne demek onu açıklayalım. Vsync, “vertical synchronization” (dikey senkronizasyon) kelimesinin kısaltılmasıyla elde edilen bir kelimedir. Peki bu dikey eşitleme tam olarak ne işe yarar?

Vsync Ne İşe Yarar?

Vsync, oyunlarda ekranınıza gelen görüntü frekansı ile monitörünüzün frekansını eşitleyen bir teknolojidir. Peki neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyoruz?



Örnek vermek gerekirse, bir oyun oynuyorsunuz ve çok fazla aksiyonun olmadığı bir noktada 120 FPS alıyorsunuz. Aksiyona başladığınız anda ya da ani mouse hareketleri ile sağa sola döndüğünüzde FPS değerinizde çok ciddi bir azalma meydana gelebilir. 120 FPS’den birdenbire 80 FPS’e düşersiniz ve tekrardan 120 FPS’e çıkarsınız. 60 Hz bir monitöre sahip olduğunuzu düşünürsek 120 ve 80 değerleri son derece iyi değerlerdir. Ancak bu ani düşüşler ve çıkışlar oyunda adeta yırtılmalar meydana getirir. Bu durumda hem ekranda istemediğiniz görüntüler oluşur hem de çok bariz bir şekilde oyun takılıyormuş gibi gözükür. İşte bu noktada Vsync teknolojisi kullanılarak oyundaki FPS değeri monitörünüz ile eşlenir ve çok sabit bir şekilde o değerde kalır.

Monitörünüzün frekans değeri (60Hz, 75Hz, 120Hz, 144Hz… ) kaç olursa olsun, gereken durumlarda Vsync teknolojisini kullanarak çok daha stabil ve akıcı bir görüntü elde edebilirsiniz. Peki her durumda Vsync açmak size avantaj sağlar mı?

Vsync Ne Zaman Kullanılır?

Vsync mucizevi bir teknoloji gibi gözükebilir ancak Vsync’in etkisinden faydalanabilmeniz için bir takım fedalarda bulunmanız gerekebilir.

Bazı oyunlarda Vsync’i açtığınız zaman her şey gayet mükemmel olsa da input lag değeriniz artış göstermiş olabilir. Bu gecikme CS-GO, Valorant, Fortnite gibi çevrimiçi rekabetçi oyunlarda size problem çıkarabilir. Beli bir gecikme ile oyunu oynamak sizin performansınızı büyük ölçüde düşürebilir. Hal böyle olduğu için Vsync teknolojisini nerede ve ne zaman kullanacağınıza dikkat etmelisiniz.



Çevrimdışı ve çok yüksek tempolu olmayan oyunlarda Vsync kullanmak son derece mantıklı olacaktır. Fakat rekabetçi ruhun çok yüksek olduğu oyunlarda Vsync’in size fayda mı zarar mı sağlayacağını kestirmeniz gerekmektedir. Oynadığınız oyun, aldığınız FPS değer ve monitörünüzün yenilenme hızı; Vsync’den fayda mı yoksa zarar mı göreceğinizi belirleyen değişkenlerdir. Özellikle yüksek Hz değerine sahip oyuncu monitörü kullanan kullanıcılar için çok daha avantajlı olan Vsync teknolojisi, 60 FPS’den düşük değer alan kullanıcıların işlerini daha da zora sokacaktır. Eğer oyunlarda 60 FPS değerinden daha düşük bir değer alıyorsanız oyun performansı arttırma programlarını mutlaka denemelisiniz. Kendi durumunuzu iyice analiz edip Vsync’i açıp açmayacağınıza karar verebilirsiniz. Eğer işin içinden çıkamadıysanız birkaç saat Vsync açık oyun oynamayı deneyin ve ardından kapatarak tekrar oyuna girin. Kişisel deneyimleriniz hangi seçeneğin daha iyi olduğunu gösterecektir.

Çevrimdışı, orta yada yavaş tempolu oyun oynayak kullanıcılar için Vsync genelde en iyi şekilde çalışıyor. Kafasını bu tarz detaylarla pek doldurmak istemeyen çevrimdışı oyuncular, 60 FPS üzeri aldıkları her oyunda Vsync açarak keyiflerine bakabilirler. Oyunlardaki FPS değerinizin kaç olduğun görmek için Fraps gibi uygulamaları kullanabilirsiniz.



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