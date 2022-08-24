War Thunder
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 72,020
- Üretici Gaijin Entertainment
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War Thunder, uçakların ön planda olduğu ücretsiz bir 2. Dünya Savaşı oyunudur.
İkinci Dünya Savaşı dönemini konu alan ve oyunculara sürükleyici bir savaş dünyası sunan War Thunder ücretsiz olarak oynanmaya devam ediliyor. 2013 yılında Steam üzerinde oyuncuların karşısına çıkan War Thunder, Gaijin Entertainment tarafından geliştirildi ve yayınlandı. Günümüze kadar Steam üzerinde bilgisayar oyuncuları tarafından 'çoğunlukla olumlu' olarak değerlendirilen yapım, dünyanın dört bir yanında milyonlarca oyuncu tarafından oynandı. İkinci Dünya Savaşı dönemine adeta ışık tutan aksiyon oyununda, oyuncular o dönemin silahlarını ve askeri araçlarını deneyimleyecekler. Epey zengin bir içerik ile günümüzde hala oynanmaya devam edilen yapım, gerçek zamanlı olarak oyuncuları bir araya getiriyor.
War Thunder Özellikleri
- Tek oyunculu ve çevrimiçi oyunculu farklı modlar,
- İkinci Dünya Savaşı temalı içerikler,
- Oynaması ücretsiz,
- Gerçek zamanlı savaşlar,
- Kara, hava ve deniz savaşları,
- Türkçe dahil 18 farklı dil desteği,
- Windows, Linux, Mac ve PlayStation 4 sürümler,
- Çapraz platform desteği,
- 2000'den fazla uçak, tank, savaş gemisi, helikopter vs.
- 100 adet farklı harita,
- Dinamik tarihsel harekatlar,
- Çeşitli görevler,
- Ses efektleri,
Oyunculara gerçekçi bir savaş ortamı sunan War Thunder, İkinci Dünya Savaşı dönemini ele alan en iyi oyunlardan bir tanesi olarak gösteriliyor. Türkçe dahil 18 farklı dil desteği ile hem bilgisayar hem de konsol platformunda oynanan yapım, çapraz platform desteğine de sahip. Oyuncular 100 adet farklı harita üzerinde savaşacak ve 2000'den fazla askeri aracı da deneyimleyebilecekler. Dinamik tarihsel harekatlara da ev sahipliği yapan oyun, gerçek zamanlı olarak oyuncuları karşı karşıya getirecek. Çeşitli görevler de üstlenecek olan oyuncular, PvP savaşlarında hayatta kalmanın da yollarını arayacaklar. Etkileyici grafiklerin yanı sıra otantik sesler ile de süslenen oyun, savaş dönemini oyunculara adeta yaşatacak.
War Thunder İndir
Windows, Linux ve Mac işletim sistemi için Steam üzerinde oynaması ücretsiz olarak yayınlanan War Thunder, konsol platformunda ise sadece PlayStation 4 platformunda oynanabiliyor.
War Thunder Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8/10
- İşlemci: Dual-Core 2.2 GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: DirectX 10.1 level video card: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. The minimum supported resolution for the game is 720p.
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 17 GB kullanılabilir alan
Assistant for War Thunder
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 58.00 MB
- Üretici Gaijin Entertainment
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Oyunculara birbirinden farklı uçak modelleri sunan Assistant for War Thunder, gökyüzü savaşlarına ev sahipliği yapıyor.
Konsol ve bilgisayar platformunda ilgiyle oynanmaya devam edilen aksiyon oyunu War Thunder, milyonlarca oyuncunun gönlünde taht kurdu. 2013 yılında yayınlanan başarılı aksiyon oyunu, İkinci Dünya Savaşı teması ile kısa sürede oyuncuları kendine hayran bıraktı. Oynaması ücretsiz olarak yayınlanan yapım, zengin içeriği ile hem konsol hem de bilgisayar platformunda gereken başarıyı gösterdi. Mobil platforma da çıkış yapan Assistant for War Thunder savaş oyununda oyuncular İkinci Dünya Savaşı dönemine gidecek ve hava, kara, deniz savaşlarına dahil olabilecekler. Gerçek zamanlı olarak oynanabilen oyunda, 2000'den fazla araç, 100'den fazla harita ve Türkçe dil desteği bulunuyor.
Assistant for War Thunder Özellikleri
- Oynaması ücretsiz bir yapı,
- 100'den fazla farklı harita,
- 2000'den fazla İkinci Dünya Savaşı temalı araç,
- Dönemin farklı silah ve teknolojileri,
- Hava, kara ve deniz savaşları,
- Çapraz platform desteği,
- Windows, Mac, Linux ve PlayStation 4 sürümler,
- Sürekli değişen bir savaş atmosferi,
- PvP deneyimi,
- Görev sistemi,
- Etkileyici grafikler,
- Türkçe dil desteği,
Etkileyici grafikleri ile oyunculara gerçekçi bir savaş atmosferi sunan Assistant for War Thunder, oynaması ücretsiz olarak lansmana çıktı. Bünyesinde Türkçe dil desteğine ek olarak 17 farklı dil seçeceği sunan İkinci Dünya Savaşı temalı oyun, çeşitli görevlere de sahip. Oyuncular zengin bir dünya içerisinde birbirinden farklı 100'den farklı harita da mücadele edecek ve etkileyici grafikler eşliğinde oyunun tadını çıkaracaklar. Konsol ve bilgisayar platformunda çapraz platform desteğine de sahip olan savaş oyunu, ücretsiz yapısı ile dünya çapında milyonlarca oyuncuya ulaştı.
Steam'de aldığı yorumlar ile alanında hızla üst sıralara tırmanan Assistant for War Thunder, aynı başarıyı mobil platformda da gösterecek gibi görünüyor.
Assistant for War Thunder Android İndir
Android platformu oyuncuları tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen Assistant for War Thunder, konsol ve bilgisayar platformundaki başarısını mobil platformda da göstermeye hazırlanıyor. Ücretsiz olarak indirilip oynanan yapım, basit kontrolleri ile Android akıllı telefon ve tablet kullanıcılarına sürükleyici bir deneyim sunuyor.