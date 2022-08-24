War Thunder, uçakların ön planda olduğu ücretsiz bir 2. Dünya Savaşı oyunudur.

Furkan Kirazoğlu - 56 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İkinci Dünya Savaşı dönemini konu alan ve oyunculara sürükleyici bir savaş dünyası sunan War Thunder ücretsiz olarak oynanmaya devam ediliyor. 2013 yılında Steam üzerinde oyuncuların karşısına çıkan War Thunder, Gaijin Entertainment tarafından geliştirildi ve yayınlandı. Günümüze kadar Steam üzerinde bilgisayar oyuncuları tarafından 'çoğunlukla olumlu' olarak değerlendirilen yapım, dünyanın dört bir yanında milyonlarca oyuncu tarafından oynandı. İkinci Dünya Savaşı dönemine adeta ışık tutan aksiyon oyununda, oyuncular o dönemin silahlarını ve askeri araçlarını deneyimleyecekler. Epey zengin bir içerik ile günümüzde hala oynanmaya devam edilen yapım, gerçek zamanlı olarak oyuncuları bir araya getiriyor.

War Thunder Özellikleri

Tek oyunculu ve çevrimiçi oyunculu farklı modlar,

İkinci Dünya Savaşı temalı içerikler,

Oynaması ücretsiz,

Gerçek zamanlı savaşlar,

Kara, hava ve deniz savaşları,

Türkçe dahil 18 farklı dil desteği,

Windows, Linux, Mac ve PlayStation 4 sürümler,

Çapraz platform desteği,

2000'den fazla uçak, tank, savaş gemisi, helikopter vs.

100 adet farklı harita,

Dinamik tarihsel harekatlar,

Çeşitli görevler,

Ses efektleri,

Oyunculara gerçekçi bir savaş ortamı sunan War Thunder, İkinci Dünya Savaşı dönemini ele alan en iyi oyunlardan bir tanesi olarak gösteriliyor. Türkçe dahil 18 farklı dil desteği ile hem bilgisayar hem de konsol platformunda oynanan yapım, çapraz platform desteğine de sahip. Oyuncular 100 adet farklı harita üzerinde savaşacak ve 2000'den fazla askeri aracı da deneyimleyebilecekler. Dinamik tarihsel harekatlara da ev sahipliği yapan oyun, gerçek zamanlı olarak oyuncuları karşı karşıya getirecek. Çeşitli görevler de üstlenecek olan oyuncular, PvP savaşlarında hayatta kalmanın da yollarını arayacaklar. Etkileyici grafiklerin yanı sıra otantik sesler ile de süslenen oyun, savaş dönemini oyunculara adeta yaşatacak.

War Thunder İndir

Windows, Linux ve Mac işletim sistemi için Steam üzerinde oynaması ücretsiz olarak yayınlanan War Thunder, konsol platformunda ise sadece PlayStation 4 platformunda oynanabiliyor.

War Thunder Sistem Gereksinimleri