En İyi PC Oyunları (Steam Ödülleri)

Steam Ödülleri ile öne çıkan en iyi PC oyunları hangi video oyunlarından oluşmaktadır? Yılın enlerine giren oyunları indirme bağlantısı ile bir arada topladık.

Her yıl Steam Awards (Steam Ödülleri) için oylama yapılır. Steam topluluğuna belli başlı adaylar sunulur, topluluk ise aralarından en çok beğendiği video oyununa oy verir. Kazanan oyunlar da bu oyların oranına bağlı olarak belli olur.

Yılın Enlerinden Biri Olan PC Oyunları

Resident Evil Village

Cooking Simulator VR

Terraria

It Takes Two

Forza Horizon 5

Deathloop

Nioh 2 - The Complete Edition

Marvel's Guardians of the Galaxy

Cyberpunk 2077

Farming Simulator 22

Steam topluluğu tarafından belirlenmiş en iyi PC oyunları bunlarla sınırlıdır. Peki, bu oyunlar tam olarak hangi ödülü hangi üstün yanı ile kazanmıştır? Bunları aşağıdan detaylı şekilde öğrenebilirsiniz.

1. Resident Evil Village

Resident Evil Village, 2021 Steam Awards'ta "Yılın Oyunu" seçilmiştir. Oyunun yılın oyunu seçilmesinin en önemi seebi ise oynanışı, hikâyesi ve oyuncu ile karakter arasında inanılmaz bir bağ kurulmasıdır. Oyunun başından saatlerce kalkamamanın bir diğer sebebi de Resident Evil Village'ın çok oyunculu modu olmuştur.

2. Cooking Simulator VR

2021 yılının VR oyunu oylamalarında Cooking Simulator VR seçilmiştir. VR oyunları yeni bir boyuta taşımayı başaran oyun, oyunculara sunduğu yeni gerçeklikle oldukça büyük beğeni kazanmıştır.

3. Terraria

Terraria, 2021'in aşk ile devam ettirilen oyunu seçildi. Bunun sebebi, geliştirici ekibinin oyunun ilk duyurulduğu günden bugüne çok uzun zaman geçmesine rağmen oyunla tıpkı iyi bir anne ve baba gibi ilgilenmeye devam etmesidir.

4. It Takes Two

It Takes Two, 2021'in arkadaşlarla daha zevkli oyunu seçilmiştir. Bazen oyunlar tek başına oynandığında o kadar da keyifli gelmeyebiliyor. Bu noktada arkadaşlarla birlikte oynamak mükemmel bir çözüm yolu hâline geliyor. It Takes Two'nun da en iyi arkadaşlarla oynanabilen oyun olarak seçilmesinin sebebi bundan ibarettir.

5. Forza Horizon 5

Forza Horizon 5, 2021 yılının üstün görsel stiline sahip oyunu seçilmiştir. Dudak uçuklatan grafik kalitesi ile gerçek dünyayı gözlerinizin önüne getiren oyun, Steam topluluğu tarafından bu alanda en başarılı oyun olarak seçilmiştir.

6. Deathloop

Deathloop, 2021 yılının en yenilikçi oynanışını sunan oyunu olarak seçilmiştir. Bu oyunun tasarımcıları, oyuna getirdiği yeni perspektifler ve takındığı yenilikçi tavırla oyuncuların hiç eğlenmediği kadar eğlenmesine yardımcı olmuştur.

7. Nioh 2 - The Complete Edition

Nioh 2 - The Complete Edition, 2021'in kötü olunan en iyi oyunu seçilmiştir. Bazı oyunlar oldukça zordur. Onları sevmemizin nedeni de zaten budur.

8. Marvel's Guardians of the Galaxy

Marvel's Guardians of the Galaxy, 2021'in en iyi oyun müziğine sahip oyunu seçilmiştir. Oyun, oyuncuları müzikleri sayesinde başka dünyalara götürmekte büyük bir başarı elde etmiştir.

9. Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077, oyuncuları çeşitli hatalarla her ne kadar üzmüş olsa da bu, oyuncuların oyunun hikâyesini takdir etmesi önünde bir engel olmamıştır. Steam topluluğuna göre 2021'in zengin hikâyeye sahip üstün oyunu Cyberpunk 2077'ydi.

10. Farming Simulator 22

Farming Simulator 22, "2021 Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın" oylamasını kazanan oyun olmuştur. Oyunculara göre yorucu bir günün ardından yeşilliklerin arasına dalmak, geçici de olsa dertlerden uzaklaşıp sorunların olmadığı bir dünyaya yerleşmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Farming Simulator 22'nin bu anlamda oyunculara istediğini verdiği söylenebilir.

Steam ödüllü en iyi PC oyunları listesinin sonuna geldik. Denemek istediğiniz oyunların indirme bağlantısına aşağıdan ulaşabilirsiniz.