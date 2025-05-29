Wix APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 276
- DOSYA BOYUTU 243 MB
- Üretici Wix
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Wix APK uygulaması ile akıllı telefonlarınızdan dilediğiniz gibi bir web sitesi oluşturabilir ve yayınlayabilirsiniz.
Wix APK uygulamasını kullanarak Android işletim sistemli cihazlarınızdan web sitesi oluşturabilir, mevcut web sitenizi ve daha birçok özelliği yönetebilirsiniz. Herhangi bir programlama bilgisine sahip olmadan, dakikalar içerisinde web sitesi sahibi olmanızı sağlayan Wix uygulaması ile artık kişisel veya kurumsal web sitelerinizi kimseden yardım almadan oluşturabilirsiniz.
Kendi blog siteniz varsa ve yeni içerikler paylaşmak istiyorsanız, bu ihtiyaca da yanıt veren Wix uygulamasında mağazanız için rezervasyonları yönetebiliyor ve müşterilerinizle iletişim kurabiliyorsunuz.
Wix APK İndir
Wix üzerindeki web sitelerinizi de yönetebilme imkanı sunan Wix uygulamasında, telefonunuzdan çekeceğiniz veya yükleyeceğiniz fotoğrafları web sitenizde, sohbetlerinizde, mağazanızda ya da blogunuzda kullanmanıza da olanak tanıyor.
Online mağazanızı da 7/24 hizmet vererek yönetebileceğiniz, siparişleri takip edebileceğiniz ve çok daha fazlasını yapabileceğiniz Wix uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Wix Uygulaması özellikleri
- Blog sayfanızı yönetme
- Etkinlik oluşturma ve yönetme
- Rezervasyon yönetimi ve iletişim
- Web sitesi oluşturma
- Üyelerle canlı sohbet edebilme
Wix
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 8
- DOSYA BOYUTU 490 MB
- Üretici Wix
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Wix uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınız üzerinden web sitesi açabilir, web sitelerinizi yönetebilirsiniz.
Wix uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınız üzerinden web sitesi açabilir, web sitelerinizi yönetebilirsiniz. Hiçbir kod yazmadan, oldukça basit adımlarla web sitesi sahibi olabileceğiniz Wix uygulamasında, ister kişisel isterseniz de kurumsal web sitelerinizi dakikalar içerisinde oluşturabilmeniz mümkün.
Blog sayfanızda içerik paylaşabileceğiniz özellikler sunan Wix uygulamasında, mağazanız veya işletmeniz için rezervasyon yönetimini sağlayarak müşterilerinizle iletişim kurabiliyorsunuz.
Wix uygulaması öne çıkan özellikleri şu şekildedir:
- Web sitesi oluşturma
- Üyelerinizle canlı sohbet
- Etkinlik oluşturma
- Rezervasyon yönetimi
- E-ticaret platformu oluşturma
Wix İndir
Wix üzerinde açtığınız web sitelerinizi iPhone ve iPad cihazlarınızdan yönetebileceğiniz Wix uygulamasında, çektiğiniz fotoğrafları bilgisayara aktarmanıza gerek kalmadan web sitenizde, sohbetlerde, mağazanızda veya blog sayfanızda paylaşabiliyorsunuz.
E-ticaret sitesi oluşturarak, hizmetinize 7/24 devam edebileceğiniz ve siparişleri takip edebileceğiniz Wix uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.