WeChat Bilgisayarda Nasıl Kullanılır?

Popüler anlık mesajlaşma hizmeti WeChat'i bilgisayarda kullanmak mümkün. Bu işlem için bazı adımları sırasıyla uygulamanız gerekiyor. Hazırladığımız yazıda anlık mesajlaşma hizmetini PC'de kullanabilmek için uygulamanız gereken adımları açıkladık.

İlk olarak 2011 yılında kullanıma sunulan WeChat isimli anlık mesajlaşma uygulaması, 2018 yılında aylık 1 milyarı aşkın aktif kullanıcıya ulaşarak oldukça büyük bir başarının altına imza attı. Yıllardır popülerliğini devam ettiren hizmetinde kullanıcı dostu bir arayüz mevcut.

Mesajlaşmanın yanı sıra görüntülü ve sesli olarak iletişim kurulabilmesine de imkân tanıyan hizmette konum gönderme, çıkartma paylaşma dahil olmak üzere çeşitli özellikler bulunuyor. Bu özellikler, kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor.

Popüler anlık mesajlaşma hizmetini Android ve iOS işletim sistemine sahip olan mobil cihazların yanı sıra bilgisayar üzerinden de kullanabilmeniz mümkün. Peki, WeChat PC'de nasıl kullanılır? Bu yazıda çoğu kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

WeChat'i Bilgisayarda Kullanma Adımları

WeChat programını indirin.

Programı PC'ye yükleyin.

WeChat'i açın.

Telefonunuzdaki WeChat'i açın.

Tarama ekranına erişin.

Bilgisayardaki karekodu taratın.

Sohbetleriniz görüntülenecektir.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma hizmetlerinden bir tanesi olan WeChat'i PC üzerinden kullanabilmek için yalnızca birkaç adım uygulamanız yeterlidir. İlk olarak WeChat programını bilgisayarınıza indirin.

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra kurulum dosyasının üzerine çift tıklayarak yükleme sürecini başlatın. Anlık mesajlaşma hizmetini bilgisayarınıza yükledikten sonra programı açın. Bu adımı uygulamanız hâlinde karşınıza bir pencere açılacak. Açılan pencerenin üzerinde yer alan karekodu taratmanız gerekiyor.

Söz konusu işlem için akıllı telefonunuzda yüklü olan WeChat üzerinden tarama ekranını açmanız gerekiyor. Tarama işlemini gerçekleştirdikten sonra sohbet arayüzü açılacaktır. Böylelikle akıllı telefona gerek kalmadan PC üzerinden arkadaşlarınızla veya ailenizle iletişim kurabilirsiniz.

Bu yazıda tüm dünyada çok fazla sayıda kişi tarafından tercih edilen anlık mesajlaşma hizmetinin bilgisayar üzerinden kullanılabilmesi için hangi adımların uygulanması gerektiğini açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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