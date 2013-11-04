WeChat, Android cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz popüler mesajlaşma ve sesli görüşme uygulamasıdır.

Can Çevrim - 3 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

WeChat, son zamanlarda popülerliğini oldukça arttırmış olan ve dünya genelinde yaklaşık 300 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılmakta olan ücretsiz mesajlaşma ve görüntülü konuşma uygulamasıdır.

Önem verdiğiniz kişilerle her daim iletişim halinde kalmanızın en hızlı ve basit yollarından biri olan WeChat, çoklu platform desteği sayesinde sevdiklerinizin kullandığı akıllı telefon ne olursa olsun iletişim kurmanıza olanak sağlamaktadır.

Mobil haberleşme deneyiminizi bir adım öteye taşıyacak olan uygulama, sosyal ağ bağlantıları yardımıyla da oldukça etkili ve işlevsel bir araç olarak tüm akıllı telefonlar üzerinde yer alması gereken uygulamalardan bir tanesidir.

Yeni arkadaşlarla tanışabileceğiniz sosyal özellikleri, kendinize ait kişisel fotoğraf albümleri oluşturma ve paylaşma seçenekleri, yüksek kalitede görüntülü ve sesli konuşma özellikleri gibi birçok yeniliği akıllı telefon kullanıcılarına sunan WeChat, günden güne büyümeye ve daha çok kullanıcıya ulaşmaya devam etmektedir.

Piyasada birçok mesajlaşma ve sesli görüşme uygulaması olduğunu düşündüğümüz zaman, ulaşmayı başarmış olduğu milyonlarca kullanıcı sayısıyla da kalitesini belli eden WeChat'i mutlaka denemenizi öneririm.

WeChat Özellikleri:

Çoklu platform desteği

Sesli notlar, resimler, videolar, konum bilgisi ve çok daha fazlasını paylaşma

Grup mesajlaşma özelliği

HD kalitesinde ücretsiz görüntülü arama

Mesaj geçmişini çevrimdışı olarak görüntüleme

Reklamsız

Kişisel fotoğraf albümü oluşturma ve paylaşma

QR kod tarama

Telefon kişilerini otomatik eşleştirme

Telefon numaranıza özel kayıt işlemi

Web'de sohbet özelliği

Çoklu dil desteği

Ve çok daha fazlası...

WeChat Bilgisayarda Nasıl Kullanılır?