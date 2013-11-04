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WeChat

WeChat

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 154,616
  • DOSYA BOYUTU 23.00 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Tencent Mobile International Ltd.
  • İndir

WeChat, Android cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz popüler mesajlaşma ve sesli görüşme uygulamasıdır.

Can Çevrim
Can Çevrim -

WeChat, son zamanlarda popülerliğini oldukça arttırmış olan ve dünya genelinde yaklaşık 300 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılmakta olan ücretsiz mesajlaşma ve görüntülü konuşma uygulamasıdır.

Önem verdiğiniz kişilerle her daim iletişim halinde kalmanızın en hızlı ve basit yollarından biri olan WeChat, çoklu platform desteği sayesinde sevdiklerinizin kullandığı akıllı telefon ne olursa olsun iletişim kurmanıza olanak sağlamaktadır.

Mobil haberleşme deneyiminizi bir adım öteye taşıyacak olan uygulama, sosyal ağ bağlantıları yardımıyla da oldukça etkili ve işlevsel bir araç olarak tüm akıllı telefonlar üzerinde yer alması gereken uygulamalardan bir tanesidir.

Yeni arkadaşlarla tanışabileceğiniz sosyal özellikleri, kendinize ait kişisel fotoğraf albümleri oluşturma ve paylaşma seçenekleri, yüksek kalitede görüntülü ve sesli konuşma özellikleri gibi birçok yeniliği akıllı telefon kullanıcılarına sunan WeChat, günden güne büyümeye ve daha çok kullanıcıya ulaşmaya devam etmektedir.

Piyasada birçok mesajlaşma ve sesli görüşme uygulaması olduğunu düşündüğümüz zaman, ulaşmayı başarmış olduğu milyonlarca kullanıcı sayısıyla da kalitesini belli eden WeChat'i mutlaka denemenizi öneririm.

WeChat Özellikleri:

  • Çoklu platform desteği
  • Sesli notlar, resimler, videolar, konum bilgisi ve çok daha fazlasını paylaşma
  • Grup mesajlaşma özelliği
  • HD kalitesinde ücretsiz görüntülü arama
  • Mesaj geçmişini çevrimdışı olarak görüntüleme
  • Reklamsız
  • Kişisel fotoğraf albümü oluşturma ve paylaşma
  • QR kod tarama
  • Telefon kişilerini otomatik eşleştirme
  • Telefon numaranıza özel kayıt işlemi
  • Web'de sohbet özelliği
  • Çoklu dil desteği
  • Ve çok daha fazlası...

WeChat Bilgisayarda Nasıl Kullanılır?