- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 154,616
- DOSYA BOYUTU 23.00 MB
- Üretici Tencent Mobile International Ltd.
-
WeChat, Android cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz popüler mesajlaşma ve sesli görüşme uygulamasıdır.
WeChat, son zamanlarda popülerliğini oldukça arttırmış olan ve dünya genelinde yaklaşık 300 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılmakta olan ücretsiz mesajlaşma ve görüntülü konuşma uygulamasıdır.
Önem verdiğiniz kişilerle her daim iletişim halinde kalmanızın en hızlı ve basit yollarından biri olan WeChat, çoklu platform desteği sayesinde sevdiklerinizin kullandığı akıllı telefon ne olursa olsun iletişim kurmanıza olanak sağlamaktadır.
Mobil haberleşme deneyiminizi bir adım öteye taşıyacak olan uygulama, sosyal ağ bağlantıları yardımıyla da oldukça etkili ve işlevsel bir araç olarak tüm akıllı telefonlar üzerinde yer alması gereken uygulamalardan bir tanesidir.
Yeni arkadaşlarla tanışabileceğiniz sosyal özellikleri, kendinize ait kişisel fotoğraf albümleri oluşturma ve paylaşma seçenekleri, yüksek kalitede görüntülü ve sesli konuşma özellikleri gibi birçok yeniliği akıllı telefon kullanıcılarına sunan WeChat, günden güne büyümeye ve daha çok kullanıcıya ulaşmaya devam etmektedir.
Piyasada birçok mesajlaşma ve sesli görüşme uygulaması olduğunu düşündüğümüz zaman, ulaşmayı başarmış olduğu milyonlarca kullanıcı sayısıyla da kalitesini belli eden WeChat'i mutlaka denemenizi öneririm.
WeChat Özellikleri:
- Çoklu platform desteği
- Sesli notlar, resimler, videolar, konum bilgisi ve çok daha fazlasını paylaşma
- Grup mesajlaşma özelliği
- HD kalitesinde ücretsiz görüntülü arama
- Mesaj geçmişini çevrimdışı olarak görüntüleme
- Reklamsız
- Kişisel fotoğraf albümü oluşturma ve paylaşma
- QR kod tarama
- Telefon kişilerini otomatik eşleştirme
- Telefon numaranıza özel kayıt işlemi
- Web'de sohbet özelliği
- Çoklu dil desteği
- Ve çok daha fazlası...
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 9,185
- DOSYA BOYUTU 31.50 MB
- Üretici Tencent Mobile International Ltd.
-
iPhone ve iPad cihazlarınızı kullanarak arkadaşlarınızla sesli ve görüntülü sohbetler istiyorsanız bu uygulamayı kullanabilirsiniz.
WeChat uygulaması, iPhone ve iPad mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz ve hem sesli ve yazılı mesajlar gönderebileceğiniz, hem de video görüşmeler gerçekleştirebileceğiniz ücretsiz ve kolay kullanılır bir uygulama. Milyonlarca kişi tarafından tercih edilen uygulamanın özellikle hafif ve cihazınızı yormayan bir yapıda olması hem şarj sürenizi olumlu etkiliyor hem de telefonunuzun yavaşlamamasını sağlıyor.
Ses kalitesi bakımından net ve anlaşılır berraklıkta ses sunabilen uygulama aynı zamanda grup sohbetlerini de destekliyor ve içerisinde hareketli smileyler de barındırıyor. Dilerseniz fotoğraflarınızı ve videolarınızı da karşı tarafa dosyalar halinde gönderebiliyorsunuz. Son günlerde popüler hale gelen baskonuş özelliği ise 40 kişiye kadarlık gruplarda destekleniyor ve kendi aranızda baskonuş tarzıyla sohbet edebiliyorsunuz.
Otomatik olarak girişli kalan uygulama logout olmadığınız sürece sizleri gelen mesajlarınız konusunda bilgilendirmeye ve uyarmaya devam ediyor. Gelen fotoğraf, video ve mesajları paylaşabilir, beğenebilir ve yorum da atabilirsiniz. Cihazınızda yer alan kişiler WeChat'i kullanıyorlarsa onları da direkt olarak uygulamadaki kişi listeniz içerisine alabilirsiniz.
WeChat Özellikleri:
- Çoklu platform desteği
- Sesli notlar, resimler, videolar, konum bilgisi ve çok daha fazlasını paylaşma
- Grup mesajlaşma özelliği
- HD kalitesinde ücretsiz görüntülü arama
- Mesaj geçmişini çevrimdışı olarak görüntüleme
- Reklamsız
- Kişisel fotoğraf albümü oluşturma ve paylaşma
- QR kod tarama
- Telefon kişilerini otomatik eşleştirme
- Telefon numaranıza özel kayıt işlemi
- Web'de sohbet özelliği
- Çoklu dil desteği
- Ve çok daha fazlası...
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,572
- DOSYA BOYUTU 36.30 MB
- Üretici Tencent Mobile International Ltd.
-
WeChat programı sayesinde sosyal çevrenizle dilediğiniz gibi iletişim kurabilirsiniz.
Mobil platformların en popüler mesajlaşma ve haberleşme uygulamaları arasında yer alan WeChat'i Mac bilgisayarlar üzerinde de kullanmak mümkün. Ücretsiz olarak sunulan WeChat sayesinde tüm sosyal çevrenizle mobil ciahzınızı elinize almadan, sadece bilgisayarınızı kullanarak iletişim kurabilirsiniz.
Programın en iyi özelliği kullanıcı dostu ve sade bir arayüze sahip olması. Son derece şık görünen bu arayüz her seviyeden kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ekranın sol tarafında kişi listemiz yer alıyor. Bu listeden konuşmak istediğimiz kişileri seçip onlara mesajlar gönderebiliyor veya arama yapabiliyoruz. Konuştuğunuz kişilere dilerseniz fotoğraf, ses klibi ve video gibi medya dosyaları da gönderebilirsiniz.
Programın genel özellikleri;
- Ücretsiz mesajlaşma şansı sunması
- Arama yapabilme özelliği
- Kullanıcı dostu arayüzü
- Fonksiyonel kişi arama bölümü
- Medya dosyaları gönderebilme özelliği
Eğer siz de bir Mac kullanıcısysanız ve arkadaşlarınızla iletişim kurabileceğiniz pratik bir program arıyorsanız WeChat'i mutlaka denemelisiniz.
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,848
- DOSYA BOYUTU 22.00 MB
- Üretici Tencent Mobile International Ltd.
-
WeChat, popüler anlık mesajlaşma uygulamasıdır.
WeChat ile mobil cihazınızda ücretsiz olarak sesli ve yazılı mesajlar gönderebilir, görüntülü görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz.
Hızlı ve güvenilir olması yönünden 300 milyon kişi tarafından kullanılan WeChat, hareket halinde sevdiklerinizle daha hızlı konuşmanızı, grup sohbetleri yapmanızı, fotoğraf ve video paylaşmanızı sağlar. Mesajlaşmayı sevenlerin vazgeçilmez uygulaması WeChat ile görüntülü görüşmelerinizi net bir sesle gerçekleştirebilir, karşınızdaki ile yüz yüze konuşuyormuş gibi hissedebilirsiniz.
WeChat uygulamasının başlıca özellikleri:
• Sesli mesaj ile hareket halinde daha hızlı konuşun.
• Net ses ve görüntülü görüşme
• Grup sohbetleri gerçekleştirme
• Kolayca fotoğraf ve video gönderme
• 40 arkadaşa kadar gerçek wakie talkie mod
• Her zaman çevrimiçi kalın, asla mesaj kaçırmayın.
• Push bildirimleri ile mesaj uyarılarını anlık olarak alın.
• Fotoğrafları beğenin, paylaşın, yorum gönderin.
• Kişilerinizi içe aktarın ve arkadaşlarınızı anında ekleyin.
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 881
- Üretici Tencent Mobile International Ltd.
-
WeChat arkadaşlarınızla ve ailenizle mesajlaşmanız için pratik bir çözüm sunan bir yazılımdır
WeChat, dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilen aynı isimli mobil anlık mesajlaşma yazılımının bilgisayarlar üzerinde kullanılabilen versiyonudur.
Uzun bir süredir Android ve iOS işletim sistemini kullanan akıllı telefonlarımızda WeChat uygulamalarını kullanabiliyor, arkadaşlarımızla yazışabiliyorduk. Fakat WeChat uygulamaları maalesef bilgisayarlarda kullanılamıyordu. Yeni yayınlanan bu WeChat bilgisayar arayüzü sayesinde bilgisayarımızın başında olduğumuz anlarda WeChat uygulamasını veya WeChat PC versiyonunu kullanan arkadaşlarımızla haberleşebiliyoruz.
WeChat temel olarak internet tarayıcınız üzerinden çalışan bir web servisi olarak tasarlanmış. Hizmetten yararlanabilmeniz için önceikle mobil cihazlarınızda yüklü olan WeChat uygulamasını bu bilgisayarınızda çalışan WeChat masaüstü versiyonu ile eşleştirmeniz gerekiyor. Sonrasında WeChat arkadaş listeniz tarayıcınızda açık olan WeChat web servisi üzerinde görüntülenebiliyor ve mesajlaşabiliyorsunuz. WeChat web servisi klasik emojilerin ve ifadelerin yanında özel ifadeleri de destekliyor.
WeChat'ın mobil uygulaması ile WeChat web servisini eşleştirmek için mobil cihazınızdaki "Keşfet" menüsüne dokunarak "QR Kodunu Tara" seçeneğini seçin. WeChat web servisini açtığınızda karşınıza çıkan QR kodunu mobil cihazınızda WeChat üzerinde açılan kamerayı kullanarak tarayın. Bu adımdan sonra telefonunuzda eşleştirme işlemini onaylayın ve WeChat'ı bilgisayarınızda kullanmaya başlayın. WeChat'i bilgisayarınızda nasıl kullanabileceğinizi öğrenmek için aşağıdaki resmi anlatımımıza da göz atabilirsiniz: