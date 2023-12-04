WeChat QR Kod Okutma Nasıl Yapılır?
WeChat'te QR kod kullanmanın avantajını yaşayabileceğinizi biliyor muydunuz? Peki QR kod nasıl okutulur? Bu kod ile neler yapabilirsiniz? İşte detaylar!
Çin merkezli sosyal medya uygulamalarından biri olarak bilinen WeChat, QR kod uygulaması ile kullanıcılarına birçok avantajlı özellik sunuyor.
Bunlar arasında hızlı bir şekilde yeni kişi ekleme, ödeme alma, promosyon tanımlama gibi seçenekler mevcut. Hem firmalar hem de bireysel kullanıcılar için kolaylık sağlayan WeChat QR kod fonksiyonlarını bu yazımızda inceliyoruz.
Uygulama üzerinden QR okutma ve QR oluşturma işlemleri nasıl yapılır? Bu kodlar tam olarak ne işe yarar? İşte detaylar!
WeChat Bilgisayarda Nasıl Kullanılır?
Popüler anlık mesajlaşma hizmeti WeChat'i bilgisayarda kullanmak mümkün. Bu işlem için bazı adımları sırasıyla uygulamanız gerekiyor.
WeChat QR Kod Ne İşe Yarar?
WhatsApp benzeri uygulamalarda telefon numarası, kullanıcı adı ve mail adresi ile kişi ekliyor olabilirsiniz. WeChat’te bunun daha kolay bir yolu var. Herhangi bir arkadaşınızın QR kodunu uygulamaya okutup anında onunla yeni bir mesajlaşma başlatabilirsiniz.
Bu özelliği işletmeniz için yaratıcı çözümler üretmek adına da kullanabilirsiniz. Şirkete ait WeTransfer hesabınızı tanıtmak için oluşturacağınız bir QR kodu kartvizit, broşür, el ilanı gibi promosyon ürünlere bastırabilirsiniz.
Bu kodu okutan kişiler direkt olarak şirket sayfanıza ulaşmış olur. Etkili bir reklam kampanyası oluşturmak açısından iyi bir fikir. Ayrıca sattığınız bir ürün ya da hizmet karşılığında hızlıca ödeme almak için QR kodu oluşturup müşterilerinizle bu kodu paylaşmanız yeterli.
QR kod ile yapılabilecekler listesini hayal gücünüze bağlı olarak genişletmek mümkün. Peki, bu kod WeTransfer’de nasıl oluşturulur ve nasıl okutulur? Adım adım anlatıyoruz!
WeChat’de QR Oluşturma Nasıl Yapılır?
WeChat’te kişisel ya da işletme hesabınız adına kolaylıkla QR kod oluşturabilirsiniz. Bunun için WeChat QR Code Generator gibi yardımcı bir araçtan yararlanmanız gerekiyor. Kod oluşturma işlemi için kısaca şu adımları izleyebilirsiniz:
- WeChat’de mesajlar ekranına gidin.
- Burada üç nokta şeklinde gözüken butona tıklayın.
- Karşınıza profilinize ait bir URL çıkmış olmalı.
- Bu URL’yi QR oluşturmak için seçtiğiniz bir araca kopyalayarak profilinizin QR etiketini oluşturabilirsiniz.
Instagram QR Kod Oluşturma Nasıl Yapılır?
Instagram QR kod oluşturma yöntemi sayesinde uygulama üzerindeki hesaplar birbirleriyle etkileşimi artırır. Instagram’da QR kodu, yeni arkadaşlar edinmek için kullanılıyor.
WeChat’de QR Okutma Nasıl Yapılır?
- WeChat uygulamasına giriş yapın.
- Ana ekranda yer alan “Discover” seçeneğine tıklayın.
- Açılan menüdeki “Scan QR Code” butonuna tıklayın.
- Kameranın açıldığını göreceksiniz.
- Kameranızı okutmak istediğiniz QR koda yaklaştırıp görüntünün ortalanmasını ve netleştirilmesini sağlayın.
- Bu şekilde kod okutma işlemini tamamlamış olacaksınız. Bu kodun sizi yönlendirdiği bağlantıya tıklayarak ilerleyebilirsiniz.
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