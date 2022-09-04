WeTransfer Nedir, Nasıl Kullanılır?

WeTransfer nedir sorusunun yanıtı, çok fazla sayıda internet kullanıcısı tarafından oldukça merak ediliyor. Bu yazıda dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan hizmete dair merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız. Hazırladığımız yazıya göz atabilir ve popüler hizmet hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İnternetin yaygınlaşması ile beraber çevrim içi olarak faaliyet gösteren hizmetlerin sayısı önemli ölçüde arttı. WeTransfer de bu hizmetler arasında yer alıyor. İnternette gezinirken ya da arkadaş ortamında söz konusu hizmet ile karşılaşmış olabilirsiniz.

WeTransfer ile karşılaştıktan sonra hizmetin tam olarak ne işe yaradığını merak etmeye başlamışsınızdır. Peki, dünya çapında çok sayıda kişi tarafından tercih edilen WeTransfer ne demek?

WeTransfer Nedir?

Uzun yıllar önce kullanıma sunulmasına rağmen günümüzde popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan WeTransfer, dijital ortamda diğer kişilere büyük boyutlu dosya gönderebilmenize imkân tanıyan bir hizmettir.

İnternet üzerinden arkadaşınıza ya da ailenize büyük boyuta sahip bir dosya göndermeniz gerekebilir. Gmail üzerinden büyük boyutlu dosya gönderme imkânı var fakat bununla uğraşmak istemiyorsanız kullanabileceğiniz çeşitli hizmetler mevcut.

Dijital ortamda dosya gönderebilmenize imkân tanıyan hizmetler arasında WeTransfer ön plana çıkıyor. Popüler hizmet, internet kullanıcılarının diğer kişilere çok pratik bir şekilde dosya gönderebilmesine olanak tanıyor.

Elbette internet üzerinden dosya paylaşabilmek için bulut depolama servisleri tercih edilebilir ancak çoğu kişi, daha pratik çözümler istiyor. Bu noktada WeTransfer gibi bu aktivite için geliştirilen hizmetler ön plana çıkıyor.

WeTransfer Kurucuları Kimler?

Günümüzde dosya gönderme hizmeti denildiğinde akla ilk gelen hizmetlerden bir tanesi hâline gelen WeTransfer Rinke Visser, Bas Beerens ve Ronald Hans tarafından kuruldu. WeTransfer'in kuruluş tarihi ise 2009'dur. Hizmet, büyük dosyaların ücretsiz olarak pratik şekilde paylaşılabilmesini mümkün hâle getirmek için geliştirildi.

WeTransfer Genel Merkezi Nerede?

İnternet üzerinden hizmet veren ve çok fazla sayıda kişi tarafından sık sık kullanılan WeTransfer'in genel merkezi Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dadır.

Popüler hizmet ile ilgili bir diğer merak edilen konu ise şirketin CEO'sunun kim olduğudur. WeTransfer CEO'su Gordon Willoughby'dir. Willoughby, 2017 yılının ocak ayında şirkete CEO olarak atandı.

WeTransfer Ücretsiz mi?

WeTransfer'ın kullanımı ücretsizdir ancak hizmetin ücretli abonelik planları da bulunuyor. Ücretli planlar Pro ve Premium olarak adlandırılıyor. Bu versiyonlar ücretsiz sürüme kıyasla bazı avantajlar sunuyor. Peki, ücretsiz ve ücretli versiyonlar arasında hangi farklar mevcut?

Hizmetin ücretsiz sürümü 2 GB'a kadar dosya gönderilebilmesine imkân tanıyor. Bu sınır, Pro isimli abonelik planında 200 GB'a çıkıyor. Pro'da ayrıca kişi başına 1 TB boyutunda depolama alanı sunuluyor.

Premium isimli ücretli abonelik planında ise transferler için herhangi bir boyut sınırlandırması bulunmuyor. Premium'da sınırsız depolama alanı da mevcut. Ücretli abonelik planları özellik konusunda da çeşitli avantajlar sunuyor.

Ücretli abonelik planları tarafından sunulan özellikler arasında özel WeTransfer sayfası, parola korumalı transferler, portal ve daha fazlası bulunuyor. Portal, her müşteri ve proje için çalışmanın düzenlenebilmesine imkân tanıyor. Pro'da bir portal verilirken Premium'da bu sınırsızdır.

WeTransfer ile Dosya Gönderme Adımları Neler?

WeTransfer'in sitesine girin.

"Kabul ediyorum" butonuna basın.

Gerekli bilgileri yazın.

Pencerenin üst kısmındaki + simgesine tıklayın.

Göndermek istediğiniz dosyayı seçin.

"Aktar" butonuna tıklayın.

Dünyanın en popüler hizmetlerinden bir tanesi olan WeTransfer ile dosya gönderme işlemini gerçekleştirebilmeniz için ilk olarak bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcısı aracılığı ile hizmetin internet sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor.

İnternet sitesini ziyaret ettikten sonra sayfanın sol kısmında bir pencere göreceksiniz. Pencerenin üzerinde devam edebilmeniz için hizmet şartlarını kabul etmeniz gerektiğine dair bir ifade yer alıyor. Dolayısıyla bir sonraki aşama için "Kabul ediyorum" butonuna basmalısınız. Aksi takdirde hizmeti kullanamazsınız.

"Kabul ediyorum" butonuna basmanız hâlinde alıcı-eposta adresi, e-postanız, başlık ve mesaj olmak üzere dört farklı kutucuk çıkacak. Alıcı e-posta adresi kısmına dosyayı göndermek istediğiniz kişinin e-mail adresini yazın. E-postanız kutucuğuna ise kendi e-mail adresinizi yazmalısınız.

Gerekli alanları doldurduktan sonra pencerenin üst kısmında konumlanan + simgesine tıklayın. Bu adımı uygulamanız durumunda yeni bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden göndermek istediğiniz dosyayı bulup seçmeniz gerekiyor. Bu işlemin ardından "Aktar" butonuna tıklayın.

Bu yazıda Wetransfer nedir sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.