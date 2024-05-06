Elgato Neo Serisi Özellikleri ve Fiyatı

Sosyal medya yayıncıları ve oyun severler için birbirinden kullanışlı ürün seçenekleri sunan Elgato, herkesin işine yarayacak ve severek kullanacakları bir seri geliştirdi. Neo isimli bu seride şu an için dört farklı ürün yer alıyor.

Bu ürünler arasında bir adet webcam, bir adet stream deck, bir adet mikrofon ve bir adet key light yer alıyor. İşte, genel kullanıma uygun olarak tasarlanan Elgato Neo serisinde bulunan ürünlerin özellikleri ve fiyatları!

Elgato Neo Serisinde Neler Var?

Markanın herkesin kullanabileceği tasarımların yer aldığı bu seride bulunan ürünler şunlar:

Key Light Neo

Facecam Neo

Stream Deck Neo

Game Capture Neo

Wave Neo

Key Light Neo Özellikleri ve Fiyatı

8800 nit parlaklık sunan cihaz kolayca monitöre takılıp çıkartılabiliyor. Özellikle görüntülü konuşmalarda sohbet deneyiminizi yükselten üründe LED paneller bulunuyor. Diğer ışık kaynaklarının yeterli olmadığı durumlarda ihtiyacınız olan aydınlığı size sağlıyor. Etkili bir aydınlatma sunan cihazın bir diğer avantajı da konsantrasyonu kolaylaştırıyor olması. Satış fiyatı 99,99 Euro olarak belirtiliyor.

Facecam Neo Özellikleri ve Fiyatı

Kolay kurulumu ve sunduğu yüksek çözünürlük ile öne çıkan Facecam Neo, görüntülü konuşmalarda, toplantılarda ve canlı yayınlarda kullanabileceğiniz, tak-çıkar şeklinde çalışan bir web kamerasıdır. 1080p çözünürlük sunan cihaz sayesinde görüşmelerinizde profesyonel bir görünüm sergilemeniz mümkün olur.

60 FPS özelliğine sahip olan cihaz bu sayede görüntünün akıcı olmasını sağlar. Güncel satış fiyatına baktığımızda Facecam Neo’nun 100 dolarlık bir etikete sahip olduğunu görüyoruz.

Stream Deck Neo Özellikleri ve Fiyatı

8 çeşit simge ve özelleştirme butonları ile dikkat çeken deck’in alt kısmında küçük bir ekran yer alıyor. Bu ekranda tarih ve saat bilgileri gösteriliyor. Cihazda temas noktalarının arasında bir adet bilgi çubuğu bulunuyor. Bu çubuk, çeşitli tuş düzenleri arasında hızlıca geçiş yapmanıza imkân tanıyor.

Uygulama yönetiminde kullanabileceğiniz bu cihazda özelleştirme tuşları mevcut. Cihazın satış fiyatı ise 99,99 Euro olarak karşımıza çıkıyor.

Game Capture Neo

Oyun konsolunu laptop, iPad gibi farklı cihazlara kolayca bağlamanızı sağlayan araç ile istediğiniz anları kayıt altına alabilir veya canlı yayın yapabilirsiniz. Uygulamalarla senkronize bir şekilde çalışan bu araç küçüktür.

Kolay taşınabilen kompakt bir. Üründür. Nintendo, Xbox, PlayStation gibi farklı konsollarda oyun görüntüsü yakalama amacıyla kullanılır. OBS Studio desteği bulunur. Bu sayede 4K – 1080p 60 FPS kalitesi ile aldığı kayıtları kolayca YouTube ve Twitch’e aktarmanızı sağlar.

Markanın kendi web sitesinde ürünün satış fiyatı 129,99 Euro olarak gözüküyor.

Wave Neo

Üst segment bir mikrofon arayışında olanlar bu cihazı tercih edebilir. Sesinizi pürüzsüz bir şekilde karşı tarafa aktarmanızı sağlayan Wave Neo, kolayca farklı aygıtlara bağlanabilme özelliğine sahiptir. Kullanımı son derece kolay olan ürün ergonomik bir yükseklikte kayıt almanıza imkân tanır.