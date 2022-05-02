WhatsApp'ta Engellendiğimi Nasıl Anlarım?

WhatsApp kullanıcılarının en büyük dertlerinden bir tanesi elbette engellenip engellenmediklerinden emin olamamak. Bu durum bilhassa uygulamayı sıklıkla kullananların canını sıkabiliyor ve bu nedenle WhatsApp'ta engellendiğinizi kolayca anlayabilmeniz için takip etmeniz gereken adımları sizlere aktarmaya karar verdik. Dilerseniz lafı çok uzatmadan hemen adımlarımıza geçelim.

WhatsApp Engellendiğini Anlama Yöntemleri Neler?

Son Görülmesine Bakmak

Mesajların Tik Sayısı

Durum Bilgisi

Başka Bir Kişinin WhatsApp'ından Kontrol Etmek

Son Görülmesine Bakmak

Sizi engellemeyen kullanıcıların sohbet ekranında son görülme zamanını veya çevrimiçi olup olmadığını görebilirsiniz. Ancak son görülme zamanını kapatan kullanıcıların bu bilgisinin görünmeyeceğini ve bunun her zaman engelleme anlamına gelmeyeceğini unutmamalısınız. Karşınızdaki kullanıcının profil fotoğrafının eski fotoğrafına dönüştüğünü ve ayrıca altında çevrimiçi bilgisinin yahut son görülme tarihinin olup olmadığına dikkat edin.

Mesajların Tik Sayısı

Ayrıca engel olmayan kullanıcılara bir mesaj gönderdiğinizde mesajlarınızın yanında iki okey işareti çıkacaktır fakat mesajlarınızı okumayan kullanıcılarda engel olmasa bile bu ikinci işaret çıkmayacaktır. Dolayısıyla durumu iyi değerlendirmeye dikkat edin.

Bu kullanıcıya bir mesaj gönderdiğimizde bir süre beklesek bile ikinci okey işaretinin ortaya çıkmaması da bir diğer belirti olarak görülüyor.

Durum Bilgisi

Kullanıcının profiline girdiğimizde profil fotoğrafı görünmüyor ve ayrıca durum bilgisi de yer almıyor. Bizi engelleyen kullanıcıların profil fotoğrafları, çevrimiçi bilgilerinin yanında durum bilgisi de gözükmez. Ancak Whatsapp'daki özellikler nedeniyle bir kullanıcı bu bahsedilen tüm özellikleri sizi engellemese bile gizleyebiliyor. Bu nedenle bu yöntem de kesin olarak engellendiğiniz anlamına gelmez.

Başka Bir Kişinin WhatsApp'ından Kontrol Etmek

Başka bir WhatsApp yüklü telefona kontrol etmek istediğiniz numarayı ekledikten sonra o kullanıcının sizin telefonunuzda ve o telefonda çıkan profil bilgilerine göz atarak engellenip engellenmediğinizi en net şekilde anlayabilirsiniz.