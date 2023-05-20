WhatsApp Anket Oluşturma Nasıl Yapılır?

WhatsApp anket oluşturma işleminin çok kolay bir şekilde yapılabilmesine olanak tanıyor. Dolayısıyla popüler anlık mesajlaşma uygulamasında yalnızca birkaç adım uygulayarak bir anket oluşturmak mümkün. Bu yazıda mesajlaşma hizmetinde anketlerin nasıl hazırlanıp paylaşıldığını açıkladık.

Anlık mesajlaşma hizmeti denildiğinde akla ilk gelen uygulamalardan biri olan WhatsApp'ta ister bireysel sohbetlerde isterseniz gruplarda çeşitli anketler oluşturabilirsiniz. Uygulamaya gelen bir yenilik sayesinde anketinize her oy verildiğinde bildirim alabilir ve böylelikle anketin son durumunu kolayca takip edebilirsiniz.

Peki, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta anket nasıl yapılır? Eğer bu sorunun yanıtını merak ediyorsanız rehberimizde yer alan adımları sırasıyla uygulayabilirsiniz. Böylelikle kendi anketinizi oluşturabilir ve diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

WhatsApp Anket Oluşturma Adımları

WhatsApp'ı açın.

Bir sohbeti görüntüleyin.

Ataş simgesinin üzerine dokunun.

Anket simgesine basın.

En üst kutucuğa soru yazın.

Alttaki kutucuklara cevaplar yazın.

Gönder butonuna basın.

En popüler iletişim uygulamaları arasında yer alan WhatsApp'ta anket yapma işlemini gerçekleştirmek için öncelikle akıllı telefonunuzda yüklü olan anlık mesajlaşma uygulamasını açın. Bir sonraki adımda anket hazırlamak istediğiniz sohbete girin.

Sohbet penceresinin alt kısmında yer alan ataş simgesine basın. Bunu yaptığınızda Galeri ve Belge gibi simgeler ile karşılaşacaksınız. Bunlar arasından anket simgesinin üzerine dokunun. Bunu yaptığınız takdirde anket oluşturma ekranı açılacak.

Hazırladığınız ankete diğer kullanıcıların birden fazla oy verebilmesini istiyorsanız "Birden çok yanıta izin ver" seçeneğini aktif etmeniz gerekiyor. Eğer her kişinin yalnızca bir seçeneği işaretleyebilmesini istiyorsanız söz konusu seçeneği devre dışı bırakmalısınız.

Başlangıçta ekranda iki seçenek yer alacak. Her iki seçeneğe de yanıt ekledikten sonra otomatik olarak bir seçenek daha açılacak. Üçüncü seçeneği ekledikten sonra yeni bir seçenek daha gelecek. Bu sayede pratik şekilde seçenek sayısını belirleyebilirsiniz. En fazla 12 seçenek eklendiğini belirtmek gerekiyor.

Anketin sorularını ve yanıtlarını belirledikten sonra gönder butonuna basın. Böylece hazırladığınız anket, söz konusu sohbet penceresinden paylaşılacaktır. "Oyları görüntüle" seçeneğini seçerek oyların son durumu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bu yazıda anlık mesajlaşma uygulamasında yer alan anket özelliğinin nasıl kullanıldığını açıkladık. Rehberimizde bulunan adımları uygulayarak söz konusu işlemi çok pratik bir şekilde tamamlayabilirsiniz.