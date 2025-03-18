WhatsApp Duruma Müzik Ekleme Nasıl Yapılır?

En popüler anlık mesajlaşma hizmetlerinden biri olan WhatsApp, duruma müzik ekleme özelliği ile birlikte daha etkileyici ve eğlenceli paylaşımlar yapılabilmesini sağlıyor. Özelliğin çok pratik bir şekilde kullanılabilmesi önemli bir avantaj sağlıyor.

Bu pratiklik sayesinde kullanıcılar Instagram hikayelere müzik ekleme işlemine benzer şekilde paylaşmak istedikleri bir şarkıyı kolayca durumlarına ekleyebiliyorlar. Müzik ekleme özelliği, görsel paylaşımların etkisini artırarak kullanıcıların kendilerini daha iyi ifade etmelerine olanak tanıyor.

Artık bir fotoğraf veya video, seçilen bir şarkının ritmi ve melodisiyle birleşerek çok daha anlamlı ve akılda kalıcı hâle geliyor. Peki, WhatsApp duruma şarkı nasıl eklenir? Bu rehberde çoğu kullanıcı tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

WhatsApp Duruma Müzik Ekleme Adımları

WhatsApp uygulamasını açın.

uygulamasını açın. "Güncellemeler" sekmesini görüntüleyin.

"Durum" bölümüne dokunun.

Paylaşmak istediğiniz fotoğrafı veya videoyu seçin.

Ekranın üstündeki şarkı simgesine basın.

Şarkı listesi açılacak.

Listeden bir şarkı seçin.

Listede istediğiniz şarkı yoksa arama işlevini kullanın.

Durumda çalmasını istediğiniz 15 saniyelik kısmı belirleyin.

"Bitti" butonuna basın.

Durum paylaşma ekranı açılacak.

İsterseniz paylaşacağınız durumu düzenleyebilirsiniz.

Yeşil renkli paylaş butonuna bastığınız takdirde müzikli WhatsApp durumu yayınlanacaktır.

WhatsApp duruma şarkı ekleme işlemi için ilk olarak anlık mesajlaşma uygulaması üzerinden "Güncellemeler" sekmesine girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada yer alan "durum" bölümüne dokunun. Paylaşmak istediğiniz fotoğrafı veya videoyu seçin.

Çeşitli düzenleme araçlarının yer aldığı bir sayfa ile karşılaşacaksınız. Sayfanın üst ksımında konumlanan şarkı simgesinin üzerine dokunun. Bu adımı uyguladığınız takdirde şarkı listesi açılacak. Şarkının yan tarafında bulunan ok simgesine dokunarak seçin.

Şarkının üzerine dokunarak bir süre boyunca dinleyebilmeniz mümkün. Eğer duruma eklemek istediğiniz şarkı listede yoksa üst kısımdaki arama işlevini kullanın. WhatsApp'ta şarkılar için 15 saniyelik bir süre sınırı bulunuyor. Bu nedenle paylaşımda hangi 15 saniyelik kısmın çalınacağını belirlemeniz gerekiyor.

Söz konusu işlemi gerçekleştirdikten sonra "Bitti" butonuna basın. Bunu yaptığınızda Druum paylaşma ekranı görüntülenecek. Bu ekranda isterseniz durumu düzenleyebilirsiniz. Örneğin çıkartma ekleyebilir, filtre uygulayabilir, yazı yazabilir veya farklı bir düzenleme yapabilirsiniz.

Son olarak ekranın sağ alt köşesinde yer alan yeşil renkli paylaş butonuna basarak durumu paylaşabilirsiniz. Kullanıcılar, durum paylaşımınıza bakarken aynı zamanda şarkıyı dinleyebilecek.