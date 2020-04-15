Instagram Hikayelere müzik ekleme özelliği geldi ve Türkiye’de kullanıma sunuldu. Instagram Hikayelere müzik ekleme özelliği, Instagram kullanıcılarına kendilerini müzik ile ifade edebilme olanağı sunuyor.

Instagram Hikayelere Müzik Ekleme Özelliği

İlk olarak Snapchat ile hayatımıza giren hikaye özelliği daha sonra Instagram, Facebook ve hatta anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a dahi eklendi. Fotoğraf tabanlı sosyal medya platformu Instagram, çeşitli filtreler ve çıkartmalar gibi ögeler ile hikayelerinizi mümkün olduğunca eğlenceli hale getirmenize yardımcı olacak bir dizi araç sunuyordu ancak önemli bir faktör eksikti. Instagram, hikayelere müzik ekleme özelliğini ekleyerek bu önemli eksikliği de ortadan kaldırdı.

Instagram Hikayelere eklediğiniz müzik 15 saniye ile sınırlıdır. Bu sebepten dolayı müziğin herhangi bir 15 saniyelik kısmını seçebilmenize olanak sağlanıyor. Müziğin daha kısa sürmesini isterseniz 5 ile 15 saniye arasında bir seçim yapabilirsiniz. Instagram kullanıcıların büyük bir kısmının oldukça hoşuna gidecek bir özellik daha bulunuyor.

Instagram hikayelere eklediğiniz şarkıların sözleri gerçek zamanlı olarak hikayelerde görünüyor. İsterseniz şarkı sözlerinin ekranda görünmemesini sağlayabilirsiniz. Instagram, bu kararı kullanıcılara bırakmış. Şarkı sözlerinin yazı tipini ayarlayabilir, rengini değiştirebilirsiniz. Peki, Instagram hikayelere müzik nasıl eklenir? Bu yazıda, Instagram hikayelere nasıl müzik ekleyebileceğinizi öğreneceksiniz.

Instagram Hikayelere Müzik Ekleme özelliği nasıl kullanılır?

Aşağıda yer alan adımları uygulayarak Instagram hikayelere müzik ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.