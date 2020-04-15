Instagram Hikayelere müzik ekleme özelliği geldi ve Türkiye’de kullanıma sunuldu. Instagram Hikayelere müzik ekleme özelliği, Instagram kullanıcılarına kendilerini müzik ile ifade edebilme olanağı sunuyor.
Instagram Hikayelere Müzik Ekleme Özelliği
İlk olarak Snapchat ile hayatımıza giren hikaye özelliği daha sonra Instagram, Facebook ve hatta anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a dahi eklendi. Fotoğraf tabanlı sosyal medya platformu Instagram, çeşitli filtreler ve çıkartmalar gibi ögeler ile hikayelerinizi mümkün olduğunca eğlenceli hale getirmenize yardımcı olacak bir dizi araç sunuyordu ancak önemli bir faktör eksikti. Instagram, hikayelere müzik ekleme özelliğini ekleyerek bu önemli eksikliği de ortadan kaldırdı.
Instagram Hikayelere eklediğiniz müzik 15 saniye ile sınırlıdır. Bu sebepten dolayı müziğin herhangi bir 15 saniyelik kısmını seçebilmenize olanak sağlanıyor. Müziğin daha kısa sürmesini isterseniz 5 ile 15 saniye arasında bir seçim yapabilirsiniz. Instagram kullanıcıların büyük bir kısmının oldukça hoşuna gidecek bir özellik daha bulunuyor.
Instagram hikayelere eklediğiniz şarkıların sözleri gerçek zamanlı olarak hikayelerde görünüyor. İsterseniz şarkı sözlerinin ekranda görünmemesini sağlayabilirsiniz. Instagram, bu kararı kullanıcılara bırakmış. Şarkı sözlerinin yazı tipini ayarlayabilir, rengini değiştirebilirsiniz. Peki, Instagram hikayelere müzik nasıl eklenir? Bu yazıda, Instagram hikayelere nasıl müzik ekleyebileceğinizi öğreneceksiniz.
Instagram Hikayelere Müzik Ekleme özelliği nasıl kullanılır?
Aşağıda yer alan adımları uygulayarak Instagram hikayelere müzik ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
- Öncelikle akıllı telefonunuzda yüklü olan Instagram uygulamasını açın.
- Daha sonra ekranın sol üst köşesinde yer alan hikayeler ekleme butonuna dokunun.
- Bu işlemin ardından hikayeler ekleme ekranı ile karşılaşacaksınız. Akıllı telefonunuzda yer alan bir fotoğrafı veya videoyu seçin. İsterseniz bir fotoğraf veya video da çekebilirsiniz.
- Hikayelere fotoğraf ekledikten sonra parmağınızı aşağıdan yukarı doğru sürükleyin. Bu işlemin ardından Instagram’ın hikayeler için sunduğu bir dizi araç ile karşılaşacaksınız. Bu araçlardan Müzik butonuna dokunun. Instagram hikayelerde video üzerine müzik eklediğinizde müziğin sözleri görünmediğini belirtelim.
- Müzik ekleme ekranında Instagram’ın 39 milyon müzikten oluşan kütüphanesini göreceksiniz. Kütüphanede müzikler aşk, pop, caz, klasik ve film müziği gibi kategorize edilmiş. Buradan size önerilen bir müziği seçebilir veya istediğiniz bir müziği üst kısımda yer alan arama butonuna yazarak ekleyebilirsiniz.
- Daha sonra ekranda yer alan yazı tiplerinden şarkı sözünün nasıl görüneceğini belirleyebilir ve ardından ekranın üst kısmında bulunan renk paletinden yazı tipi rengini değiştirebilirsiniz. Yazı tipi ve şarkı sözü rengi değiştirme gibi kişiselleştirme seçeneklerini ayarladıktan sonra son olarak ekranın sağ üst kısmında yer alan “Bitti” butonuna dokunun.
- Son olarak, ekranın sol alt köşesinde bulunan “Hikayen” butonuan veya “Yakın Arkadaşlar” butonuna dokunarak Instagram hikayeleri paylaşabilirsiniz.
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