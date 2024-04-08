WhatsApp Durumlara Kişi Etiketleme Nasıl Yapılır?

WhatsApp’ta anlık ruh halinizi, yaptığınız aktiviteleri, hayat mottonuzu, beğendiğiniz içerikleri ve dahasını şimdiye kadar durumunuzda paylaşabiliyordunuz. Yeni gelen özellik sayesinde durum güncellemelerinizi daha hareketli hale getirebileceksiniz.

Instagram hikayelerinde sıkça karşımıza çıkan bu özellik sonunda WhatsApp’a da geldi. Bu güncellemenin ardından WhatsApp durumunuzda başkaları ile etkileşime geçmeniz daha kolay olacak. İşte, WhatsApp durum güncellemelerine kişi etiketleme özelliği ve bu özelliğin kullanımına ilişkin bilmeniz gereken detaylar!

WhatsApp Durumuna Kişi Etiketleme Nedir?

WhatsApp kullanıcıları uzun bir süredir durum güncellemelerini tıpkı Instagram hikâyelerinde olduğu gibi WhatsApp’ta da paylaşabiliyor. Artık bu özellik biraz daha kapsamlı hale getirildi.

Uygulama geliştiricileri şu sıralar durumlara kişi etiketleme özelliği üzerinde çalışıyor. Bu özellik ile ilgili WhatsApp tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da kullanıcılar bu güncellemeyi heyecanla bekliyor.

Yeni özellik, durum güncellemelerine gelen etkileşimlerin artmasına yardımcı olacak. Aynı zamanda sevdiklerinizle ortak anlarınızı onları etiketleyerek paylaşmanıza ortam hazırlayacak.

WhatsApp Durumuna Kişi Etiketleme Nasıl Yapılır?

WhatsApp’ın heyecanla beklenen özelliği henüz kullanıma açılmadığı için kişi etiketleme işleminin nasıl yapılacağına ilişkin tam donanımlı bir rehber sunmak mümkün değil.

Ancak durum güncellemelerinde bulunan diğer özellikleri dikkate alarak ilgili güncelleme geldiğinde kişi etiketlemeyi nasıl yapacağınıza değinebiliriz.

Öncelikle WhatsApp uygulamasını açın.

Sol alt kısımda yer alan ‘Güncellemeler’ butonuna tıklayın.

Açılan ekranda ‘Durumum’ yazılı kısmı bulun.

Bu yazının sağ tarafındaki kamera işaretine tıklayarak durumunuza görsel ekleyebilirsiniz.

Kalem işaretine tıkladığınızda metin yazabileceğiniz bir hikaye ekranı açılacak. Burada dilediğiniz düzenlemeyi yapabilirsiniz.

Oluşturmakta olduğunuz WhatsApp durum güncellemesini düzenlemek için kullanabileceğiniz bazı araçlar ekranın sağ üst kısmında yer alıyor.

Kişi etiketleme özelliğine dair bir buton, önümüzdeki günlerde bu kısımda yer alabilir.

Bu butona tıkladıktan sonra istediğiniz kişiyi etiketleyip durum güncellemesini paylaşabilirsiniz.

WhatsApp’ta bu özelliği kullanırken rehberinizde kayıtlı olan kişileri kolayca etiketleyebilirsiniz. Numarası kayıtlı olmayan kişileri durum güncellemesine etiketleyebilmek için önce bu kişileri rehberinize kaydetmeniz gerekebilir.

Şu an için bu özelliğin beklenti aşamasında olduğunu ve uygulamanın kesin olarak duyurduğu bir özellik olmadığını bir kez daha hatırlatmış olalım.

Siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? WhatsApp durumunuzda sevdiklerinizi etiketlemek ilginizi çekti mi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın!