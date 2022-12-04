WhatsApp Güncellenmiyor, Çözümü Nedir?

WhatsApp güncellenmiyor, çözüm yöntemleri neler sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehberde popüler anlık mesajlaşma uygulamasında bazen meydana gelebilen can sıkıcı problemin düzelmesine yardım edebilecek yöntemler bulunuyor.

Yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan WhatsApp, tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. İnsanlar ile çok pratik bir şekilde iletişim kurabilmenize imkân tanıyan hizmette bazen ortaya çıkan sorunlar kullanım deneyimini olumsuz yönde etkiliyor.

WhatsApp güncelleme sorunu da anlık mesajlaşma uygulamasında deneyimi olumsuz etkileyen faktörlerin başında geliyor. Peki, bazı kullanıcıların karşı karşıya kaldığı problemin çözülebilmesi için hangi yöntemlerin uygulanması gerekiyor?

WhatsApp Güncellenmiyor, Çözüm Yolları Neler?

İnternet bağlantısını kontrol edin.

Telefonu kapatıp açın.

Play Store'un önbelleğini temizleyin.

Kullanılabilir alanı kontrol edin.

Uygulama izinlerini kontrol edin.

Arka plan verisini etkinleştirin.

WhatsApp'ı silip yeniden yükleyin.

Yukarıda WhatsApp güncelleme sorunu için uygulanabilecek çeşitli yöntemler bulunuyor. Bu yöntemlerin nasıl uygulanacağına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca uygulamada duvar kâğıdını değiştirmek istiyorsanız WhatsApp'ta duvar kâğıdı değiştirme nasıl yapılır sorusunu cevapladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

İnternet Bağlantısını Kontrol Edin

Akıllı telefonunuzda yüklü olan anlık mesajlaşma uygulamasında yaşadığınız güncelleme probleminin nedeni kötü internet bağlantısı olabilir. Sorunun bundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol edin. Eğer internetinizde bir problem varsa uygulayabileceğiniz çeşitli yöntemler mevcut.

İlk olarak mobil cihazınızın Wi-Fi özelliğini kapatın ve ardından tekrar açın. Sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin. Eğer problem hâlâ devam ediyorsa modemi kapatın. Modemin fişini ve kablolarını çekin.

Yaklaşık 10 saniye bekledikten sonra fişi ve kabloları takın ve ardından modemi açın. İnternette hâlâ sorun varsa internet servis sağlayıcısının müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.

Telefonu Kapatıp Açın

Yeniden başlatma işlemi, bazı problemlerin düzelmesine yardım edebilir. Eğer internet bağlantısında herhangi bir problem yoksa cihazınızı kapatıp açmayı deneyebilirsiniz. Bu işlemi uyguladıktan sonra problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Play Store'un Önbelleğini Temizleyin

Ayarlara girin.

Uygulamalar bölümünü açın.

Play Store'u seçin.

Depolama butonuna basın.

"Önbelleği sil" seçeneğini seçin.

Telefonu yeniden başlatma yöntemi de işe yaramadıysa Play Store isimli uygulama mağazasının önbelleğini temizlemeyi deneyebilirsiniz. Bunun için ilk önce akıllı telefonun ayarlar sayfasına girin ve hemen ardından Uygulamalar bölümünü görüntüleyin.

Uygulamalar bölümünde yer alan Depolama butonuna basın. Son olarak "Önbelleği sil" seçeneğini seçin. Bu adımı uyguladığınız takdirde işlem kısa süre içerisinde tamamlanacaktır.

Kullanılabilir Alanı Kontrol Edin

Akıllı telefonunuzun depolama alanında yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa uygulama yükleme ve güncelleme yapma gibi işlemlerde sorun yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla söz konusu problemin kaynağı yeterli miktarda kullanılabilir alanının yer almaması olabilir.

Ayarlar sayfasında yer alan Depolama bölümünü ziyaret edin. Açılan sayfa üzerinden cihazda ne kadar boş alanın olduğunu görebilirsiniz. Eğer yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa Uygulamalar kategorisine girebilir oynamadığınız oyunları ve kullanmadığınız uygulamaları silebilirsiniz.

Uygulama İzinlerini Kontrol Edin

Ayarları açın.

Uygulamalar kategorisine girin.

WhatsApp'ı seçin.

"İzinler" bölümüne girin.

Gerekli izinleri verin.

WhatsApp güncelleme sorunu, gerekli olan izinlerin verilmemiş olmasından kaynaklanabilir. Bunu kontrol etmek için öncelikle akıllı telefonunuzun ayarlar sayfasını görüntüleyin. Açılan sayfa üzerinden Uygulamalar kategorisine girin ve ardından WhatsApp'ın üzerine dokunun.

"İzinler" bölümünü açın ve ardından gerekli izinleri verin. Bu adımları uyguladıktan sonra anlık mesajlaşma uygulamasını güncellemeyi deneyin. Eğer yine güncellenmezse bir sonraki yöntemi deneyebilirsiniz.

Arka Plan Verisini Etkinleştirin

Ayarlar sayfasına girin.

Uygulamalar bölümünü açın.

WhatsApp'ı seçin.

"Veri kullanımı" bölümüne girin.

"Arka plan verisi" seçeneğini etkinleştirin.

Mobil cihazınızda yüklü olan mesajlaşma uygulaması güncellenmiyorsa uygulayabileceğiniz bir yöntem daha bulunuyor. Ayarlar sayfasında yer alan Uygulamalar bölümüne girin. Daha sonra WhatsApp'ı seçin. Son olarak "Veri kullanımı" bölümüne girin ve ardından "Arka plan verisi" seçeneğini aktif edin.

WhatsApp'ı Silip Yeniden Yükleyin

Yukarıda yer alan yöntemlerin hiçbiri işe yaramadıysa son çare olarak WhatsApp'ı silip yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz. İşlemi tamamladıktan sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Bu yazıda WhatsApp güncellenmiyor, çözüm yolları neler sorusunu yanıtladık. Eğer söz konusu sorunu farklı bir yöntem ile çözdüyseniz yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Popüler anlık mesajlaşma hizmetine benzer bir uygulama kullanmak isterseniz WhatsApp yerine kullanılabilecek mesajlaşma uygulamaları listesine göz atabilirsiniz.