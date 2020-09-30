WhatsApp iCloud Yedeklemiyor - Takıldı, Yedekleme Sorunu Nasıl Çözülür?

iPhone’da WhatsApp mesajları yedeklemenin, sohbet yedeği almanın tek yolu iCloud. Güncelleme ile WhatsApp sohbetlerini Android’den iPhone’a aktarmanın mümkün olacağı söyleniyor ancak şu anda WhatsApp sohbetleri yedeklemenin yolu iCloud. Ancak WhatsApp iCloud yedekleme her zaman başarıyla sonuçlanmıyor. “WhatsApp iCloud yedeklemiyor”, “WhatsApp iCloud yedekleme hatası”, “WhatsApp iCloud yedekleme sorunu” “WhatsApp iCloud yedekleme takıldı” gibi WhatsApp iCloud yedeklemeye ilişkin sorun yaşayan kullanıcıların sayısı bir hayli fazla. Bu blog yazıda WhatsApp iCloud yedeklemiyor hatası-sorunu nasıl çözülür? buna bakıyoruz.

Dünyanın en büyük anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, birden fazla platformda senkronizasyon işlevi sunmuyor. Yani, WhatsApp sohbetlerini, mesajları, videoları Android’den iOS’a veya tam tersi aktarmanıza izin vermiyor. iPhone kullanıcısıysanız WhatsApp mesajlarınızı yedeklemek için iCloud’u, Android telefon kullanıyorsanız Google Drive’ı kullanmak zorundasınız. WhatsApp yedekleme boyutu ve başka bir nedenle iPhone’unuzda WhatsApp mesajlarını yedeklerken sorun yaşayabilirsiniz. Yedekleme takılabilir, hata verebilir veya başka bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Aşağıdaki sorun giderme seçeneklerini kullanarak WhatsApp iCloud yedekleme sorununu çözebilirsiniz.

WhatsApp iCloud Yedekleme Sorunu/Hatası Nasıl Çözülür?

WhatsApp’ı Güncelleyin

WhatsApp, yeni özellikler eklemek ve bazı can sıkıcı hataları gidermek için sık sık güncellemeler yayınlar. iCloud yedekleme sorunu cihazınızdaki eski bir sürüm WhatsApp kurulumundan kaynaklanıyor olabilir. App Store’u açmanız ve uygulamayı en son sürümüne güncellemeniz gerekir. Bunun için, iPhone’unuzda App Store’u açın. Sağ alt köşeden porfil simgesine dokunun. WhatsApp’ı son sürümüne güncelleyin.

WhatsApp Beta Programından Çıkın

TestFlight uygulamasını kullanarak WhatsApp beta programına katıldıysanız, programdan ayrılma ve App Store’dan kararlı sürümü indirme zamanı gelmiştir. Bunun için, TestFlight uygulamasını açın ve WhatsApp’a gidin. Aşağı inip Testi Durdur’a dokunun. Şimdi, App Store’a gidin ve stabil sürümü indirin, sonra iCloud yedeklemesini tekrar deneyin.

Yüksek Hızda İnternet Bağlantısı Kullanın

Kullanımınıza bağlı olarak, WhatsApp yedeklemeleri boyutu fotoğraflara videolar da eklenince GB’larca olacaktır. Bu, başarılı bir yedekleme işlemi için yüksek hızda ve stabil ağ bağlantısı gerektirir. Güçlü bir ağa bağlı olduğunuzdan ve telefonunuzun çekim gücünün yüksek olduğundan emin olun.

Videoları Yedekleme Dışında Tutun

Birkaç WhatsApp grubunun üyesiyseniz ve günlük olarak düzinelerce video geliyorsa, genel WhatsApp yedekleme boyutu artabilir. Neyse ki şirket videoları yedekleme dosyasından hariç tutmanın bir yolunu sunuyor. Videoları WhatsApp yedeklemesi dışında tutmak için, WhatsApp’ı açın ve Ayarlar - Sohbetler - Sohbet Yedeği yolunu izleyin. Videoları Dahil Et seçeneğini kapatın. WhatsApp bundan böyle iCloud yedeklemesi sırasında videoları dahil etmeyecek. Uygulama, yedekleme dosyası boyutunu küçültecek ve iCloud yedekleme işlemini hızlandıracak.

iCoud Alanını Kontrol Edin

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, WhatsApp iPhone’da verileri yedeklemek için iCloud’u kullanıyor. Varsayılan olarak iCloud başlangıç için yalnızca 5GB alan sunar ve bu alan farkınızda olmadan kısa sürede dolar. iCloud saklama alanınız azalmış olabilir. WhatsApp verilerini başarıyla yedeklemek için iCloud alanını kontrol edin. Bunun için, Ayarlar’ı açın. Profil - iCloud’a gidin. En üstte kalan alanı grafik üzerinden detaylı olarak göreceksiniz. Saklama alanınız azsa, kullanmadığınız dosyaları silerek veya daha yüksek bir saklama planına geçerek biraz yer açın. iCloud saklama alanı planları ve fiyatları sırasıyla; 50GB 6.49 TL, 200GB 19.99 TL, 2TB 64.99 TL’dir.

iCloud Alanını Optimize Edin

iCloud aboneliği için ödeme yapmak istemiyorsanız, iPhone’da varsayılan 5GB saklama alanını optimize etmeniz gerekir. Yapabileceğiniz ilk şey, fotoğrafları ve videoları iCloud’a yedeklemeyi devre dışı bırakmaktır. iPhone’da Ayarlar’ı açın ve Profil - iCloud - Fotoğraflar yolunu izleyin. Aşağıdaki menüden iCloud Fotoğrafları’nı devre dışı bırakın.

iCloud Sunucularının Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Edin

WhatsApp iCloud yedeklemesinin başarısız olmasının nedeni Apple’dan kaynaklı olabilir. Bu durumda Apple’ın sorunu çözmesini beklemekten başka seçeneğiniz yok. iCloud dahil tüm Apple servislerinin düzgün çalışıp çalışmadığını görmek için Apple’ın resmi destek sistem durumu sayfasına gidebilirsiniz.

Mevcut iCloud Yedeklemesini Silin

Verilerinizi önceden iCloud’a yedeklediyseniz, bu yedekleme işleminin takılıp kalmasına neden olabilir. iPhone WhatsApp yedeklemesinde takılma sorununu hızla çözmek için iPhone’daki mevcut iCloud yedeklemesini silmeli ve WhatsApp verilerini sıfırdan yedeklemeyi denemelisiniz. Cihazdaki iCloud yedeklemesini silmek için, Ayarlar uygulamasını açın. Profil - iCloud’a gidin, iCloud Yedekleme’ye gelin. Açılan menüde mevcut iCloud yedeklemenizi silin ve WhatsApp yedekleme işlemini sıfırdan başlatın.

Arka Planda Uygulama Yedeklemeyi Açın

Apple uygulamaların düzgün çalışması ve arka planda görevleri yerine getirmesi için arka planda otomatik yenileme özelliğini sunar. Birçok uygulama bu özelliği kötüye kullanabileceğinden veya aşırı pil tüketimine neden olabileceğinden Apple, kullanıcılara cihazlarında yüklü uygulamalar için bu özelliği elle kapatmalarını önerir. WhatsApp verilerini iCloud’a yedeklemeden önce, WhatsApp için Arka Planda Uygulama Yenileme’nin açık olduğundan emin olun. Bunun için, Ayarlar - Genel - Arka Planda Uygulama Yenileme’ye gidin ve WhatsApp için etkinleştirildiğinden emin olun.

iPhone Ayarlarını Sıfırlayın

Yukarıda belirtilen seçeneklerin WhatsApp iCloud yedeklemesinin başarısız sonuçlanmasını çözmesi gerekir. Sorun devam ediyorsa, sondan bir önceki seçeneğiniz iPhone’unuzun ayarlarını sıfırlamak. Bu, cihazınızı fabrika ayarlarına geri yükler ancak verilerinize hiçbir şekilde dokunmaz. İşlem sırasında iPhone’unuz yeniden başlayabilir. iPhone ayarlarını sıfırlamak için, Ayarlar - Genel - Sıfırla yolunu izleyin. Tüm Ayarları Sıfırla seçeneği ile işlemi tamamlayın.

Ağ Ayarlarını Sıfırlayın

Bazen kullanıcılar yanlışlıkla ağ ayarlarını bozabiliyor, bu da iPhone’da WhatsApp yedeklemesinin takılmasına neden olabilir. iPhone’daki ağ ayarlarını sıfırlayarak düzeltebilirsiniz. Bunun için, Ayarlar - Genel - Sıfırla - Ağ Ayarlarını Sıfırla yolunu izleyin.

iPhone’u Yeniden Başlatmaya Zorlayın

WhatsApp iCloud yedekleme sorununu çözmek için önerdiğimiz yollardan hiçbiri işe yaramadıysa, yardımcı olup olmadığını görmek için yeniden başlatmaya zorlayın. Kullandığınız modele bağlı olarak, iPhone’u yeniden başlatmaya zorlama adımları farklılık gösterir.

Face ID özellikli iPad modelleri: Sesi Aç düğmesine basıp hemen bırakın. Sesi Kıs düğmesine basıp hemen bırakın. Ardından Güç düğmesine basın ve aygıt yeniden başlayıncaya kadar basılı tutun.

iPhone 8 veya sonraki modeller: Sesi Aç düğmesine basıp hemen bırakın. Sesi Kıs düğmesine basıp hemen bırakın. Ardından, Apple logosunu görene kadar Yan düğmeyi basılı tutun.

iPhone 7, iPhone 7 Plus ve iPod touch (7. nesil): Apple logosunu görene kadar hem Üst (veya Yan) düğmeyi hem Sesi Kıs düğmesini basılı tutun.

Ana Ekran düğmesi bulunan iPad, iPhone 6s veya önceki modeller ve iPod touch (6. nesil) veya önceki modeller: Apple logosunu görene kadar hem Ana Ekran düğmesini hem Üst (veya Yan) düğmeyi basılı tutun.

Cihaz Yazılımını Güncelleyin

iPhone’unuz eski veya stabil olmayan bir iOS sürümünde çalışıyorsa hemen güncellemeyi düşünmelisiniz. Mevcut son kararlı iOS sürümünü görmek için Ayarlar - Genel - Yazılım Güncelle’ye dokunmanız yeterlidir. İndir ve Yükle’ye dokunun ve yazılımın yüklenmesini bekleyin. Cihazınız yeniden başladığında, WhatsApp yedeklemesinde takılma sorununun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.

iTunes Kullanarak Yedeklemeyi Gerçekleştirin

Hala WhatsApp sohbetlerini iCloud’a yedekleyemiyorsanız, iTunes’a yedek almayı düşünmelisiniz. Bunun için, iPhone’unuzu PC’ye bağlayın ve iTunes’u açın. Özet bölümüne gidin. Yedeklemeler altında Şimdi Yedekle’ye tıklayın ve yedeğin bulut yerine bilgisayarınız üzerinden alındığından emin olun.