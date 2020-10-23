iPad'de WhatsApp nasıl kullanılır? - Eğer yeni bir iPad satın aldıysanız ve App Store'a girip anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı aradıysanız, uygulamanın mağazada yer almadığını fark etmişsinizdir. Peki WhatsApp'ı iPad'de kullanma mümkün mü? Bu rehberimizde neler yapabileceğinize daha yakından göz atacağız.

Dünyanın dört bir yanındaki milyarlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan WhatsApp, artık kısa mesajların yerini aldı diyebiliriz. Öte taraftan şirketin geliştirici ekibi hem Android hem de iOS için tablet sürümü çıkarmamakta ısrarcı gibi gözüküyor. Yine de bu, elinizden gelen bir şey olmadığı anlamına gelmez.

iPad'de WhatsApp Nasıl Kullanılır?

Bu noktada uygulayabileceğiniz iki farklı yöntemden bahsedebilir. Bildiğiniz üzere iPadOS ile birlikte Safari, artık masaüstü cihaz olarak algılanıyor ve bu sayede masaüstü bir cihazdaki gibi gezinebiliyorsunuz. Bundan da yola çıkarak WhatsApp Web aracılığı ile WhatsApp'ı kullanabilirsiniz.

Bunun da ötesinde App Store'da bazı üçüncü parti WhatsApp Web istemcileri yer alıyor ve uygulama olarak yüklediğiniz bu istemcilerle birlikte, yine WhatsApp Web'e giriş yapar gibi WhatsApp'ı kullanmanız mümkün hale geliyor. Biz yine de bu noktada kişisel verilerinizin güvenliği adına üstteki, yani birinci yöntemi tavsiye ediyoruz.

Safari uygulamasına giriş yapın. WhatsApp Web servisinin internet sitesine gidin. Akıllı telefonunuzdan WhatsApp uygulamasına girin. Ayarlar menüsüne girin ve WhatsApp Web butonuna basın. Çıkan QR Scan ekranından iPad'inizdeki QR Kod'u okutun. Başarılı bir şekilde giriş yapacaksınız.

Tabii WhatsApp Web her halükarda normal WhatsApp uygulamasının yerini alamayacaktır ancak akıllı telefonunuz uzak olduğunda mesajlarınızı kontrol edebilmeniz adına iyi bir yöntem. Bu noktada umutlarımız, geliştirici ekibin tabletler için bir adım atmasından yana kalmış durumda.

Ufak bir hatırlatma olarak WhatsApp Web'i kullanabilmek için hem akıllı telefonunuzda hem de tabletinizde aktif bir internet bağlantısı olması gerekiyor. Eğer akıllı telefonunuz internete bağlı değilse, WhatsApp Web'i kullanamıyorsunuz. Bu hususa dikkat etmenizde fayda var.

Peki siz bu rehberde yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz iPad'inizde WhatsApp'ı kullanmak için hangi yöntemi tercih ediyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.