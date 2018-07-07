WhatsApp Web Kullanıcılarına Özel 7 İpucu

WhatsApp Web uygulaması ile telefonunuzu elinize bile almadan arkadaşlarınızla sohbet edebilmeniz mümkün. WhatsApp Web’i bilgisayarınıza kurduktan sonra sizler için sıraladığımız ipuçları ve püf noktalarını incelediğinizde bu deneyim daha da iyi hale gelecektir diye düşünüyorum. İşte WhatsApp Web kullanıcılarına özel 7 ipucu.

1. WhatsApp’ın Klavye Kısayollarını Öğrenin

Bilgisayarınızda WhatsApp kullanmanın tüm avantajlarından yararlanmak için bazı klavye kısayollarını öğrenmenizde fayda var. Bu kısayollar bazı işlemleri daha hızlı gerçekleştirebilmenizde de büyük kolaylık sağlıyor.

Ctrl + N: Yeni Sohbet

Ctrl + Shift + Ğ: Sonraki Sohbet

Ctrl + Shift + Ü: Önceki Sohbet

Ctrl + E: Sohbet Arşivi

Ctrl + Shift + M: Sohbeti Sessize Al

Ctrl + Backspace: Sohbeti Sil

Ctrl + Shift + U: Okundu Olarak İşaretle

Ctrl + Shift + N: Yeni Grup Oluştur

Ctrl + P: Profilimi Göster

2. Klavye ile Emojiyi Yazın ve Arayın

Anlık mesajlaşmalar, emoji olmadan olmaz. Ancak, WhatsApp Web kullanırken klavye ve fare arasında gidip gelmek oldukça zor oluyor. Emojileri klavyeden seçmek istiyorsanız, bunun için de hızlı bir yol bulunuyor. Mesaj yazma alanında : yazdıktan sonra yanına ekleyeceğiniz her harfle eşleşen emojileri görebilirsiniz. Sıklıkla kullanabileceğiniz emoji listeleri için :lol, :love, :th, :thu gibi kısayolları deneyebilirsiniz. Ya da aşağıdaki görseldeki kısayolları inceleyebilirsiniz.

3. İfadeleri Otomatik Olarak Emojiye Dönüştürün veya Dönüştürmeyin

Yukarıdaki emoji kısayolları bazı kullanıcılar için can sıkıcı olabilir, bu yüzden onları olduğu gibi kullanmak için bir düzeltme yapmak gerekebiliyor. İhtiyacınız olan tek şey WhatsApp Emoticon Preserver eklentisi.

Öncelikle Tampermonkey’i yükleyin

WhatsApp Emoticon Preserver’a gidin ve Install butonuna tıklayın.

Tarayıcınızdaki WhatsApp Web sekmesini yenileyin.

4. Aynı Bilgisayarda Birden Çok WhatsApp Hesabı Kullanın

Birden fazla hattınız ve bunlara bağlı ayrı WhatsApp hesaplarınız varsa, aynı bilgisayarda birden çok WhatsApp hesabı kullanmak isteyebilirsiniz. Normal şartlarda bu özellik uygulamada bulunmuyor, ancak basit yöntemlerle bu sorunu da kolaylıkla çözebilirsiniz.

Çözüm 1: En iyi yol, gizli bir pencere veya farklı bir tarayıcı kullanmaktır. Yani, Chrome’da bir WhatsApp hesabınız açık durumdayken gizli sekmeden diğer hesabınıza geçebileceğiniz gibi Mozilla Firefox tarayıcısını açarak buradan da diğer hesabınıza bağlanabilirsiniz.

Çözüm 2: Bir diğer alternatif yöntem ise dyn.web.whatsapp.com adresine giderek WhatsApp hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Bu adres, Ana WhatsApp Web uygulamasının proxy adresi olduğundan tamamen güvenlidir. Zaman zaman oluşan arızaları hesaba katmazsak, işe yarar bir çözüm diyebiliriz.

5. Mesajları Mavi Tik Olmadan Okuyun

Bazen karşı taraftan gelen mesajları onlara fark ettirmeden okumamız gerekebiliyor. Bunun için mavi tik özelliğini kapatabilirsiniz. Ancak, daha iyi bir yöntem de WhatsApp Web uygulamasında mevcut. Biriyle konuşurken okundu bilgisi olmadan mesajları okumak istiyorsanız:

Sohbet ekranını açın.

Bir Not Defteri dosyası veya herhangi bir uygulamayı açın ve pencereleri yeniden boyutlandırarak yan yana yerleştirin.

Not defteri veya açtığınız diğer uygulamaya tıklayın ve imleci orada tutun. WhatsApp’tan gelen mesajları göreceksiniz, fakat bilgisayar farklı bir pencerede çalıştığınızı düşündüğünden WhatsApp uygulaması arka planda gibi görünecektir.

6. Mesaj Önizlemelerini Görün

Yeni bir mesaj aldığınızda okundu bilgisi göndermeden önizlemeleri görmek, WhatsApp Web arka plandayken mesaj bildirimlerini görmek istiyorsanız bunun için de değiştirmeniz gereken birkaç ayar bulunuyor. WhatsApp Web için Ayarlar > Bildirimler adımlarını izledikten sonra Sesler, Masaüstü Uyarıları ve Önizlemeleri Göster seçeneklerini işaretleyerek tüm bu özelliklerden faydalanabilirsiniz.

7. Ses Seviyesini Artırın veya Ses Oynatma Hızını Değiştirin

WhatsApp Web uygulaması, telefon uygulamasından farklı olarak sesli arama yapmanıza izin vermiyor. Fakat, sesli mesaj gönderebiliyorsunuz. Ancak, gelen sesli mesajların sesi az geliyorsa ve çok hızlıysa bu iki faktörü de değiştirebilmenize izin veren Zapp eklentisini kullanabilirsiniz. Zapp eklentisini kullanarak oynatma hızını 2 katına kadar, sesi ise yüzde yüz oranında artırabilirsiniz.