WhatsApp'ta Kişiler Görünmüyor, Çözümü Nedir?

WhatsApp'ta bazen can sıkıcı sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Bunlardan biri de rehberimizde kayıtlı olan kişilerin WhatsApp'ta görünmemesi. WhatsApp'ta kişiler görünmüyor ise bunun birden fazla nedeni olabilir. Örneğin gerekli olan erişim iznini vermediyseniz böyle bir problem iler karşılaşabilirsiniz.

Neyse ki WhatsApp'ta isimler gözükmüyor ise başvurulabilecek çeşitli yöntemler bulunuyor. Eğer siz de böyle bir sorun ile karşılaştıysanız rehberimizde yer alan yöntemleri uygulayabilirsiniz. Yötenmlere geçmeden önce kişiler listesinin neden görünmediğine bir göz atalım.

WhatsApp'ta Kişiler Neden Görünmüyor?

WhatsApp'ta kişilerin görünmemesinin birden fazla nedeni olabilir. İşte en yaygın karşılaştığımız durumlar:

Erişim İzni Sorunları: WhatsApp'ın rehberinize erişim izni olmaması en sık karşılaşılan nedenlerden biridir. Telefonunuzun gizlilik ayarlarında bu iznin yanlışlıkla kapatılmış olması muhtemeldir.

WhatsApp'ın rehberinize erişim izni olmaması en sık karşılaşılan nedenlerden biridir. Telefonunuzun gizlilik ayarlarında bu iznin yanlışlıkla kapatılmış olması muhtemeldir. Senkronizasyon Problemleri: Telefonunuzdaki kişiler ile WhatsApp arasındaki senkronizasyonun düzgün çalışmaması da kişilerin görünmemesine yol açabilir.

Telefonunuzdaki kişiler ile WhatsApp arasındaki senkronizasyonun düzgün çalışmaması da kişilerin görünmemesine yol açabilir. Eski WhatsApp Sürümü: Kullandığınız WhatsApp uygulamasının güncel olmaması bazı hatalara neden olabilir.

Kullandığınız WhatsApp uygulamasının güncel olmaması bazı hatalara neden olabilir. Kişi Kayıt Formatı: Kişilerin telefon rehberinize yanlış formatta kaydedilmiş olması (örneğin, ülke kodu eksikliği) WhatsApp tarafından tanınmamalarına sebep olabilir.

Kişilerin telefon rehberinize yanlış formatta kaydedilmiş olması (örneğin, ülke kodu eksikliği) WhatsApp tarafından tanınmamalarına sebep olabilir. Uygulama Önbelleği ve Verileri: WhatsApp uygulamasının biriken önbelleği ve verileri zaman zaman sorunlara yol açabilir.

WhatsApp uygulamasının biriken önbelleği ve verileri zaman zaman sorunlara yol açabilir. Telefon Yazılımı Sorunları: Nadir de olsa telefonunuzun işletim sistemindeki bir hata WhatsApp'ın rehberle iletişimini etkileyebilir.

WhatsApp'ta Kişiler Görünmüyor, Çözüm Yöntemleri Neler?

WhatsApp sunucularını kontrol edin.

WhatsApp'ın erişim izinlerini kontrol edin.

WhatsApp kişi listesini yenileyin.

Telefonu kapatıp açın.

WhatsApp uygulamasını güncelleyin.

güncelleyin. Kişi kayıt formatını kontrol edin.

WhatsApp önbelleğini temizleyin.

Telefonun yazılımını güncelleyin.

Kişileri tekrar kaydetmeyi deneyin.

WhatsApp Sunucularını Kontrol Edin

Sunucularda yaşanan bazı sorunlar uygulamada bazı hatalar ile karşılaşılmasına neden olabilir. Down Detector gibi üçüncü taraf hizmetler ile sunucularda sorun olup olmadığını kolayca öğrenebilirsiniz.

WhatsApp'ın Erişim İzinlerini Kontrol Edin

Telefonun ayarlar menüsünü açın.

Uygulamalar kategorisine girin.

WhatsApp'ı seçin.

İzinler bölümünü görüntüleyin.

Kişiler kategorisini açın.

"İzin ver" seçeneğini seçin.

WhatsApp Kişi Listesini Yenileyin

WhatsApp'ı açın.

Kişi seçme butonuna basın.

Sağ üst köşedeki dikey üç nokta simgesine dokunun.

"Yenile" seçeneğini seçin.

Kişi listesi güncellenecektir.

Telefonu Kapatıp Açın

Basit bir yeniden başlatma işlemi, geçici yazılımsal hataları çözebilir. Bu nedenle telefonu kapatıp açmayı deneyin. Güç butonuna bir süre boyunca basılı tutarak kapatın. Daha sonra güç butonuna tekrar basılı tutun.

WhatsApp'ı Güncelleyin

Rehberde kayıtlı kişi WhatsApp'ta görünmüyor ise WhatsApp'ı güncellemeyi deneyin. App Store veya Google Play Store'dan WhatsApp'ın en son sürümünü kontrol edin ve eğer yeni güncelleme varsa güncelleyin.

Kişi Kayıt Formatını Kontrol Edin

Telefon rehberinizdeki kişilerin ülke kodlarıyla birlikte doğru formatta kaydedildiğinden emin olun. Özellikle yurt dışındaki kişilerle iletişim kuruyorsanız ülke kodunun doğru girilmiş olması önemlidir. Örneğin Türkiye için +90 koduyla başlamalısınız.

WhatsApp Önbelleğini Temizleyin

Ayarları açın.

"Uygulamalar" kategorisine girin.

WhatsApp uygulamasını seçin.

"Depolama" bölümünü açın.

"Önbelleği Temizle" seçeneğine basın.

Telefonun Yazılımını Güncelleyin

Telefonun ayarlar menüsünü açın.

"Yazılım güncellemesi" kategorisine girin.

Güncelleme işlemini yapın.

Kişileri Tekrar Kaydetmeyi Deneyin

Eğer belirli kişiler görünmüyorsa bu kişileri telefon rehberinizden silip tekrar eklemeyi deneyebilirsiniz. Bu, WhatsApp'ın kişiyi yeniden tanımasına yardımcı olabilir.

Gelecekte Bu Sorunun Tekrar Yaşanmaması İçin Neler Yapılmalı?