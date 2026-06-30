Geç Olmadan Kapın: 5 Adımda WhatsApp'ta Kullanıcı Adı Alma Rehberi

WhatsApp, uzun bir zamandan beri kullanıcı adı alma özelliği üzerinde çalışıyor. Uygulamanın çalışma biçimini baştan aşağı değiştireceği için bunu birden kullanıma sunmadı. Genel kullanıcı kitlesinin bilgisi olmasa da beta sürümde epeydir test ediliyordu. Şirket sonunda bu özellik için ilk büyük adımı attı.

Bütün WhatsApp kullanıcıları artık almayı çok istediği kullanıcı adlarını talep edebilmeye başladı. Elbette ki henüz bunlar geçerli değil. Şimdilik sadece kullanıcı adını rezerve etmekle kalıyorsunuz. Yeni sistem geniş çaplı olarak devreye alındıktan sonra ise rezerve ettiğiniz bu adları kullanmaya başlayacaksınız. Herkesin erişimine açık olduğu için biraz hızlı davranmanız gerekiyor ve bu konuda size yardımcı olacağız.

WhatsApp'ta Kullanıcı Adı Alma Nasıl Yapılır?

Adım 1: WhatsApp uygulamasını açın ve sağ üst köşede yer alan üç nokta simgesinin üzerine basın.

WhatsApp uygulamasını açın ve sağ üst köşede yer alan üç nokta simgesinin üzerine basın. Adım 2: "Ayarlar" seçeneğine dokunun ve "Hesap" bölümüne girin.

"Ayarlar" seçeneğine dokunun ve "Hesap" bölümüne girin. Adım 3: "Hesabınız" kısmından "Kullanıcı adı" seçeneğine basın.

"Hesabınız" kısmından "Kullanıcı adı" seçeneğine basın. Adım 4: "Kullanıcı adı oluşturun" butonuna dokunun ve yazı girme alanına istediğiniz bir kullanıcı adını girin.

"Kullanıcı adı oluşturun" butonuna dokunun ve yazı girme alanına istediğiniz bir kullanıcı adını girin. Adım 5: "Kaydet" butonuna basın.

WhatsApp'ta bir kullanıcı adı belirlemek son derece kolay bir işlem. Bunun için hesap ayarlarından kullanıcı adı bölümüne gitmeniz ve uygun bir kullanıcı adı girip kaydetmeniz yeterli. Siz kullanıcı adı girerken arkada anlık olarak doğrulama işlemi gerçekleştirilecektir. Daha önce alınmışsa veya WhatsApp'ın kriterlerine uygun değilse hata verecektir. Kutucuğun yeşil renkli olduğunu gördüğünüzde kaydedip beklemeye başlayabilirsiniz.

Bu arada aklınıza özgün bir kullanıcı adı gelmiyorsa sorun değil. WhatsApp'ın çatı şirketi olan Meta, diğer uygulamaları Facebook ve Instagram'da tercih ettiğiniz kullanıcı adını direkt kullanmanıza imkân sağlıyor. Bu platformlarda eğer hâlihazırda etkileyici bir kullanıcı adına sahipseniz direkt bu butonlara tıklayarak da mevcut kullanıcı adınızı kullanabilirsiniz ama sosyal medyada adınız ve soyadınız açık ise bunun size gizlilik sağlamayacağını unutmayın.

WhatsApp'ta Kullanıcı Adı Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

WhatsApp'ta kullanıcı adı seçerken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Şirket, güvenlik ve olası çakışmalar başta olmak üzere çok çeşitli sebeplerden ötürü her kullanıcı adının serbestçe seçilmesine izin vermiyor. Şu hususlara dikkat ettiğiniz sürece dilediğiniz her kullanıcı adını seçebilirsiniz:

X (eski adıyla Twitter) ve Instagram'da olduğu gibi WhatsApp'ta seçtiğiniz kullanıcı adı da benzersiz olmalı. Başkasının aldığı bir kullanıcı adını alamazsınız.

Çok kısa ya da çok uzun olmamalı.

Türkçe karakter (ş, ğ, ı, ü, ö) kullanımına izin verilmiyor.

Alt çizgi (_), nokta (.) ve sayılar (0-9) kullanılabilir ancak yıldız (*) gibi özel karakterlere yer verilemiyor.

Büyük küçük harf ayrımı yok. Birisi daha önce "WhatsApp" adını almışsa gidip "whatsapp" adını alamazsınız.

Kullanıcı adında doğum tarihi ve benzeri kişisel bilgilere güvenlik nedeniyle yer verilmemeli.

WhatsApp'ta Kullanıcı Adı Ne İşe Yarayacak?

WhatsApp'ın kullanıcı adı özelliği, tanımadığınız kişilerle güvenli şekilde iletişim kurmanızı sağlayacak. Bildiğiniz üzere şimdiye kadar birisiyle iletişim kurmak için hep telefon numaramızı verdik. Birisine numaramızı verdiğimizde sadece WhatsApp'tan ulaşmakla sınırlı kalmadı. Bununla birlikte normal arama da yapabildi. WhatsApp'ın yeni özelliği ise bu numara paylaşma gereksinimine son verecek.

Elbette başka avantajları da var. Kullanıcı adlı WhatsApp dönemi resmen başladığında bir kişinin numarasını rehbere eklemekle vakit kaybetmeyeceksiniz. Sadece bir kullanıcı adını aramak yeterli olacak. Ayrıca her platformda aynı kullanıcı adını kullanarak size daha kolay ulaşmalarını sağlayabileceksiniz.

Editörün Yorumu

WhatsApp'ta kullanıcı adı almak isteyenlerin acele etmesi gerektiğini düşünüyorum. Şirket şu an sadece kullanıcı adlarını önceden rezerve etme imkânı sağlıyor. Ama bugün alınan kullanıcı adlarının arasında sizin de çok almak istediğiniz bir kullanıcı adı olabilir. Bir kez alındıktan sonra geri dönüşü olmayacağı için başkası tarafından alınmasına fırsat tanımamanızı öneririm.