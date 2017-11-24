WhatsApp Kullanıyorsanız Bu Uygulamaları Mutlaka Deneyin!

Günümüzün en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp 1 milyardan fazla kullanıcıya sahiptir. Facebook'un WhatsApp'ı satın almasıyla daha hızlı yükselişe geçen WhatsApp uzun süreler daha yerini koruyacak gibi duruyor.

Bu yazı dizisinde ise WhatsApp'ı daha etkin bir şekilde kullanmanıza yardım edecek 7 mobil uygulamayı sıraladık.

1. StealthApp

WhatsApp'ın en nefret edilen özelliği şüphesiz mavi tiktir. WhatsApp'ın en nefret edilen özelliği olan mavi tike takılmadan bu uygulama sayesinde mesajları okuyabilirsiniz. Evet doğru.. Bu uygulama ile mesajları rahat bir şekilde okuyabilirsiniz.

2. WhatAlert

WhatAlert bir takip uygulamasıdır. Bu uygulama sayesinde WhatsApp kişilerinizin ne zaman çevrimiçi olduklarını, ne zaman çıkış yaptıklarını ve ne kadar çevrimiçi kaldıkları gibi istatistiksel bilgileri elde edebilirsiniz.

3. WhatsDog

WhatsDog'da bir takip uygulamasıdır. Temelde WhatsAlert ile aynı işleri yapan bu uygulamanın diğer uygulama ile tek farkı sadece bir kişiyi desteklemesidir. Çalışma mantığı WhatsAlert ile aynı olmasına rağmen WhatsAlert kadar kullanışlı değilldir. Ancak yine de işe yarar bir uygulamadır.

4. WhatsNot

WhatsApp üzerinde gizlilik ayarlarınızı düzenleyerek son görülmenizi, profil fotonuzu ve durumunuzu kişilerinize toplu olarakkapatabilirsiniz. Ancak sadece bir kaç kişiye kapatmak istediğiizde ise WhatsNot uygulaması yardımınıza koşuyor. Bu uygulama sayesinde belirlediğiniz kişilere bazı sınırlandırmalar getirebilirsiniz.

5. Contact Photo

Bu uygulama sayesinde rehberinizde olup WhatsApp kullanan kişilerin fotoğraflarını tarayabilir ve rehberinizdeki kişi fotoğraflarıyla eşleştirebilirsiniz. Çalışma mantığı olarak WhatsApp üzerinden fotoğrafları alarak telefondaki kişilerinizin bilgilerine kayder ve kişiler sizi aradıklarında fotoğraflarının çıkmasını sağlar.

6. WCleaner

Eğer Whatsappı çok etkin bir şekilde kullanıyorsanız bu uygulama tam size göre olabilir. Bu uygulama sayesinde WhatsApp'da gönderip aldığınız medya dosyalarını ve önbelleği temizleyebilirsiniz. Bu uygulamayı kullanarak hızlı ve temiz bir WhatsApp'a sahip olabilirsiniz.

7. Kilit (Smart AppLock)

Bu uygulama ile WhatsApp uygulamanıza şifre koyabilirsiniz. Bu uygulama ile sadece WhatsApp'a değil diğer uygulamalarınıza da şifre koyabilir ve daha güvenli bir telefona sahip olabilirsiniz. Uygulamanın diğer güzel bir özelliği ise şifrenin üst üste hatalı girmesiyle gizlice fotoğraf çekmesidir. Eğer şifreniz üst üste yanlış girilirse ön kamerayla gizlice fotoğraf çeker ve böylece telefonunuzu karıştıran kişileri görebilirsiniz. Bu uygulamayı kesinlikle denemelisiniz.