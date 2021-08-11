Transcriber
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 16.00 MB
- Üretici PhD Researches
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Transcriber, Android için WhatsApp sesli mesajı yazıya çevirme uygulaması.
Transcriber, sizinle paylaşılan WhatsApp sesli mesajları/ses kaydını yazıya çevirmek için kullanabileceğiniz ücretsiz bir Android uygulaması. WhatsApp’ta arkadaşlarınızdan veya ailenizden gelen dakikalarca süren konuşmaları dinlemek yorucu geliyorsa, sesli mesajı yazılı mesaja çevirme yeteneğine sahip Transcriber uygulamasını denemelisiniz.
WhatsApp Sesli Mesajı Yazıya Çevirme Android
WhatsApp, sesli mesajları yazıya dönüştürme özelliğini sunmuyor. Kişilerinizden gelen ses kayıtlarını anlık dinlemek yerine yazılı olarak almak için ek uygulama yüklemeniz gerekiyor. Google Play Store’daki Transcriber for WhatsApp bunun için kullanabileceğiniz en iyi uygulamalardan biri.
Uygulamayı yükledikten sonra WhatsApp’ı açıyorsunuz ve çevirmek istediğiniz sesli mesajı seçiyorsunuz. Paylaş özelliğini kullanarak sesli mesajı Transcriber uygulamasını gönderiyorsunuz. Uygulamayı ilk kez kullandığınızda telefonun hafızasına erişim izni isteniyor. WhatsApp için Çevirici, sesli mesajın içeriğini işlemeden ve okumadan ses dosyasını buluta yüklüyor.
- Dinlemediğiniz sesli mesajı seçin.
- WhatsApp’ın paylaşım özelliğini kullanın ve Transcriber’a yönlendirin.
- Uygulamanın akıllı telefonunuzun dahili belleğine erişmesine izin verin.
- Artık sesli mesajın içeriğini yazı formatında görüntüleyebilirsiniz. İşlendikten sonra ilgili içeriği ekranda görüntüleyebilirsiniz. Daha sonra çevrilmiş metni kopyalayabilir veya başka uygulamada paylaşabilirsiniz. Çevrilen metin düz metin, PDF, RTF, HTML, SYN, NVivo Transkriptleri ve F4 transkripsiyonu olarak dışa aktarılabilir.