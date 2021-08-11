Transcriber, Android için WhatsApp sesli mesajı yazıya çevirme uygulaması.

Erkan Calp - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Transcriber, sizinle paylaşılan WhatsApp sesli mesajları/ses kaydını yazıya çevirmek için kullanabileceğiniz ücretsiz bir Android uygulaması. WhatsApp’ta arkadaşlarınızdan veya ailenizden gelen dakikalarca süren konuşmaları dinlemek yorucu geliyorsa, sesli mesajı yazılı mesaja çevirme yeteneğine sahip Transcriber uygulamasını denemelisiniz.

WhatsApp Sesli Mesajı Yazıya Çevirme Android

WhatsApp, sesli mesajları yazıya dönüştürme özelliğini sunmuyor. Kişilerinizden gelen ses kayıtlarını anlık dinlemek yerine yazılı olarak almak için ek uygulama yüklemeniz gerekiyor. Google Play Store’daki Transcriber for WhatsApp bunun için kullanabileceğiniz en iyi uygulamalardan biri.

Uygulamayı yükledikten sonra WhatsApp’ı açıyorsunuz ve çevirmek istediğiniz sesli mesajı seçiyorsunuz. Paylaş özelliğini kullanarak sesli mesajı Transcriber uygulamasını gönderiyorsunuz. Uygulamayı ilk kez kullandığınızda telefonun hafızasına erişim izni isteniyor. WhatsApp için Çevirici, sesli mesajın içeriğini işlemeden ve okumadan ses dosyasını buluta yüklüyor.