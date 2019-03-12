Windows 10'a Windows Media Player 12 Nasıl Yüklenir?

Windows'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Windows Media Player, artık Windows 10'un bazı sürümlerinde varsayılan programlar arasında yer almayacak. Microsoft, Windows Media Player'ı Windows 10'da kullanmanız için bir medya özellik paketi yayınladı. Sizlere bu yazımızda Windows 10'da Media Player'ı nasıl aktif edebileceğinizi anlatıyoruz.

Windows 10, N veya NK sürümüne sahipseniz;

Öncelikle bilgisayarınızda yüklü olan Windows işletim sisteminin kaç bit olduğunu öğrenmeniz gerekmekte. Windows 10'un hangi sürümünü kullandığınızı öğrenmek için; Klavyenizin sol alt köşesinde bulunan Windows tuşu ile R harfine aynı anda basın. Ardından açılan ekrana dxdiag komutunu yazın ve tamam'a tıklayın. Bu komut DirectX Tanı Aracını açacak. DirectX Tanı Aracı üzerinden işletim sisteminizin hangi bit olduğunu öğrenin.

İşletim sisteminizin kaç bit olduğunu öğrendikten sonra buradaki linke tıklayınız. Açılan link üzerinden önce dil seçimi yapmanız istenmekte. Dili İngilizce yaparak devam edin. Ardından işletim sisteminiz ile uyumlu olan medya paketini seçin. (32 bit için: Microsoft Windows MediaFeaturePack-OOB-Package.msu 64 bit için: Microsoft Windows MediaFeaturePack-OOB-Package_x64.msu) Seçimi yaptıktan sonra ileri tuşuna basın. İleri tuşundan sonra eklenti otomatik olarak bilgisayarınıza inmeye başlayacak.

İndirme işlemi bittikten sonra bilgisayarınıza inen medya paketini kurun. Medya paketini kurduktan sonra Windows Media Player'a sahip olacaksınız.

Windows 10, Pro veya Home sürümüne sahip iseniz;

Microsoft, Windows 10 Pro ve Home sürümlerinde Windows Media Player'ı isteğe bağlı bir özellik olarak sunmakta. İsteğe bağlı olarak yüklenebilen bu özelliği aktif etmeniz için; Klavyenizin sol alt köşesinde bulunan Windows tuşu ile I harfine aynı anda basın. Karşınıza ayarlar penceresi açılacak. Ayarlar penceresi üzerinde bulunan arama bölümüne "İsteğe Bağlı Özellikleri Yönet" yazın. Ardından "Özellik Ekle" kısmına tıklayın. Özellik ekleme bölümünden Windows Media Player'ı bulup yükleyin. Kurulum tamamlandıktan sonra Windows Media Player'a sahip olacaksınız.

Windows Media Player'ı yüklerken bir sorun ile karşılaşırsanız bizlere Soru-Cevap bölümü üzerinden sorununuzu yazmayı unutmayın! Sizlere en kısa sürede sorununuz hakkında yardımcı olmaya çalışacağız.