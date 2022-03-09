Windows Media Player
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,790,362
- DOSYA BOYUTU 24.60 MB
- Üretici Microsoft
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Daha estetik ve daha kullanışlı hale gelen yeni Windows Media Player 11 Türkçe sürümü ile karşınızda.
Müzik dinleyin, film izleyin, dilediğiniz her şeyi Windows Medya Oynatıcısı sayesinde kolaylıkla yapın! Windows Media Player 11, tüm dijital medyanızı depolamanın ve keyfini çıkarmanın yeni harika yollarını sunuyor. Bilgisayarınızdaki müziklere, videolara, resimlere ve TV kayıtlarına erişmek her zamankinden daha kolay. Yürütün, görüntüleyin, düzenleyin, dışarıdayken keyfini çıkarmak üzere taşınabilir bir aygıta eşitleyin veya evinizdeki diğer aygıtlarla paylaşın üstelik hepsini tek bir yerden yapın.
Yıllardır Windows platformunda müzikleri ve videoları açmak için kullanılan Windows Media Player, günümüzde pek de aktif bir şekilde kullanılmıyor. Günümüzde Wİndows kullanıcıları VLC Player'a ve GOM Player'a yönelirken, Windows Media Player'da güç kaybetti. Uzun bir süredir güncelleme de almayan uygulama, oldukça kararlı bir şekilde çalışmaktadır.
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Uyarı! Windows Media Player 11'i yükleyebilmeniz için lisanslı orjinal Windows kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
Tüm medyalarınız ile entegrasyon
Geniş çevrimiçi market
Yeni arayüz
Hızlı yazma ve sıkıştırma
Kötü mobil cihaz uyumluluğu
Sadece WMA, MP3 ve WAV dönüştürme
Podcast desteği yok
Windows Media Player
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 43,470
- DOSYA BOYUTU 9.50 MB
- Üretici Microsoft
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Microsoft'un ürettiği Windows Media Player 9'un Mac Os X için hazırlanmış sürümü.
Windows Media Player 9'u Mac işletim sistemleriyle kullanmak isteyenler için hazırlanmış medya oynatıcı. Program Mac için hazırlanmış en iyi ve en güncel oynatısı olmasa da Windows Media Player dosyalarını çalıştırabilmek için tercih edilebilir.