Daha estetik ve daha kullanışlı hale gelen yeni Windows Media Player 11 Türkçe sürümü ile karşınızda.

Özgür Çınardalı - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Müzik dinleyin, film izleyin, dilediğiniz her şeyi Windows Medya Oynatıcısı sayesinde kolaylıkla yapın! Windows Media Player 11, tüm dijital medyanızı depolamanın ve keyfini çıkarmanın yeni harika yollarını sunuyor. Bilgisayarınızdaki müziklere, videolara, resimlere ve TV kayıtlarına erişmek her zamankinden daha kolay. Yürütün, görüntüleyin, düzenleyin, dışarıdayken keyfini çıkarmak üzere taşınabilir bir aygıta eşitleyin veya evinizdeki diğer aygıtlarla paylaşın üstelik hepsini tek bir yerden yapın.

Yıllardır Windows platformunda müzikleri ve videoları açmak için kullanılan Windows Media Player, günümüzde pek de aktif bir şekilde kullanılmıyor. Günümüzde Wİndows kullanıcıları VLC Player'a ve GOM Player'a yönelirken, Windows Media Player'da güç kaybetti. Uzun bir süredir güncelleme de almayan uygulama, oldukça kararlı bir şekilde çalışmaktadır.

Tasarımda Sadelik

Dijital eğlencenize yepyeni bir görünüm kazandırın.

Dijital eğlencenize yepyeni bir görünüm kazandırın. Sevdiğiniz Müziklerin Daha Fazlası

Müzik deneyiminize yeni bir canlılık katın. Tüm Eğlenceniz Tek Bir Yerde

Tüm müzik, video, resim ve TV kayıtlarınızı depolayın ve keyfini çıkarın.

Tüm müzik, video, resim ve TV kayıtlarınızı depolayın ve keyfini çıkarın. Her Yerde Keyifle Kullanın

Nerede olursanız olun müziğiniz, videonuz ve resimlerinizle bağlantınızı koparmayın.

Uyarı! Windows Media Player 11'i yükleyebilmeniz için lisanslı orjinal Windows kullanıcısı olmanız gerekmektedir.