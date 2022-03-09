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Windows Media Player

Windows Media Player

kullanıcı
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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 2,790,362
  • DOSYA BOYUTU 24.60 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Microsoft
  • İndir

Daha estetik ve daha kullanışlı hale gelen yeni Windows Media Player 11 Türkçe sürümü ile karşınızda.

Özgür Çınardalı
Özgür Çınardalı -

Müzik dinleyin, film izleyin, dilediğiniz her şeyi Windows Medya Oynatıcısı sayesinde kolaylıkla yapın! Windows Media Player 11, tüm dijital medyanızı depolamanın ve keyfini çıkarmanın yeni harika yollarını sunuyor. Bilgisayarınızdaki müziklere, videolara, resimlere ve TV kayıtlarına erişmek her zamankinden daha kolay. Yürütün, görüntüleyin, düzenleyin, dışarıdayken keyfini çıkarmak üzere taşınabilir bir aygıta eşitleyin veya evinizdeki diğer aygıtlarla paylaşın üstelik hepsini tek bir yerden yapın.

Yıllardır Windows platformunda müzikleri ve videoları açmak için kullanılan Windows Media Player, günümüzde pek de aktif bir şekilde kullanılmıyor. Günümüzde Wİndows kullanıcıları VLC Player'a ve GOM Player'a yönelirken, Windows Media Player'da güç kaybetti. Uzun bir süredir güncelleme de almayan uygulama, oldukça kararlı bir şekilde çalışmaktadır.

  • Tasarımda Sadelik
    Dijital eğlencenize yepyeni bir görünüm kazandırın.
  • Sevdiğiniz Müziklerin Daha Fazlası
    Müzik deneyiminize yeni bir canlılık katın.
  • Tüm Eğlenceniz Tek Bir Yerde
    Tüm müzik, video, resim ve TV kayıtlarınızı depolayın ve keyfini çıkarın.
  • Her Yerde Keyifle Kullanın
    Nerede olursanız olun müziğiniz, videonuz ve resimlerinizle bağlantınızı koparmayın.

Uyarı! Windows Media Player 11'i yükleyebilmeniz için lisanslı orjinal Windows kullanıcısı olmanız gerekmektedir. 

ARTILAR

Tüm medyalarınız ile entegrasyon

Geniş çevrimiçi market

Yeni arayüz

Hızlı yazma ve sıkıştırma

EKSİLER

Kötü mobil cihaz uyumluluğu

Sadece WMA, MP3 ve WAV dönüştürme

Podcast desteği yok