Ucuz Windows 10 Lisansları Güvenli mi? - Microsoft'un oldukça pahalı fiyatlardan sunduğu Windows 10 lisansları, son zamanlarda çeşitli internet sitelerinde akıl almaz fiyatlarla satışa sunuluyor. Peki ama bu lisansların farkı ne? Neden bu kadar ucuzlar ve daha da önemlisi onlara güvenmeli misiniz?

Kısa bir şekilde söylememiz gerekirse hayır, bu lisanslardan uzak durmalısınız. Eğer bunun altında yatan sebepleri daha detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız rehberimizi okumaya devam edin.

Ucuz Windows 10 Lisansları Güvenli mi?

Çeşitli internet sitelerinde yer alan uygun fiyatlı, gerçekten uygun fiyatlı, Windows 7 / Windows 8 ve Windows 10 lisansları, yasal yollardan satılan resmi lisanslar değildirler.

Bu anahtarların bazıları lisansların daha ucuz olduğu diğer ülkelerden elde ediliyor. Buna gri piyasa anahtarı da denir. Örneğin Windows lisansları bir zamanlar Çin'de çok daha ucuzdu. Buradan alınan anahtarlar, ülkemizde de uygun fiyatlarla satışa sunulabilir.

Ancak bu en iyimser senaryomuz.

Çeşitli internet sitelerinden satın alacağınız lisans anahtarları çalıntı kredi kartı numaraları ile satın alınmış olabilirler. Bir kişi çalıntı kredi kartı numaraları ile anahtar satın alıp, bunları üçüncü parti satıcılarda satmayı düşünebilir. Kredi kartlarının çalındığı bildirildiğinde ve ters ibrazlar gerçekleştiğinde Microsoft, bu anahtarları devre dışı bırakır. Ancak satın aldığınız kişi tabii ki de bir para iadesi yapmayacaktır.

Bazı lisans anahtarları öğrenciler için sunulan ancak çeşitli sahtekarlıklarla elde edilenlerden oluşabilir. Diğerleri tek tek satılmaması gereken toplu lisans anahtarları olabilir.

Ucuz Windows 10 Lisansları Çalışıyor mu?

Tamam, bu anahtarlar bir sürü farklı senaryo ile elde edilmiş olabilir. Ama merak ettiğiniz nokta şu olacaktır: Çalışıyorlar mı?

Aslında evet, en azından bir süre.

Konu hakkında yapılan bir araştırmada bu lisanslardan birkaç tane satın alınıyor ve alınan bu lisanslar bir sanal makineye kuruluyor. Lisanslar genellikle bir sene boyunca sorunsuz şekilde çalışıyor ancak sonrasında lisanslama hataları ortaya çıkıyor.

Tabii bu süreç sizde çok daha farklı işleyebilir. Satın aldığınız lisans anahtarı belki hiç çalışmaz, belki bir ay çalışır belki de uzun seneler sorunsuzca gider. Her şey, yukarıda da bahsettiğimiz gibi, anahtarın nasıl elde edildiği ile ilgilidir. Kötü haber şu ki bunu bilmenizin bir yolu yok.

Ucuz Windows 10 Lisansları Yasal mı?

Hayır, bu anahtarlar yasal değil. Bunları satın alarak kredi kartı bilgilerini çalan bir suçluyu destekliyor olabilirsiniz. Hepimiz biliyoruz ki 20 TL gibi bir ödeme ile yasal ürün anahtarı edinmek imkansızdır. Şansınız yaver gitse ve yeni anahtarınız sonsuza kadar çalışsa bile, bu pek de etik değil.

Ucuz Windows 10 Lisansı Satın Almalı mısınız?

Diyelim ki Windows 10'u ucuz yollarla kullanmak için bir yol arıyorsunuz. İşte önerdiğimiz şey: Windows 10'u satın almayın.

Burada ciddiyiz çünkü Windows 10'u satın almadan da kurabilir ve kullanabilirsiniz. Sadece sağ alt köşede bir filigran olacak ancak herhangi bir ödeme yapmanız gerekmeyecek. Windows 10'u satın almamak, onu bu tip internet sitelerinden satın almaya nazaran çok daha iyi bir yöntemdir.

Ayrıca sitemizde yer alan çeşitli üçüncü parti uygulamaları da kullanabilirsiniz. En azından birilerine para kaptırmamış olacaksınız.

Peki siz bu rehberimizde yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz bu ucuz lisans anahtarlarından birisini satın aldınız mı ve nasıl bir süreç deneyimlediniz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.