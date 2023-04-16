Windows 11 PC'de Ekran Görüntüsü Alma Nasıl Yapılır?

Windows 11 PC'ler ekran görüntüsü alma işleminin yapılabilmesini sağlayan çeşitli yöntemler sunuyor. Bu yöntemlerden birini kullanarak çok pratik bir şekilde ekran görüntüsü alabilirsiniz. Hazırladığımız rehberde uygulayabileceğiniz yöntemleri açıkladık.

Pek çok kullanıcı, bilgisayar kullanırken zaman zaman ekran görüntüsü kaydetme işlemine ihtiyaç duyabiliyor. Peki, Windows 11 işletim sistemine sahip olan bir PC'de ekran görüntüsünün alınabilmesi için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Windows 11 PC'de Ekran Görüntüsü Alma Yöntemleri

Snipping Tool kullanma

Ekran görüntüsü alma kısayolunu kullanma

Üçüncü taraf program kullanma

Xbox Game Bar kullanma

Yukarıda bilgisayar üzerinden ekran görüntüsü alabilmenizi sağlayan yöntemler bulunuyor. Listede yer alan yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Snipping Tool Kullanma

Başlat menüsüne tıklayın.

Snipping Tool yazın.

Arama sonuçlarından aracın üzerine tıklayın.

Modu seçin.

Yeni butonuna basın.

Ekran görüntüsü alınacak alanı belirleyin.

Snipping Tool yani Ekran Alıntısı Aracı'nı kullanarak ekranın herhangi bir kısmını kaydedebilirsiniz. Bunun için öncelikle Başlat menüsünün üzerine tıklayın ve arama kısmına "Snipping Tool" yazın. Arama sonuçlarından söz konusu aracın üzerine tıklayın.

Bir pencere açılacak. Açılan pencereden modun üzerine tıklayarak seçim yapabilirsiniz. İhtiyacınıza en uygun modu seçtikten sonra Yeni butonuna basın. Son olarak ekran görüntüsü alınacak alanı belirleyin.

Ekran Görüntüsü Alma Kısayolunu Kullanma

Klavyedeki Print Screen (PrtSc) tuşuna basın.

Ekran görüntüsü panoya kopyalanacaktır.

Bir fotoğraf düzenleme hizmeti açın.

Ekran görüntüsünü Ctrl + V kısayoluyla yapıştırın.

Ekran görüntüsü çekme işlemine imkân tanıyan bir kısayol bulunuyor. Genellikle klavyenin sağ üst kısmında konumlanan Print Screen tuşu aracılığıyla ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bu, görüntünün panoya kopyalanmasını sağlar.

Bir sonraki adımda fotoğraf düzenleme programı açın ve hemen ardından Ctrl + V klavye kısayolunu kullanarak görüntüyü programa aktarın. Print Screen tuşunun ekranın tamamını kaydettiğini belirtelim.

Üçüncü Taraf Program Kullanma

Eğer Windows işletim sisteminin sunduğu araçları veya kısayolu kullanmak istemiyorsanız ekran görüntüsü kaydetme programı kullanabilirsiniz. Piyasada LightShot, GreenShot ve ShareX olmak üzere pek çok yazılım mevcut.

Xbox Game Bar Kullanma

Windows + G kısayolunu kullanın.

Yakala menüsünden fotoğraf makinesi simgesine basın.

Ekran görüntüsü alınacaktır.

Videolar klasörünü görüntüleyin.

Yakalamalar klasörüne girin.

Aldığınız ekran görüntülerini göreceksiniz.

Xbox Game Bar aracını kullanmak için öncelikle Windows + G kısayolunu kullanmanız gerekiyor. İsterseniz arama kısmından aracın ismini yazarak da erişebilirsiniz. Xbox Game Bar üzerinden Yakala menüsündeki fotoğraf makinesi simgesine tıklayın. Bunu yaptığınızda ekran görüntüsü alınacaktır.

Bu yazıda Windows 11 işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda ekran görüntüsünün nasıl alınabileceğini açıkladık. Rehberimizde yer alan yöntemlerden birini kullanarak söz konusu işlemi kolayca tamamlayabilirsiniz.