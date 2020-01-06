Windows Ses Düzeyi Karıştırıcısı Çalışmadığında Ne Yapılmalı?

Windows ses düzeyi karıştırıcısının açılmaması, Windows sürümlerinde -özellikle Windows 10 sürümünde- sık sık karşılaşacağınız sorunlardan biridir. Hiç beklenmedik anlarda (Örneğin; oyunlarda, sesli konuşmalarda ve videolarda) bu sorunla karşılaşabilirsiniz.

Bir bilgisayar kullanıcısının bu gibi durumlarda ilk başvuracağı yöntem, bilgisayarı yeniden başlatmak olacaktır. Maatteessüf, önemli bir sesli görüşmede, bu bir iş görüşmesi de olabilir, bilgisayarı yeniden başlatmak mümkün değildir. Karşıdaki kişinin sesi kısık gelebilir, kişinin sesini duymak çok zor olabilir. İş daha da içinden çıkılamaz hâl almadan evvel bilgisayarı yeniden başlatmanın dışında başvurabileceğiniz yöntemleri hızlıca uygulamaya geçmelisiniz.

Windows Ses Düzeyi Karıştırıcısı Açılmadığında Ne Yapılmalı?

Öncelikle görev yöneticisini açmak için iki yöntemden birini kullanınız: “CTRL+ALT+DELETE” tuşlarına aynı anda basarak açabilir ya da görev çubuğuna sağ tıklayıp, açılan menüden “Görev Yöneticisi” seçeneğine tıklayarak açabilirsiniz.

Görev yöneticisinde “Ayrıntılar” bölümüne geliniz, bu bölümde “e” harfine basarak hızlıca “explorer.exe” ismine geliniz. Bu yazının üzerine sağ tıklayınız ve “Görevi Sonlandır” seçeneğine tıklayınız. Görev çubuğu tamamen yok olacaktır, endişelenmeyiniz, bir sonraki işlemimizle geri gelecektir.

Dosya > Yeni Görevi Çalıştır yolunu takip ediniz, açılan penceredeki kutuya “explorer.exe” yazınız ve hemen akıbetinde “Tamam” butonuna basınız.

Eğer görev yöneticisinde “Ayrıntılar” bölümü yoksa “İşlemler” sekmesini kullanabilirsiniz. Burada da aynı işlemi uygulamanız gerekiyor. Yalnız, burada dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta var. “explorer.exe” yerine Windows Gezgini ya da Windows Explorer olarak tam ismiyle de karşınıza çıkabilir. “e” yerine “w” kullanarak görev yöneticisinde hızlıca arama yapabilirsiniz.