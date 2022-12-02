Mutlaka Kullanmanız Gereken 5 Windows Sistem Bakım Uygulaması

Bilgisayarınıza iyi davranırsanız sizi yıllarca idare edebileceğinden şüpheniz olmasın ama eğer sistem bakımlarını aksatıyorsanız zaman içinde işletim sisteminizin hantal bir kod yığınıyla uğraşıyor olmasına da zemin hazırlamış oluyorsunuz. Sistem bakım programları, PC bakım işlemini çok pratik bir şekilde gerçekleştiriyor.

Sistem bakımı yapmak için güvenilir yazılımlara ihtiyacınız var. Güvenilir ve test edilmiş ürünleri araştırmak ve bulmak da artık o kadar sıkıntılı bir durum değil. Bunun için birçok blog yazısı ve tavsiye makalesi bulabilirsiniz. Bu yazıda Windows bilgisayarınızda kullanabileceğiniz 5 sistem bakım aracını bir arada topladık.

Sistem Bakım Programları Listesi

WinDirStat

IObit Uninstaller

GeekUninstaller

Malwarebytes

Speccy

Yukarıda Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızda kullanabileceğiniz beş farklı sistem bakım programı bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan bakabilirsiniz. Ayrıca güncellemelerin otomatik olarak yapılmasını istemiyorsanız Windows 10 otomatik güncellemeleri nasıl kapatılır sorusunu cevapladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

WinDirStat

Bir disk kullanım istatistik gösterme aracı olan WinDirStat. Disklerinizin kullanımını göstermesinin yanında gereksiz dosyaları sisteminizden temizlemek için de kullanılabilir. Üstelik kullanmak için çok da eksper bilgiye sahip olmanız da gerekmiyor.

Tüm işlem ağacını okuyarak hangi uygulamaların Windows Explorer üzerinde işlem yaptığını ve ne kadar işlem gördüklerini bu küçük yazılım ile görebilir ve ne kadar kaynak kullandığını izleyerek hakkında işlemler yapabilirsiniz. Kolay okunabilir grafiksel tablolar ile kullanımları sunan WinDirStat ile bilgisayarınız hakkında çok daha fazla bilgi edinebilmeniz de mümkün.

IObit Uninstaller

Gereksiz programların ve verilerin birikmesi sonucunda Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızın performansında yavaşlama olabilir. Öte yandan kayıt defterinde çok sayıda programın artıkları birikebiliyor. Programı kaldırsanız bile bu artık veriler orada kalmaya devam ediyor. Elbette bu da performansı olumsuz yönde etkiliyor.

IObit Uninstaller sayesinde bilgisayarınızda yüklü olan programları çok pratik bir şekilde kaldırabilir ve kayıt defterindeki gereksiz verileri temizleyebilirsiniz. Popüler hizmet ayrıca normalde kaldırılamayan yazılımların da silinebilmesine yardımcı oluyor.

GeekUninstaller

Bir çok program kaldırma yani "unistaller" uygulaması, kaldırdıkları programların çapaklarını PC’lerde köşede beride bırakarak gereksiz bir kod yığını bırakabiliyor. İnatçı ve tam olarak silinmeyen programlar için kuvvetli kaldırma desteği bulunan GeekUninstaller, yararlı bir yazılım olarak dikkat çekiyor.

Kurulum gerektirmediği için her an yanınızda bir USB bellek veya taşınabilir disk içerisinde taşıyabileceğiniz GeekUninstaller'ı her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Programın bir diğer güzel yanı ise çoklu dil desteğine sahip olması.

Malwarebytes

Malwarebytes, uzun yıllardır PC sahipleri tarafından tercih edilen kaliteli ve hızlı malware temizleme araçları arasında yer aldı. Bilgisayarlara bulaşabilen malware ve adware tehditlerini olabildiğince hızlı bir şekilde ortadan kaldırma yeteneğine sahip olan Malwarebytes Anti-Malware, ücretsiz olarak sunuluyor ve çok kolay kullanılır bir arayüzle birlikte geliyor.

Speccy

Bilgisayarınızın içinde ne olduğunu merak ediyorsanız, tornivadıyı bir kenara bırakın ve buraya gelin. Tüm PC bileşenlerine ait bilgilere kolaylıkla ulaşabileceğiniz ücretsiz bir sistem bilgisi gösterme programı olan Speccy, derinlemesine analiz imkanı verebiliyor.

Bu ücretsiz program sade ve basit bir arayüz üzerinden bilgisayara ait donanım, yazılım bilgilerini ve sıcaklık, çalışma hızı gibi anlık sistem bilgilerini size düzenli bir şekilde raporluyor.

Bu yazıda Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda kullanılabilecek en iyi sistem bakım programları listesi hazırladık. Peki, sizce bu konuda en başarılı uygulama hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Ayrıca bilgisayarınızı daha güvenli bir şekilde kullanabilmenize yardımcı olan programların hangileri olduğunu merak ediyorsanız güvenlik için kullanılabilecek en iyi ücretsiz Windows programları listesine göz atabilirsiniz.