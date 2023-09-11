Yapay Zekanın İnsan Gibi Düşünmesini Sağlayan Microsoft AoT Nedir?

Microsoft’tan AoT isimli yenilikçi bir teknoloji geliyor. Diğer adıyla ‘düşünce algoritması’ olarak bilinen bu sistem aslında bir eğitim tekniği olarak tanıtılıyor.

Yapay zekânın tıpkı bir insan gibi düşünebilmesini sağlamak amacıyla geliştirilen AoT, yapay zekâ teknolojileri için bir dönüm noktası olabilecek gibi gözüküyor.

Bu alanda geliştirilecek yenilikçi çözümlere öncülük eden AoT hakkındaki detayları bu yazımızda sizin için kaleme aldık. İşte, yapay zekâ furyasına yeni bir soluk getirmesi beklenen, Microsoft’un özenle geliştirdiği yapay zekâ eğitim tekniği AoT hakkında bilmeniz gerekenler!

Microsoft AoT Nedir?

Mevcut yapay zekâ eğitim yöntemlerine baktığımızda kullanılan tekniklerin birçoğu sırtını algoritmalara yaslıyor. İstatistiki veriler ve kullanıcı davranışlarının analizi ile beslenen bu algoritmalar her ne kadar etkileyici ve gerçekçi sonuçlar verse de insan davranışlarının önemli bir bölümünü oluşturan sezgilerden yoksun cevaplarla karşımıza çıkıyor. Microsoft AoT tam olarak bu eksiklik üzerine yoğunlaşıyor.

Yapay zekâ eğitiminde algoritmalar ile insanların eyleme geçme aşamasında devreye giren düşünsel etmenleri bir araya getiriyor. Her iki yeteneğin sentezlendiği bir eğitim sistemi olduğu için bu yöntemle eğitilecek olan yapay zekâ araçlarının daha iyi bir muhakeme, analiz ve organizasyon becerisine sahip olması bekleniyor.

Microsoft AoT Yapay Zekâ Eğitim Tekniğinin Avantajları