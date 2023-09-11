Yapay Zekanın İnsan Gibi Düşünmesini Sağlayan Microsoft AoT Nedir?
Microsoft'un yapay zekaya insan gibi düşünebilme yeteneği kazandıran yeni eğitim tekniği AoT ile tanışın. İşte, yapay zekâ sektöründe devrim yaratacak o sistem!
Microsoft’tan AoT isimli yenilikçi bir teknoloji geliyor. Diğer adıyla ‘düşünce algoritması’ olarak bilinen bu sistem aslında bir eğitim tekniği olarak tanıtılıyor.
Yapay zekânın tıpkı bir insan gibi düşünebilmesini sağlamak amacıyla geliştirilen AoT, yapay zekâ teknolojileri için bir dönüm noktası olabilecek gibi gözüküyor.
Bu alanda geliştirilecek yenilikçi çözümlere öncülük eden AoT hakkındaki detayları bu yazımızda sizin için kaleme aldık. İşte, yapay zekâ furyasına yeni bir soluk getirmesi beklenen, Microsoft’un özenle geliştirdiği yapay zekâ eğitim tekniği AoT hakkında bilmeniz gerekenler!
Microsoft AoT Nedir?
Mevcut yapay zekâ eğitim yöntemlerine baktığımızda kullanılan tekniklerin birçoğu sırtını algoritmalara yaslıyor. İstatistiki veriler ve kullanıcı davranışlarının analizi ile beslenen bu algoritmalar her ne kadar etkileyici ve gerçekçi sonuçlar verse de insan davranışlarının önemli bir bölümünü oluşturan sezgilerden yoksun cevaplarla karşımıza çıkıyor. Microsoft AoT tam olarak bu eksiklik üzerine yoğunlaşıyor.
Yapay zekâ eğitiminde algoritmalar ile insanların eyleme geçme aşamasında devreye giren düşünsel etmenleri bir araya getiriyor. Her iki yeteneğin sentezlendiği bir eğitim sistemi olduğu için bu yöntemle eğitilecek olan yapay zekâ araçlarının daha iyi bir muhakeme, analiz ve organizasyon becerisine sahip olması bekleniyor.
Yapay Zeka Girdiğiniz Kelimelerle Resim Çiziyor
Yapay zekanın her şey gibi gün geçtikçe gelişmekte olduğunu artık herkes biliyor. Bu gelişmelerin kimileri insanları korkuturken kimileri ise insanları oldukça eğlendirmekte.
Microsoft AoT Yapay Zekâ Eğitim Tekniğinin Avantajları
- Hibrit bir model olduğu için mevcut yapay zekâ dil modellerinin problem çözme yeteneğini geliştiriyor.
- Birden çok komutla daha akıcı ve organize sonuçlar elde edilmesini sağlıyor.
- Yapay zekâ araçları bu yöntem sayesinde daha az kaynağa ihtiyaç duyarak daha hızlı sonuç veriyor.
- Bağlam içi öğrenme tekniklerindeki sınırlar ortadan kaldırılıyor.
- Ara aşamalarda oluşan hatalar giderilerek daha güvenilir sonuçların ortaya çıkması sağlanıyor.
- Yapay zekâ araçlarının üretkenliği bu yöntem ile arttırılabiliyor.
- Verimli ve akıcı problem çözme yeteneği kazandırdığı için yapay zekâ kullanımında karbon açısından oluşan olumsuz durumlar minimize ediliyor.
- Çeşitli dil modellerine insani düşünme yeteneği kazandırılarak yapay zekâ alanında büyük bir dönüşüm süreci başlatılıyor.
- ChatGPT ve DALL-E’yi piyasaya süren OpenAI’ye büyük bir yatırım yapan Microsoft’un attığı bu adım söz konusu yapay zekâ araçlarında çığır açacak bir gelişime ortam hazırlıyor.
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