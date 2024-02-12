Microsoft, Windows 11 İçin Yapay Zeka Destekli Yeni Özelliğini Test Ediyor!

Microsoft, PC oyunları için kendi DLSS benzeri yapay zeka (AI) yükseltme özelliğini hazırlıyor gibi görünüyor. X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı PhantomOcean3, Windows 11'in en son test sürümlerinde DLLS benzeri bir AI yükseltme özelliğini keşfetti.

Microsoft otomatik yüksek çözünürlüğü desteklenen oyunları gelişmiş ayrıntılarla daha sorunsuz oynatmak için yapay zekayı kullanmanın bir yolu olarak tanımladı.

Bu, Nvidia'nın oyunları yükseltmek ve kare hızlarını ve görüntü kalitesini artırmak için yapay zekayı kullanan “Derin Öğrenme Süper Örnekleme” (DLSS) teknolojisine çok benziyor. AMD ve Intel de kendi varyantları olan FSR ve XeSS’i sunuyor. FSR ve XeSS'in her ikisi de son PC oyun sürümlerinde popülerlik kazanıyor.

Microsoft, DLSS Benzeri Özelliği Yakında Duyurabilir

Microsoft bu yeni süper çözünürlük özelliğini henüz resmi olarak duyurmadı. Bu nedenle tam olarak nasıl çalışacağı veya herhangi bir özel donanım gerektirip gerektirmeyeceği henüz belli değil. Nvidia'nın DLSS'si RTX serisi grafik kartlarında bulunan tensör çekirdeklerinden yararlanırken, AMD'nin FSR'si ve Intel'in XeSS'si de rakip GPU'larda çalışıyor.

Microsoft ayrıca Windows 11 için geliştirilmiş bir renk yönetimi özelliği üzerinde çalışıyor ve bu özellik özellikle HDR kullanan en yeni OLED monitörler için faydalı olacak. Windows yıllardır işletim sistemi düzeyinde iyi bir renk yönetim sisteminden yoksundu ve bilgisayar oyuncuları Windows 95'te gönderilmiş gibi görünen bir iletişim kutusunda özel renk profilleri eklemek zorunda kalıyordu.

Yaklaşan değişikliklerle renk yönetimi Windows 11'in ana ekran ayarları alanına entegre edilecek ve PC kullanıcılarının sRGB ve DCI-P3 için renk profilleri ayarlamasına olanak tanıyacak. Ayrıca bu çeşitli renk profillerini otomatik olarak kontrol edecek yeni bir özellik de var.

Microsoft bu renk yönetimi özelliği hakkında “Otomatik renk yönetimi, uygulamalarınızın ve diğer içeriğinizin bu ekranda doğru renklere sahip olmasını sağlar” diyor. Ancak bunun Windows 11 kullanıcılarının gama eğrilerini kolayca değiştirmesine izin verip vermeyeceği belli değil.

Microsoft'un Windows'ta HDR desteğine daha fazla yatırım yaptığı anlamına geliyor ki bu da sistem genelinde etkinleştirildiğinde soluk bir masaüstü deneyimine yol açabilir.