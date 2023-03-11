Windows'a Giriş Yapan PC Birden Donuyor: Sebebi ve Çözümü

Windows'a giriş yapan PC donuyor, ne yapabilirim sorusunun cevabını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. Windows işletim sistemi, PC açıldıktan sonra ana ekranda donuyor ve yeniden reboot yapmak zorunda kalıyorsanız rehberdeki yöntemleri uygulamayı deneyebilirsiniz.

Bu durum genellikle “Giriş Ekranının” görüntülenmesinden sonra oluşabiliyor. Bazen bu ekranı atlayabiliyorsunuz ancak genellikle yine de bu donukluktan kurtulmak mümkün olmuyor ve “yeniden başlatmak” zorunlu olabiliyor. Bu noktada masaüstüne ulaşamıyor ancak fare imlecini hareket ettirmeniz mümkün olabiliyor ama PC başka bir tepki vermiyor.

Windows'a Giriş Yapan PC Donuyor, Çözüm Yolları Neler?

Windows'u güvenli mod ile çalıştırın.

Sistemi geri yükleyin.

Windows kurulumunu onarın.

Antivirüs ile sistemi tarayın.

CMOS’u temizleyin

CMOS bataryanızı yenileyin.

Tüm bağlantıları tek tek kontrol edin.

Sabit sürücülerinizi test edin.

Windows'u sıfırlayın.

Windows’u Güvenli Mod ile Çalıştırın.

Bilgisayarınızda can sıkıcı problem meydana geldiyse Windows'u güvenli modda açma yöntemini uygulayabilirsiniz. PC'nizi güvenli modda çalıştırmak, söz konusu sorunun düzelmesine yardım edebilir. Eğer bu yöntem işe yaramadıysa bir sonraki yönteme göz atabilirsiniz.

Sistemi Geri Yükleyin

Winows Güvenli modunda sistem açıldıktan sonra Sistem Özellikleri > Sistem Koruması > Sistem Geri Yükleme yolunu takip ederseniz işletim sisteminin en son ve en iyi çalıştığı sistem algoritmasına geri dönmesi muhtemel.

Öte yandan F8 tuşuyla çıkacak olan seçeneklerden, Bilinen Son Konfigürasyonu yükle seçeneği de işe yarayabilir. Hatta “Safe Mod” ile açmadan ilk olarak bunu denemenizi öneririz.

Windows Kurulumunu Onarın

F8 ile gelen bu seçenek size Windows’un kendini kontrol ederek yeniden başlamak için hatalarının giderilmesine olanak sağlayabilir. Bu seçenekle biraz beklersiniz ancak Windows 7 ve 8.1’de bu seçeneğin adı Başlat ve Onar olarak da geçiyor. Windows onarılması mümkün olan önemli dosyalarını kendi kütüphanesinden bularak yerlerini değiştirip, sistemi yeniden başlatıyor.

Antivirüs ile Sistemi Tarayın

Güvenli mod’da başlattığınız işletim sisteminizi güncel bir virüs tarayıcısıyla tarayın. Sistem güvenliğini sağlayan antivirüs programları, bilgisayarda kötü amaçlı yazılım olup olmadığını tespit eder. Tespit ettiği zararlı yazılımları ise temizler.

CMOS’u Temizleyin

Yukarıdaki eylemler bir işe yaramadıysa, anakarta yer alan BIOS hafızasını temizlemek son derece faydalı olabilir. Bunu fabrika ayarlarına döndürerek Windows işletim sistemini yeniden başlatmayı deneyin. Eğer BIOS sisteminde bir güncellemeye yönelik sıkıntı yaşıyorsanız, bu engeli böylece aşmış olabilme ihtimaliniz çok fazla.

CMOS Bataryanızı Yenileyin

3 yıldan daha uzun süredir kullandığınız bir anakart bataryanız varsa bunu değiştirin. Genellikle yetersiz voltaj Windows’un takılmasına sebep olabiliyor.

Tüm Bağlantıları Tek Tek Kontrol Edin

Ekran kartını, HDD bağlantılarını teker teker söküp tekrar takarak hangisinin sıkıntı yarattığını bulmanız mümkün. Gerekirse RAM sıralamasını değiştirebilir ya da bunları tek tek çıkararak PC’nizi yeniden başlatıp bu bağlantılarla ilgili bir problem olup olmadığına bakabilirsiniz.

Sabit Sürücülerinizi Test Edin

HDD problemleri Windows’un çalışmasına etki edebiliyor. Özellikle birden fazla HDD sürücü kullanıyorsanız bunları kontrol edin. Testler yapın.

Windows'u Sıfırlayın

Yukarıdaki eylemlerin hiç biri sorununuza çare olmuyorsa Güvenli Mod’da dosyalarınızı yedekledikten sonra Windows'u sıfırlamayı deneyebilirsiniz.

Bu yazıda Windows'a giriş yapan PC birden donuyor, çözüm yöntemleri neler sorusunun cevabını merak eden bilgisayar kullanıcıları için bir rehber hazırladık. Eğer sorunu farklı bir yöntem ile çözdüyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.