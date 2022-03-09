Microsoft Office 2019 Türkçe indirip kullanabileceğiniz en iyi ofis programı

Erkan Calp - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Microsoft Office 2019, Türkçe dil desteğiyle gelen, ev ve iş kullanıcılarının indirip kullanabileceği ofis programı. Microsoft Word 2019, Excel 2019, PowerPoint 2019, Outlook 2019, Project, Visio, Access ve Publisher yazılımlarını içeren tam bir ofis paketi. Pek çok özelliği bünyesinde bulunduran paket, iş dünyasındaki insanlar tarafından da kullanılıyor. İşlevselliği bakımından kullanıcıları tatmin eden uygulama Türkçe olarak kullanılabiliyor.

Ev, iş, öğrencilerin ortak kullandığı tek ve en iyi ofis programı olan Microsoft Office, sürekli güncellenerek yeni özellikler kazanıyor. Özellikle çalışanlara yönelik verimliliği artıran her sene yepyeni özellikler sunan Microsoft Office programının son sürümü 2019, bulut temelli Office 365 abonesi olmayan, buluta sıcak bakmayan kullanıcılara hitap ediyor.

Microsoft Office 2019 İndir

Office 2019’un içerisinde Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access’in yanı sıra Visio, Project, Publisher’ın 2019 sürümü yer alıyor. Hem IT profesyonelleri hem de kullanıcılar için yeni özellikler ve güncellemeler Office 2019 ile kullanıma sunulmuş. Kullanıcıların çok daha az sürede daha iyi içerikler oluşturabilmelerine sağlayan özelliklerden bahsediyoruz. PowerPoint 2019’da sinematik sunumlar hazırlama; gezici kalem kutusu, basınç hassasiyeti ve eğim efektleri gibi Windows’taki uygulamalar arasında gelişmiş mürekkep özellikleri sayesinde doğal belgeler oluşturmanız mümkün. Excel 2019’a PowerPivot’a yeni formül ve grafikleri de içine alan güçlü yeni veri analiz özellikleri eklendi. Word 2019 ve Outlook 2019, en önemli konulara odaklanmanıza yardımcı olan yeni özellikler (sesli okuma ve metin aralığı gibi Öğrenme Araçları, dikkat dağınıklığını engelleyerek içeriğinizi ön plana çıkartan Odak Modu ve daha az önemli e-postaları ayıran Odaklanmış Gelen Kutusu) sunuyor. IT uzmanları için de gelişmiş güvenlik ve kolaylaştırılmış yönetim sunuyor yeni Office.

Microsoft Office 2019 Özellikleri:

Word 2019: İşinizi daha kolay tamamlayın. (Siyah tema, Öğrenme araçları, Konuşma özelliği, Gelişmiş mürekkep işlevi, Erişilebilirlik iyileştirmeleri

Excel 2019: Daha iyi veri analizi yapın. (Huni çizelgeleri - 2B haritalar - zaman çizelgeleri, Yeni Excel fonksiyonları, Excel’i PowerBI’ye yayınlayabilme, PowerPivot geliştirmeleri, PowerQuery geliştirmeleri)

PowerPoint 2019: Daha etkili içerikler oluşturun. (Sunumlarda slaytların sıralanması için yakınlaştırma yetenekleri, Geçiş özelliği, Simgeleri - SVG ve 3D modelleri ekleme ve yönetme becerisi, Geliştirilmiş gezici kalem kutusu)

Outlook 2019: E-postayı daha verimli bir şekilde yönetin. (Güncellenmiş kişi kartları, Office 365 Grupları1, @bahsetmeler, Odaklanmış gelen kutusu, Seyahat ve iletim özeti kartları)