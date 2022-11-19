WordPress için En İyi Kullanıcı Yönetimi Eklentileri

WordPress için en iyi kullanıcı yönetimi eklentileri neler? Bu yazıda WordPress tabanlı web sitelerinde kullanılabilecek en başarılı eklentileri bir arada topladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve beğendiğiniz eklentiyi indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

Kullanıcı odaklı bir WordPress web siteniz varsa ve sitenizde kayıtlı kullanıcıların yetkilerini, erişimlerini düzenlemek istiyorsanız, sizler için hazırladığımız en iyi kullanıcı yönetimi eklentilerine göz atmanızı tavsiye ederiz.

WordPress İçin Kullanıcı Yönetimi Eklentileri Listesi

User Role Editor

Members

Multisite User Management

User Switching

Advanced Access Manager

Delete Me

User Meta Manager

WP-Members

Yukarıda WordPress tabanlı web sitelerinde kullanılabilecek en başarılı eklentiler bulunuyor. Listede yer alan eklentilerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca WordPress hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız WordPress nedir, ne işe yarar, avantajları neler sorsularını yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

User Role Editor

User Role Editor eklentisiyle de sitenizdeki üye gruplarının rollerini düzenleyebilir, bu yetkilere göre kullanıcılarınıza görev dağılımı yapabilirsiniz. Çok kolay bir kullanıma sahip olan eklenti, kullanıcılara aynı anda birden fazla rol atanabilmesine de imkân tanıyor.

Members

Members, üyeler ve üye grupları üzerinde birtakım değişiklikler yapabilmenize olanak tanıyan başarılı bir eklentidir. WordPress sitenizde farklı kullanıcı grupları oluşturup, bu kullanıcılara çeşitli yetkiler vermek istiyorsanız tam size göre bir eklenti diyebiliriz. İçeriklerinize eklediğiniz kısa kodlar aracılığıyla hangi gruplara erişim verebileceğinizi belirleyebilirsiniz.

Multisite User Management

Özellikle çoklu WordPress bloglarında işe yarayacak bu eklenti ile kullanıcıların her blogdaki rollerini düzenleyebilirsiniz. Çok basit bir kullanıma sahip olan Multisite User Management'ı kullanarak kullanıcıların kayıtlı olduğu her web sitesi için varsayılan rol atayabilir ve istediğiniz zaman bu rolleri pratik bir şekidle değiştirebilirsiniz.

User Switching

Kullanımı gayet basit olan User Switching eklentisi sayesinde sitenizde kayıtlı kullanıcıların bağlı oldukları üye gruplarını değiştirebilir, aynı zamanda canlı olarak da görebilirsiniz. WordPress kullanıcı hesapları arasında geçiş yapabilmenize olanak tanıyan eklenti, site üzerindeki düzenlemeleri daha kolay şekilde yapabilmenize yardımcı oluyor.

Advanced Access Manager

Çok kullanışlı bir eklenti olan Advanced Access Manager eklentisi ile kullanıcı gruplarının sitenizdeki erişim izinlerini düzenleyebiliyorsunuz. Çeşitli kullanıcı grupları oluşturabilmenize olanak tanıyan eklenti sayesinde yeni oluşturduğunuz kullanıcı gruplarına çeşitli erişim hakları verebilirsiniz.

Delete Me

Belirli bir üye grubuna ait kullanıcıları tamamen silebilir, kullanıcıları tek tek silebilir ya da onların kendi hesaplarını silmeleri için sitenize bir buton ekleyebilirsiniz. Web sitenizde kayıtlı herhangi bir kullanıcı grubunu temizlemek için eklentinin ayarlar panelini kullanabilirsiniz.

User Meta Manager

User Meta Manager eklentisini kullanarak, sitenize kaydolmak isteyen kullanıcılardan telefon, yaş, şehir gibi bilgiler isteyebilirsiniz. Çok kullanışlı bir eklenti olan User Meta Manager'da kayıtlı olan kullanıcıları görüntüleyebilir ve biglilerinde değişiklik yapabilirsiniz.

WP-Members

WP-Members, web sitenize kayıt olmak isteyenler için üye formlarında ekstra bilgiler isteyip, içeriklerinize giriş formu ekleyebileceğiniz başarılı bir kullanıcı yönetimi eklentisidir. Özel profil alanları oluşturabilmenize olanak tanıyan eklentide kullanıcı kayıt formu, yönetici onayı ve kayıt için CAPTCHA opsiyonu gibi çeşitli özellikler bulunuyor.

Bu yazıda WordPress sistemini kullanan web siteleri için kullanıcı yönetimi eklentisi önerilerinde bulunduk. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayırca bir web sitesine sahip olmak istiyorsanız ücretsiz web sitesi kurma nasıl yapılır sorusunu cevapladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.