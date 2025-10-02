Xbox Game Pass Üyelik İptali Nasıl Yapılır? 2025 Güncel Adımlı Rehber

Xbox Game Pass, yüzlerce oyuna erişim sunan harika bir servis olsa da bazen oyun maratonuna ara vermek veya farklı hizmetleri denemek isteyebilirsiniz. Ya da son zammın ardından servisi pahalı bulabilirsiniz. Sebebiniz ne olursa olsun, Game Pass üyeliğinizi sonlandırmak oldukça basit bir işlemdir. Bu rehberde, Xbox Game Pass aboneliğinizi birkaç dakikada, sorunsuzca nasıl iptal edeceğinizi adım adım ve en güncel yöntemlerle anlatıyoruz.

Xbox Game Pass Üyeliği Nasıl İptal Edilir? (Hızlı Çözüm)

Microsoft Hesap Hizmetleri sayfasına gidin ve hesabınıza giriş yapın .

. Xbox Game Pass aboneliğinizin yanındaki "Yönet" seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Açılan ekranda "Aboneliği İptal Et" butonuna basın ve adımları onaylayın.

Game Pass Aboneliğini Sonlandırma (Adım Adım Detaylı Rehber)

İşlemi ekran görüntüleri eşliğinde, daha detaylı bir şekilde yapmak isteyenler için hazırladığımız kapsamlı rehberimize göz atın.

Adım 1: Microsoft Hesap Sayfanıza Erişin

İlk olarak, Microsoft Hesap Hizmetleri sayfasına gidin. Bu sayfa, tüm Microsoft aboneliklerinizi yönettiğiniz merkezi paneldir.

Xbox Game Pass aboneliğinizle ilişkili Microsoft hesabınızın e-posta ve şifresiyle giriş yapın.

Adım 2: Aboneliğinizi Yönetin

Giriş yaptıktan sonra, aktif hizmetleriniz listelenecektir. Listede "Xbox Game Pass" aboneliğinizi bulun.

Aboneliğinizin sağ tarafında bulunan "Yönet" butonuna tıklayın.

Adım 3: İptal İşlemini Başlatın ve Onaylayın

"Yönet" butonuna tıkladığınızda yeni bir sayfa açılacaktır. Bu sayfada ödeme bilgileriniz ve abonelik detaylarınız yer alır.

"Aboneliği İptal Et" veya "Yinelenen Ödemeyi Kapat" seçeneğini bulun ve üzerine tıklayın. Microsoft, size aboneliğinizi neden iptal ettiğinizi soran bir anket sunabilir.

veya seçeneğini bulun ve üzerine tıklayın. Microsoft, size aboneliğinizi neden iptal ettiğinizi soran bir anket sunabilir. Son olarak, iptal işlemini onaylamanız istenecektir. İptali onayla butonuna basarak işlemi tamamlayın. Aboneliğiniz, bir sonraki yenileme tarihinde sonlanacaktır.

İpucu Kutusu Eğer aboneliğinizi yeni başlattıysanız ve hiç kullanmadıysanız, Microsoft'un iade politikaları kapsamında para iadesi talep etme hakkınız olabilir. Aboneliği iptal ettikten sonra Microsoft Destek ile iletişime geçerek bu durumu sorgulayabilirsiniz.

Yaygın Hatalar ve Çözümleri

Hata: Yanlış Microsoft hesabına giriş yapmak. Çözüm: Birden fazla Microsoft hesabınız varsa, Game Pass aboneliğinizin bağlı olduğu doğru hesapla giriş yaptığınızdan emin olun. Aksi takdirde aboneliği listede göremezsiniz.

Yanlış Microsoft hesabına giriş yapmak. Hata: Yinelenen ödemeyi kapatmak yerine aboneliği tamamen dondurmak. Çözüm: "Yinelenen Ödemeyi Kapat" seçeneği, bir sonraki fatura döneminde sizden ücret alınmasını engeller. Eğer hizmeti hemen sonlandırmak istiyorsanız "İptal Et" seçeneğini arayın ve adımları takip edin.

Yinelenen ödemeyi kapatmak yerine aboneliği tamamen dondurmak.

Alternatif Yöntemler: Konsol Üzerinden İptal Etme

Xbox tuşuna basarak rehberi açın.

"Profil ve sistem" > "Ayarlar" > "Hesap" > "Abonelikler" yolunu izleyin.

yolunu izleyin. Game Pass aboneliğinizi seçin ve iptal talimatlarını takip edin.

Sonuç ve Öneriler

Gördüğünüz gibi, Xbox Game Pass üyeliğini sonlandırma işlemi birkaç basit adımdan oluşuyor. İster web tarayıcısı üzerinden ister konsolunuzdan bu işlemi hızlıca gerçekleştirebilirsiniz. 2025 yılı itibarıyla abonelik servislerinin artan popülaritesi, bu tür yönetim işlemlerini bilmeyi daha da önemli kılıyor.

Bütçenizi yönetmek veya farklı hizmetleri denemek için aboneliklerinizi düzenli olarak gözden geçirmeyi unutmayın. Bu rehberin Xbox Game Pass abonelik durdurma sürecinde size yardımcı olduğunu umuyoruz. Başka hangi oyun servisleri hakkında rehberler görmek istersiniz? Yorumlarda bizimle paylaşın!