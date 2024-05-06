Xiaomi Kablosuz Akıllı Su Sebili Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi’nin evcil hayvanlara özel olarak tasarladığı yeni ürünü hayvan severlerin ilgisini çekti. Evinde kedi, köpek gibi evcil hayvan besleyenler bu sebile bayılacak!

Markanın su filtreleme özelliğine sahip olan akıllı sebili, Xiaomi uygulaması sayesinde uzaktan da kontrol edilebiliyor. Ayrıca geniş su haznesi sayesinde küçük dostlarınızın uzun süreli su ihtiyacını karşılıyor. Bu yazımızda Xiaomi imzalı akıllı su sebili ile ilgili detayları kaleme aldık.

Xiaomi Akıllı Su Sebili Özellikleri

Xiaomi, Mijia adı altında çeşitli ev aletlerini kullanıcıları ile buluşturuyor. Evcil hayvanlara özel olarak tasarlanan su sebilinin sahip olduğu teknik özellikler ise şu şekilde sıralanıyor:

3 litrelik su kapasitesi

Su filtreleme özelliği

Farklı mod seçenekleri

5.000 mAh batarya

Tek seferlik şarj ile 4 aylık kullanım süresi

Üriner anemi riskinin azaltılmasını destekleyen özel tasarım

Bu özelliklere sahip olan akıllı su sebilinin su kapasitesi bir kedinin 3 haftalık su ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanmış. Yani, sebili bir kere doldurduğunuzda üç hafta boyunda tekrar su doldurmanıza gerek kalmıyor.

Akıllı teknolojileri ile suyu filtreleyip evcil dostlarınızla buluşturmanıza yardımcı olan sebil, farklı mod seçenekleri ile sevimli dostlarınız için su içmeyi eğlenceli bir alışkanlık haline getirmeyi başarıyor.

Cihazın kablosuz olması taşınabilirlik açısından avantaj sağlıyor. Seyahat sırasında, tatile gittiğinizde, evcil hayvanınızı yanınıza alsanız da almasanız da bu sebil ile su ihtiyacını karşılamanız mümkün olacak.

Xiaomi’nin ev aletleri ile senkronize edilebilen uygulamasından sebil ile ilgili verilere ulaşmanız mümkün. Örneğin, su seviyesini bu uygulama üzerinden kontrol edebilir, ihtiyaç halinde sebili doldurabilirsiniz.

Xiaomi Kablosuz Akıllı Su Sebili Fiyatı

Henüz global pazarda satışı olmayan ürün Çin’de aktif olarak alıcıları ile buluşuyor. Bu bölgedeki satış fiyatının 34 dolar olduğunu görüyoruz. Xiaomi’nin evcil hayvanlar için geliştirdiği bu yenilikçi tasarım Türkiye’ye gelir mi? Henüz bilmiyoruz ama eğer gelirse çok sayıda kullanıcının ilgisini çekeceğini düşünüyoruz.

Siz bu ürünü nasıl buldunuz? Xiaomi kablosuz akıllı evcil hayvan su sebili Türkiye’ye gelirse satın almayı düşünür müsünüz? Bu ürünle ve sunduğu özelliklerle alakalı yorumlarınızı bekliyoruz!