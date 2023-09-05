Xiaomi Redmi Note 11 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?
Xiaomi Redmi Note 11 serisi su geçirir mi sorusunun yanıtını merak edenler için rehber hazırladık. İşte Redmi Note 11 serisi suya dayanıklı mı sorusunun yanıtı!
Xiaomi Redmi Note 11 serisi su geçirir mi? Bu rehberde 2022 yılında piyasaya sürülen Redmi Note 11, Note 11 Pro ve Note 11 Pro+ isimli akıllı telefon modellerinin suya dayanıklı olup olmadığını açıkladık.
Rehberimizde ayrıca söz konusu telefonların özelliklerine de yer verdik. Fiyat performans telefonlar arasında yer alan Redmi Note 11 serisinin suya karşı dayanıklı mı sorusunun yanıtını merak ediyorsanız rehberimize göz atabilirsiniz.
İçindekiler [Gizle]
Xiaomi Redmi Note 11 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,43 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 409 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 3
- İşlemci: Snapdragon 680 4G
- İşlemci Çekirdekleri: 8 çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 6 nm
- RAM: 4 GB / 6 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Ön Kamera: 13 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Hücresel: 4G
- Bluetooth: 5.0
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Kablolu Şarj: 33W
Xiaomi Redmi Note 11 Su Geçirir mi?
IP53 sertifikasına sahip olan Xiaomi Redmi Note 11, suya karşı dayanıklıdır ancak tamamen su geçirmez değildir. Dolayısıyla söz konusu telefonun su geçirme ihtimali bulunuyor. Böyle bir durumda telefonda bazı problemler meydana gelebilir.
Suya ve Toza Dayanıklı Telefon Modelleri
Suya ve toza dayanıklı telefon, suyla temas edilmesi hâlinde normal şekilde çalışmayı sürdürür. Bu, kullanıcı için oldukça büyük bir öneme sahiptir.
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,67 inç
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 395 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 5
- İşlemci: Snapdragon 695 5G
- İşlemci Çekirdekleri: 8 çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 6 nm
- RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Ön Kamera: 16 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Hücresel: 4G / 5G
- Bluetooth: 5.1
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Kablolu Şarj: 67W
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Su Geçirir mi?
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G olarak isimlendirilen akıllı telefonda IP53 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun suya karşı dayanıklı bir yapıya sahip olmasını sağlıyor ancak tamamen su geçirmez yapmıyor. Bu nedenle telefonun su geçirebileceğini belirtmek gerekiyor.
En İyi Xiaomi Akıllı Telefon Modelleri - 2023
Xiaomi, her kullanıma uygun zengin model seçenekleriyle dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından biri. 2010 yılında Çin'de kurulan şirket, bugün tüm dünyada ciddi bir pazar payına sahip.
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,67 inç
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 395 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 5
- İşlemci: MediaTek Dimensity 920
- İşlemci Çekirdekleri: 8 çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 6 nm
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p 30 / 60 FPS, 720p 30 FPS
- Ön Kamera: 16 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 / 60 FPS, 720p 30 FPS
- Hücresel: 4G / 5G
- Bluetooth: 5.2
- Batarya Kapasitesi: 4500 mAh
- Kablolu Şarj: 120W
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G Su Geçirir mi?
IP53 sertifikasıyla dikkat çeken Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G, suya karşı dayanıklıdır fakat su geçirmez değildir. Dolayısıyla söz konusu akıllı telefon modeli su geçirebilir. Bu da telefonun düzgün şekilde çalışmamasına yol açabilir.
Xiaomi Redmi Note 12 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?
Xiaomi, kullanıcılarına Redmi Note serisinde 2 model sundu. Xiaomi Redmi Note 12 ve Note 12 Pro hem özellik hem de tasarım açısından birkaç noktada birbirinden ayrılıyor.
Bu rehberde Xiaomi Redmi Note 11 serisi suya karşı dayanıklı mı sorusunu yanıtladık. Söz konusu telefonlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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