Xiaomi Redmi Note 11 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Xiaomi Redmi Note 11 serisi su geçirir mi? Bu rehberde 2022 yılında piyasaya sürülen Redmi Note 11, Note 11 Pro ve Note 11 Pro+ isimli akıllı telefon modellerinin suya dayanıklı olup olmadığını açıkladık.

Rehberimizde ayrıca söz konusu telefonların özelliklerine de yer verdik. Fiyat performans telefonlar arasında yer alan Redmi Note 11 serisinin suya karşı dayanıklı mı sorusunun yanıtını merak ediyorsanız rehberimize göz atabilirsiniz.

Xiaomi Redmi Note 11 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,43 inç

: 6,43 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 409 PPI

: Yaklaşık 409 PPI Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz Ekran Koruma Teknolojisi : Corning Gorilla Glass 3

: Corning Gorilla Glass 3 İşlemci : Snapdragon 680 4G

: Snapdragon 680 4G İşlemci Çekirdekleri : 8 çekirdek

: 8 çekirdek Üretim Teknolojisi : 6 nm

: 6 nm RAM : 4 GB / 6 GB

: 4 GB / 6 GB Depolama : 64 GB / 128 GB

: 64 GB / 128 GB Arka Kamera : 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

: 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Hücresel : 4G

: 4G Bluetooth : 5.0

: 5.0 Batarya Kapasitesi : 5000 mAh

: 5000 mAh Kablolu Şarj: 33W

Xiaomi Redmi Note 11 Su Geçirir mi?

IP53 sertifikasına sahip olan Xiaomi Redmi Note 11, suya karşı dayanıklıdır ancak tamamen su geçirmez değildir. Dolayısıyla söz konusu telefonun su geçirme ihtimali bulunuyor. Böyle bir durumda telefonda bazı problemler meydana gelebilir.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,67 inç

: 6,67 inç Ekran Teknolojisi : Super AMOLED

: Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 395 PPI

: Yaklaşık 395 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Koruma Teknolojisi : Corning Gorilla Glass 5

: Corning Gorilla Glass 5 İşlemci : Snapdragon 695 5G

: Snapdragon 695 5G İşlemci Çekirdekleri : 8 çekirdek

: 8 çekirdek Üretim Teknolojisi : 6 nm

: 6 nm RAM : 4 GB / 6 GB / 8 GB

: 4 GB / 6 GB / 8 GB Depolama : 64 GB / 128 GB

: 64 GB / 128 GB Arka Kamera : 108 MP + 8 MP + 2 MP

: 108 MP + 8 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Hücresel : 4G / 5G

: 4G / 5G Bluetooth : 5.1

: 5.1 Batarya Kapasitesi : 5000 mAh

: 5000 mAh Kablolu Şarj: 67W

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Su Geçirir mi?

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G olarak isimlendirilen akıllı telefonda IP53 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun suya karşı dayanıklı bir yapıya sahip olmasını sağlıyor ancak tamamen su geçirmez yapmıyor. Bu nedenle telefonun su geçirebileceğini belirtmek gerekiyor.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,67 inç

: 6,67 inç Ekran Teknolojisi : Super AMOLED

: Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 395 PPI

: Yaklaşık 395 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Koruma Teknolojisi : Corning Gorilla Glass 5

: Corning Gorilla Glass 5 İşlemci : MediaTek Dimensity 920

: MediaTek Dimensity 920 İşlemci Çekirdekleri : 8 çekirdek

: 8 çekirdek Üretim Teknolojisi : 6 nm

: 6 nm RAM : 6 GB / 8 GB

: 6 GB / 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 108 MP + 8 MP + 2 MP

: 108 MP + 8 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 30 / 60 FPS, 720p 30 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 30 / 60 FPS, 720p 30 FPS Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 / 60 FPS, 720p 30 FPS

: 1080p 30 / 60 FPS, 720p 30 FPS Hücresel : 4G / 5G

: 4G / 5G Bluetooth : 5.2

: 5.2 Batarya Kapasitesi : 4500 mAh

: 4500 mAh Kablolu Şarj: 120W

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G Su Geçirir mi?

IP53 sertifikasıyla dikkat çeken Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G, suya karşı dayanıklıdır fakat su geçirmez değildir. Dolayısıyla söz konusu akıllı telefon modeli su geçirebilir. Bu da telefonun düzgün şekilde çalışmamasına yol açabilir.

Bu rehberde Xiaomi Redmi Note 11 serisi suya karşı dayanıklı mı sorusunu yanıtladık. Söz konusu telefonlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.