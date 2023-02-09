Deprem Bölgelerine 2. El Eşya Neden Gönderilemiyor?

Meydana gelen doğal afetlerin ardından deprem bölgelerine yardım gönderilmesi, orada yer alan insanlar açısından oldukça kritik bir öneme sahip. Peki, deprem bölgelerine 2. el eşya gönderilmemesinin nedeni nedir? Bu yazıda çoğu kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı gün içerisinde saat 13.24'te ise ikinci bir felaket yaşandı. Gerçekleşen ikinci depremin şiddeti ise 7,6'ydı.

Meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Hatay ve Osmaniye dahil olmak pek çok il ciddi şekilde etkilendi. Büyük bir yıkıma yol açan depremler binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve on binlerce insanın enkaz altında kalarak yaralanmasına neden oldu.

Diğer şehirlerde yaşayan kişiler tarafından depremzedelere yardım gönderilmesi oldukça önemli. Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, CNN Türk'te katıldığı canlı yayın esnasında kışlık montlar, ayakkabılar ve elbise gibi ürünlere ihtiyaç olduğunu fakat afet bölgesine gönderilecek olan ürünlerin ikinci el ve kullanılmış olmaması gerektiğini söyledi.

Ankara, Bolu ve Manisa gibi büyük şehirlerin büyükşehir belediyelerinin, ilçe belediyelerinin ve valiliklerin başlattığı yardım kampanyalarında depremzedelere gönderilecek ürünlerin kullanılmış, ikinci el, son kullanma tarihi geçmiş ya da geçmeye yakın olan malzeme olmaması istendi.

Yalnızca 6 Şubat tarihinde gerçekleşen depremlerde değil, 2011 yılında Van'da meydana gelen depremde de aynı şekilde ikinci el kıyafetlerin gönderilmemesi istenmişti. Peki, deprem bölgelerine ikinci el eşya neden gönderilemiyor?

Deprem Bölgelerine 2. El Eşya Yardımının Kabul Edilmemesinin Nedeni

Pek çok insan, deprem bölgelerinde 2. el giysi yardımının neden kabul edilmediğini merak ediyor. Doğal afetlerin ardından o bölgelerde salgın hastalık riskinin artmasına yol açabiliyor. 2011 yılında Van'da gerçekleşen depremde su kaynaklı bulaşıcı hastalıkların sayısında artış meydana gelmişti.

Elbette doğal afet bölgelerinde tek problem su kaynaklı bulaşıcı hastalıkların artması değil. İkinci el giysiler, mantar ve uyuz gibi hastalıkların yayılma riskinin yükselme ihtimali bulunuyor. Dolayısıyla bu ürünlerin depremzedelere teslim edilmeden önce dezenfekte edilmesi yani mikroplardan temizlenmesi gerekiyor.

Bir deprem bölgesinde yardım kutularının içerisinde yer alan 2. el giysileri kategorize etmek çok zor. Yani kullanılabilir olanları, kullanılabilir durumda olmayan giysileri, temiz olanları ve kirli olan giysileri ayırmak ek bir işgücü anlamına geliyor. Bu, işgücünün yanı sıra önemli bir zamana da ihtiyaç duyulmasına neden oluyor.

Söz konusu nedenlerden ötürü deprem bölgelerine gönderilecek eşyaların ikinci el yani kullanılmamış olmaması gerekiyor. Buna özen göstererek deprem bölgelerinde yer alan insanlara yardım edebilir ve büyük bir felaket yaşamış olan kişilere destek olabilirsiniz.