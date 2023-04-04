Yalın İnternet Nedir? Ne İşe Yarar?

Taşındığı yeni eve internet bağlatmak isteyen pek çok kişinin kafasında yalın internet nedir sorusu oluşabiliyor çünkü bazı internet servis sağlayıcılarının web sitelerinde yalın internetle ilgili bazı paketler bulunuyor.

İnsanların bilgiye çok kolay bir şekilde ulaşmasını mümkün hâle getiren internet günümüzde dünyanın dört bir noktasında oldukça yaygın hâle geldi. Yeni bir eve taşınan kişilerin tercih edebileceği birden fazla internet servis sağlayıcısı yer alıyor.

İnternet servis sağlayıcıları tarafından sunulan paketlere göz atıldığında fiber, ADSL gibi hizmetlerin yanı sıra yalın internet hizmetiyle de karşılaşılıyor. Peki, yalın internet ne demek?

Yalın İnternet Nedir?

Yalın internet, insanların sabit bir hatta ihtiyaç duymadan internet kullanabilmesine imkân tanır. Yani söz konusu hizmeti tercih ettiğinizde evinize sabit hat bağlatmanıza gerek kalmadan internetten faydalanabilirsiniz.

Diğer internet bağlantı türlerinde PSTN (Public Switched Telephone Network) zorunluluğu bulunurken yalın internette ise bu zorunluluk yoktur. Yani DSL bağlantısının sağlanabilmesi için sabit telefon kullanılmasına gerek kalmaz.

NDSL hattı direkt olarak modeme bağlandığından dolayı büyük kolaylık sağlar. Ev telefonu olmadan internete bağlanılmasını sağlayan hizmet ile ilgili çeşitli paketler mevcut. İnternet hızı ise seçtiğiniz pakete göre değişiklik gösterebilir.

Yalın İnternetin Avantajları Neler?

Pek çok internet servis sağlayıcısı tarafından sunulan yalın internetin en büyük avantajlarından biri sabit hatta gerek duyulmamasıdır. Sabit bir telefona ihtiyaç olmadığından ötürü ekstra ücret ödenmesine de gerek yoktur. Dolayısıyla daha uygun maliyetlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Yalın internet ile ilgili merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Yalın İnternet ile ADSL Arasındaki Fark Nedir?

ADSL ile yalın internet arasındaki en büyük fark sabit hattır. Yalın internet sayesinde sabit bir hatta ihtiyaç duymadan bağlantı sağlanır. ADSL'de internet bağlantısı sağlanabilmesi için sabit telefon hattına ihtiyaç duyulur.

Yalın İnternet Ücretli mi?

İnternet servis sağlayıcıları tarafından sunulan yalın internet hizmeti ile ilgili çeşitli paketler bulunuyor. Bu paketler belirli ücretlere sahiptir. Dolayısıyla söz konusu hizmeti kullanabilmek için aylık ücret ödemeniz gerekiyor.

Yalın İnternet Kullanımı Yasaklandı mı?

Hayır. Yalın internet kullanımı yasaklanmadı. İnternet servis sağlayıcılarının web siteleri üzerinden veya müşteri hizmetlerinden yalın internet paketleriyle ilgili bilgi edinebilir ve beğendiğiniz pakete abone olabilirsiniz.

Bu yazıda yalın internet ne demek sorusu dahil olmak üzere birçok soruyu yanıtladık. Peki, siz yalın internet hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alaan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.