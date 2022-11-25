Yandex Browser Eklentileri Nasıl Kullanılır?

Yandex Browser'da eklenti kullanma işlemi çok pratik bir şekilde yapılabiliyor. Peki, tüm dünyada çok fazla sayıda kişi tarafından tercih edilen web tarayıcısında uzantılar nasıl kullanılır? Bu yazıda uzantı yükleme ve kullanma işleminin nasıl yapılacağını açıkladık.

Modern arayüze sahip olan Yandex Browser, ilk olarak 2012 yılında kullanıma sunuldu. Uzun yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran tarayıcı, dünya çapında çok sayıda internet kullanıcısı tarafından tercih ediliyor.

Sahip olduğu özellikler ile dikkat çeken web tarayıcısında çeşitli eklentiler de kullanılabiliyor. Peki, Yandex Browser'da uzantı yükleme ve kullanma işlemi için hangi adımların uygulanması gerekiyor? Bu yazıda çoğu bilgisayar kullanıcısı tarafından merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

Yandex Browser Eklenti Yükleme ve Kullanma Adımları

Chrome Web Mağazası'nı ziyaret edin.

Eklemek istediğiniz uzantının sayfasına girin.

"Chrome'a ekle" butonuna basın.

Bir pencere açılacak.

"Uzantı ekle" butonuna basın.

Eklenti simgesi, tarayıcının sağ üst köşesine eklenecektir.

Eklenti simgesinin üzerine tıklayın.

Çeşitli ayarlar yapın.

Yandex tarafından sunulan popüler web tarayıcısı Yandex Browser'da uzantı kullanmak için uygulamanız gereken bazı adımlar bulunuyor. Bu adımları sırası ile uygulamanız hâlinde uzantı tarayıcınıza yüklenecektir. Böylelikle uzantıyı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Söz konusu işlem için ilk olarak Chrome Web Mağazası'nı ziyaret etmeniz gerekiyor. Sayfa açıldıktan sonra eklemek istediğiniz uzantıyı arama kutucuğuna yazıp aratın. Arama sonuçları üzerinden uzantının üzerine tıklayın. Bu adımı uyguladığınız takdirde uzantı sayfası görüntülenecektir.

Uzantı sayfasında yer alan "Chrome'a ekle" butonuna tıklayın. Bu adımı uygulamanız hâlinde ekranın ortasında bir pencere açılacak. Açılan pencerenin üzerinde eklentinin hangi erişimlere sahip olacağı bilgisini göreceksiniz. "Uzantı ekle" butonuna basarak eklenti yükleme işlemini tamamlayabilirsiniz.

"Uzantı ekle" butonuna tıklamanız durumunda eklenti kısa süre içerisinde tarayıcınıza eklenecektir. Yükleme işlemi gerçekleştikten sonra tarayıcının sağ üst köşesinde eklenti simgesini göreceksiniz. Bu simgesinin üzerine tıkladığınızda bir pencere açılacak.

Açılan pencere üzerinden eklenti ile ilgili çeşitli ayarlar yapabilirsiniz. Eklenti ile ilgili daha kapsamlı ayarlara erişebilmek için uzantı simgesine sağ tıklayın ve hemen ardından "Eklentiyi yönet" seçeneğini seçin. Bu adımı uyguladığınızda yeni bir sayfa açılacak. Açılan sayfada pek çok ayara ulaşabilirsiniz.

Bu yazıda çok sayıda internet kullanıcısı tarafından kullanılan Yandex Browser'da uzantıların nasıl ekleneceğini ve kullanılabileceğini açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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