Google Hakkında Şaşırtan Bilgiler

Her gün defalarca kenarından köşesinden bulaştığımız Google, hayatımızın bir parçası olmuş da hiç fark etmemişiz diyeceğiniz bilgileri öğrenmeye hazır mısınız? Aşağıda sıraladığımız 48 bilgi, Google’ın bireysel, sosyal ve küresel yaşamda ne kadar önemli bir yere sahip olduğunun ispatı olarak "ibretlik" satırbaşlarından oluşuyor.

Larry Page ve Sergey Brin tarafından 1996 yılında, Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencisi oldukları sırada kurulan Google hakkında hiç bilmediğiniz bazı gerçekler, sizi oldukça şaşırtacak. Sadece şaşırtmakla kalmayacak bilgi dağarcığınızı da zenginleştirecek.

Google Hakkında İnanılmaz Gerçekler

Google’da her gün yapılan kelime aramalarının en az yüzde 15’i daha önce hiç aranmamış kelimelerden oluşuyor.

Google ilk kurulduğunda adı Backrub'dı ve sayfası aşağıdaki gibiydi.

1999 yılında kurucuları Google’ı satmak için Excite isimli bir firmayla görüştü. Bedel olarak 1 milyon dolar teklif ettiler. Excite Google’ın bir geleceği olmadığını söyleyerek onları reddetti.

isimli bir firmayla görüştü. Bedel olarak 1 milyon dolar teklif ettiler. Excite Google’ın bir geleceği olmadığını söyleyerek onları reddetti. Google kurulduğundan bu yana akademik zekadan çok pratik zekaya önem veren bir firma oldu. Şu anda bile çalışanlarının yüzde 14’nün lise diploması bile yok.

önem veren bir firma oldu. Şu anda bile çalışanlarının yüzde 14’nün lise diploması bile yok. Google arama çubuğuna “askew” yazıp aratırsanız, sonuçlar hafif sağa doğru yatmış olarak geliyor.

yazıp aratırsanız, sonuçlar hafif sağa doğru yatmış olarak geliyor. Eğer Google çalışanlarından biri doğal sebeplerle hayatını kaybederse eşleri 10 yıl boyunca yarım maaş almaya devam ediyor. Çocukları da 19 yaşına kadar ayda 1.000 dolar maaşa bağlanıyor.

Google Street View çalışmalarına çölleri dahil etmek için develeri kullanmıştı.

çalışmalarına çölleri dahil etmek için develeri kullanmıştı. Google yerine Bing kullanmak için ABD’de Microsoft bir kampanya başlatmış ve kullanıcılara para teklif etmişti.

kullanmak için ABD’de bir kampanya başlatmış ve kullanıcılara para teklif etmişti. “Kendimi şanslı hissediyorum” butonu Google’a her yıl 10 milyon dolara mal oluyor. Çünkü bu buton aramalarda reklamları atlıyor.

Google her yıl sadece reklamlardan 64.21 milyar dolar ciro yapıyor. Bu rakam CBS, NBC, ABC ve FOX TV kanallarının “prime time” olarak adlandırılan, televizyonların en cok izlendiği 20.00 - 22.59 (22.59 dahil) arası saat dilimi toplam reklam gelirinden daha fazla.

Her dakika Google’da 2 milyonun üzerinde kelime sorgulanıyor.

2004 yılının 1 Nisan gününde servise alınan Gmail , birçok kullanıcı tarafından Nisan 1 şakası olarak algılanıp ciddiye alınmamıştı.

, birçok kullanıcı tarafından Nisan 1 şakası olarak algılanıp ciddiye alınmamıştı. Firefox tarayıcısının baş geliştiricisi Ben Goodler senelerdir Google için çalışıyor. Firefox’un Google’ı bir türlü yakalayamamış olmasının sebebi olarak bu durum fazlaca dile getiriliyor.

senelerdir Google için çalışıyor. Firefox’un Google’ı bir türlü yakalayamamış olmasının sebebi olarak bu durum fazlaca dile getiriliyor. İlk yapılan Google Doodle kurucuları olan Sergey Brin ve Larry Page’in 1998’de gittiği Rock Festivali Burning Man’e aitti.

kurucuları olan Sergey Brin ve Larry Page’in 1998’de gittiği Burning Man’e aitti. Yine 2007’nin 1 Nisan gününde Google, tüm personele kampüste başıboş bir piton yılanı görüldüğünü ve herkesin azami dikkatli olmasını öneren bir e-posta gönderdi. Bu da bir şaka değildi.

Google’ın attığı ilk kurumsal Tweet “kendimi şanslı hissediyorum” olmuştu. Ancak bu Tweet “binary kod” yani sayısal olarak yazılmıştı.

olmuştu. Ancak bu Tweet “binary kod” yani sayısal olarak yazılmıştı. Google’ın ilk bilgisayar depolama ünitesi tamamen Lego’dan yapılmıştı.

Google kendi kendine öğrenen öğrenen bilgisayar programı yaptı.

Google dünyanın en çok ziyaret edilen tek web sitesi.

Google ABD’de arka arkaya 2014’e kadar ülkenin en büyük şirketi unvanını kimseye kaptırmadı.

Google ismi tamamen bir kod hatasının ardından kabul edilmiş. Orijinal kodda Googol yazılmak istenirken “1” rakamını takip eden yüz adet “0” dan oluşuyor.

Google köpekleri kedilere tercih eden bir şirket olarak biliniyor. Tamam, kedileri de seviyorlar ancak ilk kuruluşlarında ticari sicillerinde köpek ürünleri satabileceklerine dair ibareler yer alıyor.

16 Ağustos 2013’te Google 5 dakika kadar çöktü. Bu süre içinde dünya internet trafiği yüzde 40 oranında düştü.

Google’ın Uzay Yolu serisinde uzaylı bir ırk olan Klingon dilinde bir sitesi daha var ve aynı işi yapıyor.

dilinde bir sitesi daha var ve aynı işi yapıyor. Google 2010 yılından beri her ay bünyesine 2 şirket dahil etti.

Googlesucks.com (Googleberbat.com) tamamen Google’a ait bir domain adı.

Google'da yapılan bir tek arama, Apollo 11’i uzaya gönderen bilgisayardan daha çok işlem gücü gerektiriyor.

Google 25 Aralık 2016’ya kadar aya inebilecek herhangi özel bir takıma 20 milyon dolar ödeyecek. Hatta bununla ilgili Lunar Xprize adında bir resmi web sitesi bile var.

adında bir resmi web sitesi bile var. Google Maps trafik kontrolünü Android cihazların trafikte yapabildikleri süratlerine göre hesaplıyor.

cihazların trafikte yapabildikleri süratlerine göre hesaplıyor. Google arama motoruna Atari Breakout yazarsanız bu oyunu oynayabiliyorsunuz.

Google.com/mars sitesinde en kesin ve net Mars gezegeni fotoğraflarını, kızılötesi Mars resimlerini ve gezegenin alçaklık yükseklik bilgilerini bulabilirsiniz.

fotoğraflarını, kızılötesi Mars resimlerini ve gezegenin alçaklık yükseklik bilgilerini bulabilirsiniz. Google Earth’ün bünyesinde bulunan veri tabanı 20 Petabayt’ı geçiyor. Bu arada 1024 TB (terabayt) = 1 PB (petabayt).

2013 yılında Google Calico isminde yaşlanmayı önleme araştırmaları yapan bir şirket kurdu. Bu şirket ölüme de çare arıyor.

isminde yaşlanmayı önleme araştırmaları yapan bir şirket kurdu. Bu şirket arıyor. Google Gmail servisini 2004 yılında 1GB bedava depolama alanı ile servise açarken, Hotmail sadece 2MB depolama alanı verebiliyordu.