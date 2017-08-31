Yandex Browser, internet üzerinde gezinmek için kullanabileceğiniz hızlı, sade ve kullanışlı bir internet tarayıcısıdır.

Can Çevrim - 4 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yandex Browser, Rusya'nın en popüler arama motoru olan Yandex tarafından geliştirilen sade, hızlı ve kullanışlı bir internet tarayıcısıdır. Google Chrome da olduğu gibi Chromium alt yapısı üzerine kurulan Yandex Browser sade kullanıcı arayüzüyle dikkat çekmektedir.

Yandex Browser İndir

Türkiye tarayıcı pazarında da yavaş yavaş kendini göstermeye başlayan Yandex Browser sayesinde kullanıcılar aynı zamanda Yandex tarafından Türk kullanıcılarının beğenisine sunulan Yandex.Disk, Yandex.Haritalar, Yandex.Mail gibi Yandex servislerine de doğrudan erişim sağlayabiliyorlar.

Akıllı satır, favori siteler, turbo modu gibi farklı ve dikkat çeken özelliklerinin yanında sade, kullanışlı ve hızlı arayüzü sayesinde kullanıcılara kusursuz bir web deneyimi yaşatabilmek için hazırlanan tarayıcının bu konuda oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim.

Kullanmakta olduğunuz tarayıcıdan memnun değilseniz ve alternatif olarak kullanabileceğiniz bir tarayıcıya ihtiyaç duyuyorsanız, Yandex Browser'ı mutlaka denemenizi öneririm.

Yandex Browser Özellikleri