Yandex Browser
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,557,523
- DOSYA BOYUTU 2.2 MB
- Üretici Yandex
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Yandex Browser, internet üzerinde gezinmek için kullanabileceğiniz hızlı, sade ve kullanışlı bir internet tarayıcısıdır.
Yandex Browser, Rusya'nın en popüler arama motoru olan Yandex tarafından geliştirilen sade, hızlı ve kullanışlı bir internet tarayıcısıdır. Google Chrome da olduğu gibi Chromium alt yapısı üzerine kurulan Yandex Browser sade kullanıcı arayüzüyle dikkat çekmektedir.
Yandex Browser İndir
Türkiye tarayıcı pazarında da yavaş yavaş kendini göstermeye başlayan Yandex Browser sayesinde kullanıcılar aynı zamanda Yandex tarafından Türk kullanıcılarının beğenisine sunulan Yandex.Disk, Yandex.Haritalar, Yandex.Mail gibi Yandex servislerine de doğrudan erişim sağlayabiliyorlar.
Akıllı satır, favori siteler, turbo modu gibi farklı ve dikkat çeken özelliklerinin yanında sade, kullanışlı ve hızlı arayüzü sayesinde kullanıcılara kusursuz bir web deneyimi yaşatabilmek için hazırlanan tarayıcının bu konuda oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim.
Kullanmakta olduğunuz tarayıcıdan memnun değilseniz ve alternatif olarak kullanabileceğiniz bir tarayıcıya ihtiyaç duyuyorsanız, Yandex Browser'ı mutlaka denemenizi öneririm.
Yandex Browser Özellikleri
- Sade kullanıcı arayüzü
- Akıllı satır özelliğiyle hem site adreslerini hemde arama sorguları tek yerden kontrol edebilme
- Favori siteler özelliği sayesinde tüm favori sitelerinize aynı yerden tek tıklamayla ulaşabilme
- Turbo modu sayesinde internet siteleri yüzde 35'e kadar daha hızlı
- Hızlı bağlantılar
- Üç farklı dilde çeviri (Türkçe, Rusça, İngilizce)
- Özelleştirilebilir arka planlar
- Eşitleme (senkronizasyon) özelliği sayesinde farklı bilgisayarlar üzerinde bile tarayıcınıza giriş yaparak kendi ayarlarınızla kullanabilme
- Yandex'in güvenlik sistemi milyonlarca siteyi denetler ve bu sayede Yandex Browser güvenli bir web deneyimi yaşamanıza olanak sağlar.
- Diğer tarayıcılar üzerindeki verileri doğrudan içe aktarabilme
Yandex.Browser
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 26,707
- DOSYA BOYUTU 276 MB
- Üretici Yandex
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Android mobil cihazınızda web sitelerini en hızlı şekilde gezmek ve güvenle internette sörf yapmak için Yandex.Browser'ı kullanabilirsiniz.
Yandex.Browser, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz hızlı ve güvenli bir internet tarayıcısıdır. Kullanıcı dostu arayüzü ve özellikleriyle karşımıza çıkan uygulamada, aradığnız her şeyi bulabilir ve görüntülü arama özelliğini kullanabilirsiniz.
Uygulamaya girdiğinizde fark edebileceğiniz gibi oldukça hızlı bir tepki süresine sahip olan Yandex.Browser, aramaları da çok hızlı tamamlayabiliyor ve adres çubuğuna tüm adresi girmenize gerek bırakmadan istediğiniz web sitesine sizi yönlendirebiliyor.
Hemen ekranın alt kısmında yer alan akıllı satır sayesinde kolayca arama ve adres girişlerini yapabildiğiniz için uygulamayı kullanırken çok hızlı olabileceğinize inanıyorum. Sadece klavye girişini değil, aynı zamanda mikrofon ile söylenen girişleri de anlayabilen tarayıcı, web sitelerinin sadece adını yazarak ya da söyleyerek ziyaret edebilmenize imkan tanıyor.
Yandex.Browser İndir
Arama sonuçlarında ise direkt olarak aradığınız nesneleri size sunan Yandex.Browser, böylece müzik arıyorsanız direkt dinlemenizi, resim arıyorsanız direkt görüntülemenizi sağlayabiliyor. Adres girmeden önde karşınıza çıkan favoriler ekranı ise masaüstü PC sürümünde olduğu gibi en sevdiğiniz ve sık girdiğiniz web sitelerini hemen görmenizi sağlıyor.
Tabii ki Yandex.Browser denince akla gelen turbo modu bu sürümde de unutulmamış. Özellikle internet bağlantısı sınırlı ve kotalı olanların işine yarayacak olan bu mod, web sayfalarının içeriklerini sıkıştırarak sayfaların çok daha hızlı açılmasını sağlıyor.
Siz de Android cihazlarınıza Yandex.Browser indirin ve internette en iyi şekilde gezinin!
Yandex.Browser
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,928
- DOSYA BOYUTU 469 MB
- Üretici Yandex
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Yandex.Browser, iOS için hızlı ve kullanışlı web tarayıcısıdır.
Rus kökenli arama motoru Yandex’in güvenli ve hızlı web tarayıcısı Yandex.Browser, iOS için rahat ve kullanışlı web deneyimi sunar. Sitenin adresini tam yazmadan ziyaret edeceğiniz siteyi algılar. Aradığınız web sayfalarına tek dokunuşla erişmenizi sağlayan dahili araması ve hızlı sayfa yüklemesi ile dikkat çeken Yandex.Browser ile favori siteleriniz parmaklarınızın ucunda.
Akıllı Kutu, web adreslerini ve yazılan / söylenilen arama sorgularını anlar, basit bir açıklama ile (“haberler” gibi) çok sayıda sayfa tanır, hazırlanmış kısa bilgi ve verileri öneriler arasında görüntüler. Yandex.Browser’ın aradığınızı daha kolay bulmanıza yardımcı olmak için arama sonuçlarının yanında web sayfalarını da açar.
Yandex.Browser bazı yanıtları anında göstererek zamandan tasarruf etmenizi sağlar. (Harita üzerinde en yakındaki kafenin yeri, resimler, haberler, videolar gibi.) Yandex.Browser’ın adres çubuğunda veya yeni bir sekme açarken görünen Tablo, sık ziyaret ettiğiniz siteleri gösterir. Favori sitelerinizi tablo üzerine sabitleyerek sitelere hızlıca erişebilirsiniz.
Yandex.Browser İndir
Turbo teknolojisi internet bağlantınızın yavaş olması durumunda devre girerek web sayfalarını sıkıştırır. Böylece bağlantınız yavaş olsa dahi web sayfaları daha hızlı yüklenir.
Tüm bunların yanı sıra kameranızı kullanarak arama yapabilir ve görsel araması yapabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir şeyin fotoğrafını çekin veya galerinizdeki fotoğrafları içe aktarın. Ardından karşınıza çıkan sonuçlarla birlikte şaşırabilirsiniz.
hızlı ve sade bir web tarayıcısı arıyorsanız, Yandex.Browser’ı indirin ve iOS cihazlarınızda kullanmaya hemen başlayın.
Yandex Browser
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 22,282
- DOSYA BOYUTU 68.9 MB
- Üretici Yandex
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Yandex internet tarayıcısını kullanarak hem Yandex servislerinden kolayca faydalanabilir hem de hızlı ve güvenli bir internet gezintisi yapabilirsiniz.
Yandex ülkemize giriş yaptığından beri verdiği panorama, haritalar, bulut depolama, arama motoru ve e-posta gibi pek çok kaliteli hizmetiyle Türk kullanıcıların gönlünde taht kurduktan sonra şimdi de internet tarayıcısı ile karşımızda.
Yandex internet tarayıcısı flash oynatma, pdf gösterebilme gibi pek çok standart özelliği içerisinde barındırarak hem diğer tarayıcılardan geri kalmıyor hem de yandex servislerine rahat erişim, bulut bilişim desteği ve Chromium altyapısı ile hız, güvenlik, kullanılabilirlik ve internete rahat erişim olanağı sunuyor.
Geliştiriciler için de geniş olanaklar barındıran Yandex web tarayıcısına herkesin bir defa da olsa göz atması gerektiğine inanıyorum.