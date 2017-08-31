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Yandex Browser Ekran Görüntüleri - 10
Yandex Browser

Yandex Browser

kullanıcı
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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 2,557,523
  • DOSYA BOYUTU 2.2 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Yandex
  • İndir

Yandex Browser, internet üzerinde gezinmek için kullanabileceğiniz hızlı, sade ve kullanışlı bir internet tarayıcısıdır.

Can Çevrim
Can Çevrim -

Yandex Browser, Rusya'nın en popüler arama motoru olan Yandex tarafından geliştirilen sade, hızlı ve kullanışlı bir internet tarayıcısıdır. Google Chrome da olduğu gibi Chromium alt yapısı üzerine kurulan Yandex Browser sade kullanıcı arayüzüyle dikkat çekmektedir.

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Türkiye tarayıcı pazarında da yavaş yavaş kendini göstermeye başlayan Yandex Browser sayesinde kullanıcılar aynı zamanda Yandex tarafından Türk kullanıcılarının beğenisine sunulan Yandex.Disk, Yandex.Haritalar, Yandex.Mail gibi Yandex servislerine de doğrudan erişim sağlayabiliyorlar.

Akıllı satır, favori siteler, turbo modu gibi farklı ve dikkat çeken özelliklerinin yanında sade, kullanışlı ve hızlı arayüzü sayesinde kullanıcılara kusursuz bir web deneyimi yaşatabilmek için hazırlanan tarayıcının bu konuda oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim.

Kullanmakta olduğunuz tarayıcıdan memnun değilseniz ve alternatif olarak kullanabileceğiniz bir tarayıcıya ihtiyaç duyuyorsanız, Yandex Browser'ı mutlaka denemenizi öneririm.

Yandex Browser Özellikleri

  • Sade kullanıcı arayüzü
  • Akıllı satır özelliğiyle hem site adreslerini hemde arama sorguları tek yerden kontrol edebilme
  • Favori siteler özelliği sayesinde tüm favori sitelerinize aynı yerden tek tıklamayla ulaşabilme
  • Turbo modu sayesinde internet siteleri yüzde 35'e kadar daha hızlı
  • Hızlı bağlantılar
  • Üç farklı dilde çeviri (Türkçe, Rusça, İngilizce)
  • Özelleştirilebilir arka planlar
  • Eşitleme (senkronizasyon) özelliği sayesinde farklı bilgisayarlar üzerinde bile tarayıcınıza giriş yaparak kendi ayarlarınızla kullanabilme
  • Yandex'in güvenlik sistemi milyonlarca siteyi denetler ve bu sayede Yandex Browser güvenli bir web deneyimi yaşamanıza olanak sağlar.
  • Diğer tarayıcılar üzerindeki verileri doğrudan içe aktarabilme