CEO Olan Yapay Zeka Robotu Mika Nedir?

Yapay zekâ teknolojisinin gelişmesiyle birlikte insanların birçoğu aynı sorunun cevabını merak eder oldu: İnsana benzetilmeye çalışılan yapay zekâlı robotlar işlerimizi elimizden alacak mı?

Bizim yerimize geçerler mi? Bu soruların cevapları her ne kadar tartışmaya açık olsa da Polonya merkezli bir firma bu konuda 2022 yılında büyük bir adım attı.

Mika isimli insansı yapay zekâ robotunu CEO olarak işe aldı. Mika, 2 yıla yakın bir süredir bu şirketin yönetiminden sorumlu. Peki, böyle büyük bir istihdam fırsatı yakalayan insansı robot Mika nedir? Ne iş yapıyor? Kim tarafından ve nasıl geliştirildi? İşte, detaylar!

Dünyanın İlk Yapay Zekâlı CEO’su Mika Nedir?

İlk insansı robot olarak dünyaya tanıtılan Sophia’yı duymayan kalmadı. Sophia’nın geliştiricisi ise Hanson Robotics adlı bir firmaydı. Aynı firmanın ürettiği Mika, bir nevi Sophia’nın kardeşi diyebiliriz. Tabii, yeni robotun Sophia ile kıyaslandığında daha gelişmiş özelliklere sahip olduğu belirtiliyor.

Dictador isimli Polonya merkezli bir firma, Mika’yı 1 Eylül 2022 tarihinde işe almıştı. Firmanın başında görev alan robot hem şirketi yönetiyor hem de firmanın yüzü olarak tanıtılıyor. Bu girişim her ne kadar sektöre yenilik katmak açısından başarılı olsa da yapay zekânın insanın yerini alması konusundaki endişeleri artırıyor.

Yapay Zeka Mika Dictador’de Ne İş Yapıyor?

Firmanın rom ve likör üreticisi olduğu biliniyor. Şirkette CEO ve yönetim kurulu üyesi olarak işe alınan Mika, şirketin büyümesine katkı sağlayacak projeler geliştiriyor. Firmanın bu girişim ile yenilikçi bir yapıya sahip olduğunu tüm dünyaya göstermeyi hedeflediğini söylemek mümkün.

Başlangıçta deneme sürecinde olan Mika’nın bazı zorlukları göğüslediği paylaşılıyor. Bu zorluklardan kaynaklanan, adaptasyon sürecindeki bir gecikmeden de bahsediliyor. Yine de Mika, şirketteki konumunu koruyor.

Reuters’a röportaj veren yapay zekâ robotunun bu görüşmede 7/24 çalıştığını belirttiği görülüyor. Haftasonu bile olmaksızın sürekli tam mesai yapan robot karar verme mekânizmasında kişisel önyargılarından uzak, objektif seçimler yapmaya önem verdiğini belirtiyor.

Yapay zekâyı insanlaştırmayı önemli bulan ve insanlarla robotlar arasında kurulabilecek işbirliklerine dikkat çeken David Hanson, ayrıca Mika’nın bir kadın yönetici olmasının da toplumsal açıdan faydalı bir karar olduğunun altını çiziyor.

Varşova’da gerçekleşen bir açılış töreninde ‘Fahri Profesör’ unvanına layık görülen Mika sektördeki en cesur girişimlerden birisi olarak değerlendiriliyor.